Fırınınıza bunları yapmayın! Fırında yemek pişirirken yaptığınız en büyük 6 hata

Ön ısıtmada yiyecek koymayın

İnsanlar genelde elektrikli fırınların ön ısıtması için yeterli zamanı vermiyorlar. Çoğu fırının istenen sıcaklığa ulaşması için en az 30 dakika gerekir. Daha önce yiyecek koymaya çalışmak daha da uzun bir pişirme süresine neden olabilir.

Fırınınızı kendiniz temizleyin

Fırınınızı düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Fırınların kendi kendini temizleme özelliğini kullanmak daha erken bozulmasına sebep olabilir. Bunun yerine en sevdiğiniz fırın temizleyici ürününü kullanarak temizlik yapabilirsiniz.

Üç ayda bir derinlemesine temizleyin

Fırınınızı rutin olarak temizlemezseniz pişen yemeklerin hatta yanan yemeklerin kokusu bir sonrakilere yansıyabilir. Aynı zamanda bu kirler cihazın ısıtma bölümünü de bloke ederek verimsiz pişirmeye sebep olabilir. Bunu önlemek için en az üç ayda bir fırınınızı derinlemesine temizleyin.

Paslanan rafları gözden kaçırmayın

Eskiyen metal raflarda fırınınızda sorunlara neden olabilir. Paslanan raflar pişirme kaplarınızı çatlatabilir veya kırabilir. Temizlemek için ise yaklaşık 10 saat sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Fırını sıcakken temizlemeyin

Genelde ılık bir fırının temizlenmesinin daha kolay olacağı söylenir. En iyi fırın temizleyicileri bile fırınları çizebilir. Daha da kötüsü fırın sıcaksa alev almasına bile neden olabilir. Bu yüzden fırını sıcakken temizlemeyin.

Pişirirken fırını açmayın

Pişirme sırasında fırının içerisindeki yiyeceği kontrol etmek için açmak, daha az verimli pişirmeye yol açabilir. Fırını pişirme sırasında açarsanız sıcak havanın fırınınızdan çıkmasına izin vererek istenilen sıcaklığı kaybedebilirsiniz. Yemeğinizin iyi pişmesi için kontrol etmeyi sadece fırın ışığı ile yapın.