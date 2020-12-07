Mercimek nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir? Mercimeğin faydaları nelerdir?

Neden mercimek?



Mercimek, kilerinizde her zaman bulundurmanız değerli baklagiller arasında yer alır. Bunun nedeni, mercimeğin diğer birçok baklagilden daha hızlı pişmesidir. Ayrıca mercimekler, lif, protein, demir, kalsiyum, folik asit ve polifenoller gibi vitaminlerle dolu ve glütensizdirler. Çok yönlü olan bu baklagiller, lezzetli yemekler hazırlamada yardımcı olurken, vejetaryenler için de iyi bir alternatiftir.

Mercimek çeşitleri nelerdir?

Mercimekler farklı tatlara sahip olduğu gibi, aynı zamanda farklı renk çeşitleri de bulunur. Hepsi ayrı lezzetli olan mercimek türlerine bir göz atalım…



Kırmızı mercimek: Çorbalar arasında en sevileni herhalde kırmızı mercimektir. Turuncuya yakın rengiyle çabucak pişer ve lapaya dönüşür. Genellikle çorbada soğan ve patates ikilisiyle birlikte kullanılır.



Yeşil mercimek: İçeriğindeki yüksek protein sayesinde, vejetaryenler için de iyi bir alternatif olan yeşil mercimeği ister çorba ister daha koyu kıvamlı bir yemek olarak kullanın, sofralarınıza lezzet katacaktır.



Sarı mercimek: Hint tariflerinde sarı mercimek en yaygınıdır. Aynı zamanda çabuk pişer ve kolayca parçalanır.



Siyah mercimek: Beluga mercimeği olarak adlandırılan siyah renkli olanı, salata tarifleri için harika bir seçenektir.



Beyaz mercimek: Bir çeşit Hint mercimeği olan beyaz mercimeği bulması diğer çeşitlerine göre daha zor olabilir. Ancak zengin bir lif kaynağı olan bu baklagil için değer.



Mercimek nasıl alınır?



Mercimek alırken parçalanmamış ve temiz olanları tercih edin. Çünkü, renksiz, kırılmış veya donuk taneliler eski olabilir. Bu nedenle, parlak ve pürüzsüz kabuklu olanlar idealdir. Ayrıca, marketten eve geldiğinizde, mercimekleri hava geçirmez bir kaba aktarın ve yeni mercimeğinizi eskileri ile karıştırmayın, çünkü bu, pişirme süresinde önemli bir faktördür ve eski mercimeklerin pişirilmesi daha uzun sürer.



Mercimeği ıslatma



Şefler arasında bu sürekli bir tartışma konusudur. Bazı şefler, pişirmeden önce mercimeği ıslatmanın belirli besin maddelerine, renklere ve lezzetlere zarar verdiğine ve nispeten hızlı piştikleri için genel olarak gereksiz olduğuna inanırlar. Diğerleri ise ıslatmanın pişirme sürecini hızlandırdığına, onları sindirmeyi kolaylaştırdığına ve pişirme sırasında dış kabuğun parçalanmasını engellediğine inanırlar.

Bununla birlikte, ıslatmak ya da ıslatmamak tamamen kişisel bir seçimdir. Islatırsanız, pişirmeden 15 dakika ila 1 saat önce ılık suda bekletebilirsiniz. Ama, özellikle kırmızı, beyaz veya sarı mercimek gibi kabuksuz, hızlı pişirilen mercimek çeşitleri için buna hiç gerek yok.



Mercimek pişirmenin ipuçları

Mercimek yapmak aslında oldukça basittir, yine de dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı bilmekte fayda var.



Kuru mercimekleri pişirmeden önce bir süzgeç yardımıyla durulayın, bu sayede toz ve kalıntıları temizlenecektir.

Konserve mercimek kullanıyorsanız, fazla sodyumu arındırmak için pişirmeden önce de duruladığınızdan emin olun.

Kısık ateşte pişirin ve uzun pişirme sürelerinden kaçınmak için en sonunda tuz ekleyin.



Aromatikler ekleyin. Haşlarken bir defne yaprağı ekleyin veya lezzet katmak için et suyu kullanın.



Mercimeklerinizin çok fazla lapa olmamasına dikkat edin. Pişirme süreleri mercimeğin boyutuna, yaşına ve yapısına göre 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir.