Her bel ağrısı fıtık belirtisi midir?

Sorun yaşayanların bu dönem de en çok dikkat çektikleri konuların basında ise bel fıtığı geliyor. Peki, ‘Bel fıtığı nedir?’, ‘Doğru bilinen yanlışlar nelerdir?’ gibi bel fıtığı hakkında merak edilen birçok konuyu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, detayları ile anlattı.



Bel fıtığı nedir?



Bel omurları arasında bulunan sıvı kıvamlı bir yapı olan inter vertenral disk materyalinin omurilik kanalı içine doğru taşmasına bel fıtığı diyoruz.



Her bel ağrısı fıtık belirtisi mi?



Belinizdeki fıtıklar her zaman ağrı yapmaz. Eğer taşan disk materyali sinirlerin çıktığı kanalda sinire basarsa o zaman fıtık ağrı yapar ve hastalık haline gelir. Ağrı yapmayan fıtık hastalık kabul edilmez ve sadece takip edilir. Fıtıklar bazen sağ bazen sol basende hem sağ hem sol sinire aynı anda başı yapıp ağrı yapabilir.



Bel fıtığı ağrısı nasıl olur?



Bel ağrılarının sadece yüzde 5’i fıtık kaynaklıdır. Diğerleri ise bel kemikleri, bağları, kasları veya eklemlerinden kaynaklanır. Fıtık ağrısı genellikle başı uygulanan sinirin yolu boyunca bel kalça arkası ayağa kadar (siyatik sinir basısı) ya da femoral sinir basısında bel kalça kasık dizin önyüzüne yayılan ağrılardan oluşur. Ağrı ile beraber uyuşma ve bası artarsa kas güçsüzlüğü, idrar kaçırma olabilir. Ağrı hareketle artar, disk içi basıncı azaltmak için ayakları karna çekip sırt üstü yatınca rahatlar.



Fıtık olmamak için ne yapmamız lazım?



Fıtık olmamak için düzenli spor yapıp, karın sırt bel kaslarını güçlendirmemiz gerekiyor. Güçlü kaslar bele binen yükü taşır ve diskin ezilip fıtıklaşmasını önler. Kilo almak fıtık oluşumunu kolaylaştırır. Onun işin sağlıklı beslenmek ve bol su içip diskin sıvı halini korumak gerekir. Gün içinde uzun süre bozuk postürde çalışmak, seyahat etmek fıtık olmanızı kolaylaştırır. Uzun süre öne eğik çalışmak ya da belden eğilip ağır eşya taşımak fıtığı kolaylaştırır. Bunlardan uzak durmak gerekir.



Bel ağrıları en çok neden kaynaklanır?



Bir darbe ya da travma olmadan belimizde ağrı oluşursa, telaşlanmadan bir iki gün sırt üstü yatıp istirahat ve sıcak uygulama yapıp bekleyebiliriz. Bel ağrılarının çoğu tekrarlayan yanlış hareketlerden oluştuğu için istirahatle hızla düzelir. Eğer istirahatle düzelmiyorsa fiziksel tıp ve rehabilitasyon doktoruna gitmek gerekir.



Tedavi süreci nasıldır?



Bel fıtıklarının yüzde 90 ile 95 ‘i fizik tedavi, osteopati veya kayropraktik yöntemler ile tedavi edilmektedir. Kas güçsüzlüğü ya da idrar kaçırma varsa ameliyat gerekebilir. Bel çekme (traksiyon) bir fıtık tedavi yöntemidir. Fakat doktor kontrolü olmadan yapılan çekmelerde felce kadar giden olumsuzluklar olabilir.