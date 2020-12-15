Brownie yaparken sık yapılan hatalar

Çok fazla un eklemek



Brownie hamurunu hazırlamak için çok fazla un gerekmiyor, tam kıvamında olması için 1 bardak kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Daha fazlasını eklerseniz, kekleriniz muhtemelen fırından çok kuru çıkacaktır.



Tarife bire bir uymanıza rağmen keklerinizin hala kurumaya devam ediyorsa, ölçüm işlemi sırasında unu aşırı dolduruyor olabilirsiniz. Unu bir ölçü kabına koymanızı ve ardından bir tereyağı bıçağının arkasıyla fazlasını sıyırıp almanızı öneririz. Unu doğrudan boşaltıyor ya da ölçü bardağı kullanmıyorsanız farkında olmadan yanlış bir şeyler yapıyorsunuz demektir!



Aşırı pişirme



Brownie’nin pişip pişmediğini kontrol etmek için her zaman kürdanla kontrol etmeniz önemlidir. Kürdanı kekin tam ortasına batırdığınızda biraz nemli kırıntılar çıkmalıdır. Kırıntılar yoksa bu, kekinizin kuruduğunu gösterir.



Fazla kakao eklemek

Daha fazla kakao, daha güçlü bir çikolata tadı anlamına gelmez. Aksine, brownie’de acımsı bir tat bırakır.



Fazla yumurta

Yumuşak bir kek yapmaya çalışırken, ilk aklımızdan geçen düşünce daha fazla yumurta eklemek olabilir, ki bu bir ölçüde işe yarayabilir de... Ancak bunun yanında çok fazla yumurta, keklerin tadını yumurtamsı hale getirecektir. Hatta fırından çıkardığınızda sufle kıvamındayken, soğumaya başlarken katılaşabilir.



Az şeker kullanmak

Çikolatayı yoğunlaştırmaya çalışırken, içerisindeki çikolataya güvenip tarifteki şekeri azaltmak gibi bir hataya düşmeyin. Şeker içeriği azaldığında, kekler fazla kabarmaz ve hem tadı acılaşır hem de kuru olur. Şeker ve yağı birlikte çırparken, hamurun içine karışan havayla birlikte kekler daha çok kabarır. Az şeker, daha az çırpmak, dolayısıyla da kabarmayan kek demektir.



Aşırı kabaran kek hamuru



Ne yazık ki, daha fazla tereyağı her zaman olumlu sonuçlar getirmez. Çok fazla yağ eklendiğinde, kekler aşırı derecede kabarır ve yumuşar. Bu da kaygan ve nemli görünmesine engel olur.



Yalnızca yumurta sarısı kullanmak



Bunun, kesinlikle yapılmaması gereken bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Sadece yumurtanın sarısını eklediğinizde, ortaya çıkan kuru ve ufalanmış bir brownie pek hoşunuza gitmeyecektir.



Hemen dilimlemek



Brownie’yi kesmede zorlanıyorsanız, muhtemelen fırından çıkar çıkmaz kesmeye çalışıyorsunuzdur. Pürüzsüz, nizami dilimler için, kekinizi fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına soğuyana kadar beklemelisiniz. Hatta daha kolayı; bir gece önceden pişirin!