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Güncel
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar

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Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar
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VAN’ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken, mahallede toplanıp, kardan adam yapan çocuklar, ağız kısmına da cerrahi maske taktı.

Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar
Erciş'in merkezi, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde oturan çocuklar da bugün sokaklara çıkıp, oynadı. 10 yaşlarındaki çocuklar, mahallede kardan adam yaparak, ağız kısmına da cerrahi maske taktı. Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi. 

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