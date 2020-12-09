Yemeklerde hangi yağlar kullanılmalı? Hangilerinden kaçınılmalı?

Yemeklerde kullanım için en ideal yağlar



Bu yağlar, çok yönlüdür ve ısı toleransı açısından üst sıralarda yer alır. İster kızartma, isterseniz de sote yapın, yemek pişirirken kullanabileceğiniz birçok alternatifi var.



Zeytinyağı



Doymamış yağ oranı bakımından zengin olan zeytinyağı, kalp sağlığında önemli bir rol oynuyor. Marketlerde çok fazla çeşidine rastlasanız da aralarında en iyileri sızma ve saf zeytinyağı olanlardır.



Sızma zeytinyağı, işlenmediği için, içeriğindeki doğal zeytin aromasını ve fenoller adı verilen faydalı antioksidanları korur. Bu hastalıklarla mücadele eden bileşikler, sağlıklı diyetlerin bir parçası olan salataları vazgeçilmez yapar.

Ancak zeytinyağlı yemeklerde kullanmak için zeytinyağını yüksek ısıdan korumanız gerekir. Çünkü zeytinyağının yanması, içeriğindeki faydalı bileşiklerin de yok olması anlamına gelir.



Avokado yağı



Avokado yağı, tereyağı kıvamında ama meyvemsi bir aroması olan açık yeşil renkte bir yağ çeşididir. Kalp sağlığına oldukça faydalı olan bu yağ, doymamış yağ oranı bakımından oldukça zengindir. Avokado yağı, sebze veya tavuk kızartmalarında, somon ızgara veya omlet yapımında yüksek ısıya dayanıklı olduğu için gönül rahatlığıyla kullanılabilir.



Kanola yağı



Kolza bitkisinden elde edilen kanola yağının hafif bir tadı vardır ve birçok tarifte kullanılabilir. Kanolayı, ısıya dayanıklılığı sayesinde yemek pişirirken de kullanabilirsiniz. Bunun yanında hamur işi ve kek tariflerinde de iyi bir alternatif olabilir. Kanola ayrıca kalp sağlığına dost omega-3 yağ asitleri bakımından zengin birkaç bitkisel yağdan biridir.



Fıstık yağı



Birçok kişi, yemeği mükemmel yapan nötr tadı nedeniyle rafine fıstık yağını önerir. Aynı zamanda, diğer bazı bitkisel yağlara kıyasla piştikten sonra fıstık yağının lezzeti pek fazla değişmez.

Öte yandan rafine edilmemiş yer fıstığı yağı daha düşük sıcaklıklarda kullanıldığında, daha belirgin bir tat yaratır ve yalnızca düşük ila orta dereceli ısı uygulamalarında kullanılmalıdır. Özellikle Asya mutfağına ait yemeklere farklı bir lezzet katar.



Üzüm çekirdeği yağı



Üzüm çekirdeği yağı, ısıya dayanıklıdır ve hafif bir tada sahiptir. Genellikle şeflerin tercihi olan bu çok yönlü yağ, özellikle somon balığıyla birleştiğinde harika bir sosa dönüşür.



Yemek yaparken kullanılmaması gereken yağlar

Benzersiz lezzete ve farklı aromalara sahip olsalar da bazı yağlar ısıyı tolere edemediklerinden yemek pişirirken kullanılmaması gerekir. İşte onlardan bazıları…



Hindistan cevizi yağı



Özellikle son yıllarda popülaritesini artıran Hindistan cevizi yağını, cildimizde bile kullanıyoruz. Ancak bu tropikal yağı iki nedenden dolayı yemek pişirirken kullanmamalıyız; ısıya duyarlılığı ve yüksek doymuş yağ oranı.

Hindistan cevizi yağı yalnızca krep yaparken veya granola pişirirken düşük ısı gerektiren tariflerde kullanabiliriz. Ayrıca filtre kahvenize ekleyeceğiniz bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı da vücuttaki yağın yakılmasına yardımcı olabilir.

Ancak, hindistan cevizi yağı kalp için sağlıklı bir yağ olarak kabul edilmez çünkü doymuş yağı oranı tereyağından bile fazladır. Ve araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağındaki doymuş yağ aynı zamanda kolesterolü artırabilir. Bu nedenle, uzmanlar bu yağı ölçülü kullanmayı öneriyor.



Susam yağı



Bu özel yağ, ne kadar lezzetli olsa da ısı toleransı düşük olduğu için fırında ve kızartmalarda kullanılmaması gerekir. Ancak piştikten sonra çorbalara veya sosların içerisine eklenebilir.



Keten tohumu yağı

Kalp sağlığına faydalı ve zengin bir aroması olan keten tohumu yağı da aynı sebeple fırında ve ocakta yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Bunun yanında, kızarmış ekmeklerde ve salatalarda iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca, oda sıcaklığında kolayca bozulabileceğinden, buzdolabında saklanması gerekir.