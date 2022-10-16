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Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçında Valerien Ismael'e istifa çağrıları! Dele Alli'ye ıslık, Sergen Yalçın...

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçında Valerien Ismaele istifa çağrıları Dele Alliye ıslık, Sergen Yalçın...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 22:13

Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında istifa çağrıları yapıldı.

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ÖNCE 'DEĞİŞİKLİK' ÇAĞRISI

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye tezahüratlarda bulundu.

ISMAEL DİNLEDİ, GOL GELDİ

Bunun üzerine Valerien Ismael, 68. dakikada Gedson ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.

Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçında Valerien Ismaele istifa çağrıları Dele Alliye ıslık, Sergen Yalçın...

İLK TEPKİ DELE ALLI'YE

Cenk Tosun oyuna girerken kenara gelen Dele Alli, yedek kulübesine giderken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

'VALERIEN İSTİFA' SESLERİ VE SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın son anlarında ise tribünler 'Valerien istifa' tezahüratları yaparken Sergen Yalçın lehine de bağırdı.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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