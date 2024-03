'Milyonerlerin mirasçısıyım' yalanıyla herkesi kandırdı! Dolandırılanlar arasında tanınmış televizyoncu da var... 'Yakalanması bir mucize'

Haberin Devamı

Marianne Smyth, kendisini İrlanda'nın en zengin ailelerinden birinin kızı olarak tanıtıyordu. Ünlü tasarımcıların elinden çıkmış giysiler giyiyor, çevresindekilere bonkör hediyeler alıyordu. Bu sayede insanların güvenini ve dostluğunu kazanıyordu.

Dost olduğu kişilerden biri de Johnathan Walton'dı. Los Angeles'ta yaşayan ve "Shark Tank", "American Ninja Warrior" gibi reality şovların yapımcısı olarak tanınan Walton, The New York Times'a yaptığı açıklamada, Smyth'le 2013'te tanıştıklarını ve kısa süre içinde yakın arkadaş olduklarını belirtti.

Walton, "Gittiğimiz yerlerde hesapları o ödüyor, bize hediyeler alıyordu. Elbette, İrlandalı zengin bir ailenin varisi olduğuna inanmıştık" dedi.

Kendisinin de ailesiyle arasının açık olduğunu, bu nedenle Smyth'le daha da yakınlaştıklarını söyleyen Walton "Kız kardeşim gibiydi" diye konuştu.

HEM NAKİT VERDİ HEM KREDİ KARTLARINI KULLANDIRDI

İlerleyen günlerde, Smyth, Walton'a, akrabalarının kendisini 10 milyonlarca dolar değerindeki mirastan mahrum bırakmak için bir plan kurduğunu bu nedenle paraya sıkışmış durumda olduğunu anlattı.

Walton, kardeşi kadar sevdiği bu kadına borç vermekle kalmayıp kendi kredi kartlarını kullanarak 50.000 dolar civarında harcama yapmasına da izin verdi. Bu kararı alırken Smyth'in borcunu ödeyeceğine dair en ufak bir şüphesi yoktu.

Halbuki ortada ne bir servet vardı ne de bir miras... Hatta Smyth İrlandalı bile değildi. ABD'nin Maine eyaletinde doğmuştu ve insanları yıllardır bu şekilde kandırıp dolandırıyordu.

Üstelik Smyth'in paraya ihtiyaç duymasının bambaşka bir sebebi vardı: Bir seyahat acentesinden zimmetine para geçirmekten hüküm giymişti ve Walton'dan aldığı parayla cezasını ödeyecekti. (Smyth hakkında iki ayrı dolandırıcılık suçundan verilmiş hükümler olduğunu Walton daha sonra öğrendi.),

BLOG'LA BAŞLADI PODCAST'E DÖNÜŞTÜ

Gerçeklerle yüzleşen Walton, Smyth'i polise ihbar etti. 2019 yılında görülen davada jüri, Smyth'i Walton'dan 63.000 dolardan fazla para çalmaktan suçlu buldu. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Smyth, Aralık 2020'de tahliye edildi.

Duruşmalar sırasında Walton, yaşadıklarını bir blog üzerinden dünyaya duyuruyordu. Zaman içinde Smyth tarafından dolandırıldıklarını iddia eden başka kişiler, kendisiyle temasa geçmeye başladı.

Walton 2021 yılında blog'unu bir adım ileriye taşıyarak Smyth'le olan arkadaşlığını ve mahkeme sürecini anlattığı "Queen of the Con" (Dolandırıcılığın Kraliçesi) podcast'ini yayınlamaya başladı.

DİNLEYİCİLERDEN İHBAR YAĞMAYA BAŞLADI

Bu arada Smyth nedeniyle açılan kredi kartı borcu, faizler nedeniyle her ay biraz daha büyüyordu. Sonunda Walton iflasını açıklamak zorunda kaldı. Kredi puanı dibi gördü.

Walton, başkalarının da aynı şeyleri yaşamasını istemediğini belirterek, "Bu kadın dolandırıcılıkta kariyer yapmış. İnsanları ona karşı uyarmak istedim. Onun hakkında bilgi sahibi olmak istedim. Diğer kurbanları da bulmak istedim" ifadelerini kullandı.

Walton'a birçok kişiden mesajlar geliyordu. Smyth'in çocuk vesayet müfettişi, falcı gibi başka sahte kimlikler kullandığı söyleniyordu. Podcast'in yayınlanmasından kısa süre sonra Smyth'in Maine'de olduğuna dair ihbarlar yağmaya başladı. Walton, "Dinleyiciler bana onu benzin istasyonunda ya da süper markette gördüklerini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

15 YILDAN FAZLA ZAMAN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ TUTUKLANDI

Walton'ın ve podcast dinleyicilerinin çabaları nihayet sonuç verdi. ABD federal polisi Smyth'in geçtiğimiz ay Maine'de tutuklandığını duyurdu.

Üstelik Smyth bu kez Birleşik Krallık makamlarının hedefinde. İngiliz yetkililer, 54 yaşındaki kadının Mart 2008-Ekim 2010 arasında Kuzey İrlanda'da işlediği sahtecilik ve hırsızlık suçlarından yargılanabilmesi için ülkeye iadesini talep etti. The New York Times mahkeme belgelerinde Smyth'in temsilcisi olarak adı geçen avukatın yorum taleplerine yanıt vermediğini vurguladı.

Öte yandan Smyth'in yakalanmasını "bir mucize" olarak nitelendiren Walton, bu süreçte Kuzey İrlanda'daki bir dedektife gönderdiği ipuçlarının etkili olmuş olabileceğini belirtti. Kuzey İrlanda polisi ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Maine Savcılığı'na sunulan şikâyet dosyasına göre, Smyth mortgage danışmanı olarak çalıştığı dönemde işlediği suçlar nedeniyle tutuklandı.

135.000 STERLİNİ ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE SUÇLANIYOR

Belgelere göre, bir çift Smyth'e Avustralya'da bir bankada yüksek getirili bir hesaba yatırım yapması için 20.000 sterlin verdi. Ancak daha sonra bankayla temasa geçen çift böyle bir hesap bulunmadığını öğrendi.

Yine belgelere göre, bir başka çift de Smyth'e yatırım amaçlı bir emlak satın alması için 72.000 sterlin civarında para verdi. Smyth satışı gerçekleşmiş gibi gösteren belgeler hazırladı hatta kiracı kisvesi altında çifte aylık ödemeler bile gönderdi. Ancak aslında satış hiç gerçekleşmedi ve Smyth'e ulaşmak mümkün olmadı.

Şikayetnamede, Smyth'in toplamda 135.000 sterlin civarında parayı zimmetine geçirdiği ve dört ayrı sahtecilik ve dört ayrı hırsızlık suçuyla itham edildiği vurgulandı.

"İFŞA ETMEK DOLANDIRICININ CANINI YAKAR"

Mağdurlar Kuzey İrlanda makamlarına ilk olarak 2009 yılında yani Smyth ABD'ye döndükten sonra başvurdu. Davayı gözden geçiren yetkililer, 2019 yılında dosyayı bir kez daha açmaya karar verdi.

Halihazırda gözetim altında tutulan Smyth'in Birleşik Krallık'a iade duruşması 17 Nisan'da yapılacak.

Podcast'i yaklaşık 11 milyon indirmeye ulaşan Walton, "Kalem kılıçtan keskin olabilir ama podcast kalemden de keskin" dedi.

Dolandırıldığını düşünen herkesi sesini yükseltmeye çağıran Walton, "İfşa etmek dolandırıcının canını yakar. Yapmanız gereken şey de bu" diye konuştu.

The New York Times'ın "An ‘Irish Heiress’ Conned Him. He Started a Podcast to Track Her Down." başlıklı haberinden derlenmiştir.