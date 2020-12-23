Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar

Erciş'in merkezi, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde oturan çocuklar da bugün sokaklara çıkıp, oynadı. 10 yaşlarındaki çocuklar, mahallede kardan adam yaparak, ağız kısmına da cerrahi maske taktı. Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.