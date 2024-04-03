Makyaj yapmadığı için işe alınmadı! İK uzmanları uyardı: Büyük bir tehlike

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30 yaşındaki Melissa Weaver yakın zamanlarda bir teknoloji şirketi ile yaptığı iş görüşmesinin mükemmel geçtiğini düşünüyordu. İşe alınmadığını öğrendiğinde büyük hayal kırıklığına uğrayan genç kadın, bu konuda şirketten geri bildirim istediğinde çok şaşırtıcı bir cevap aldı:

"Müdür yardımcısı rolü için görüşme yapmanıza rağmen görünüşünüze yeterince çaba göstermediğinizi düşündük."

GİYİNDİ, HAZIRLANDI SADECE MAKYAJ YAPMADI

İş görüşmesi için gömlek, ceket giydiğini, saçlarını yaptığını ve altın rengi küpeler taktığını anlatan Weaver sadece makyaj yapmadığını belirterek, "Son derece profesyonelce hazırlandım, makyajın çok önemli olmadığını düşünüyordum ancak görünen o ki öyleymiş" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Görüşmenin çok iyi gittiğini düşünmüştüm. 30 dakika sürmesi gereken görüşme 40 dakikaya uzadı, sorulan tüm soruları cevapladım. Aldığım cevap benim için şok niteliğindeydi. Çeşitli nedenlerden dolayı çok fazla makyaj yapma eğiliminde değilim. Gerçek şu ki makyaj sadece kadınlara yönelik, erkeklerden böyle bir beklenti yok. Cinsiyete özgü bir şeyin iş pozisyonlarını bu şekilde etkilemesi doğru değil."



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Weaver yaşadığı süreci sosyal medya platformu TikTok'ta anlattı. Videoya gelen yorumlar hararetliydi. Bazı kullanıcılar iş görüşmelerinde dış görünüşün önemli olduğunu vurgularken diğerleri bunun 'ayrımcılık' olduğunu ve şirketin şikayet edilmesi gerektiğini savundu.

Yorumculardan biri makyajın iş görüşmelerini etkilediğini doğrulayarak "Ben de fazla makyaj yaptığım için uyarı almıştım. Görüşme yaptığım kişi kırmızı ruju fazla iddialı bulmuştu" dedi.

Başka bir kullanıcı ise kadınların adaletsiz beklentilerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek "Asla erkekler hakkında böyle düşünmezler" dedi.





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ÇOK YAYGIN BİR ÖNYARGI! SAÇ RENGİ VE DÖVMESİ YÜZÜNDEN REDDEDİLEN VAR...

Business Insider'ın ulaştığı İK uzmanları da bu önyargının çok yaygın olduğunu vurgulayarak insanların adil olmayan cinsiyet ve toplumsal beklentiler nedeniyle işe alınmadıklarını söylediler.

Yetenek ve işe alım uzmanı Daniela Herrera, Insider'a yaptığı açıklamada "Güzellik ve dış görünüş önyargıları, kadınların iş hayatlarında büyük bir rol oynamaktadır." dedi ve ekledi;

"Birçok adayın saç rengi, dövmeleri veya fiziksel özellikleri nedeni ile reddedildiğini gördüm" diyen Herrera bu durumun adil işe alım konusundaki eğitim eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Kariyer koçu Michelle Enjoli ise bir kadının makyaj yapmadığı için işe alınmamasının "makul bir neden olmadığını" ve şirketin kültürü hakkında "büyük bir tehlike işareti" olduğunu vurguladı.