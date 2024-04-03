Belden aşağısı ve bir kolu yok... Doktorlar 'yaşamaz' dedi, herkesi şaşırttı! Tek derdi yalnızlık...

Haberin Devamı

Henüz 19 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonrası vücudunun yarısını kaybeden ancak hayata tutunarak herkesi şaşırtan Loren Schauers 'yürek burkucu' paylaşımı ile yeniden dünya gündeminde...

ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren, 2019 yılının Eylül ayında çalıştığı inşaat alanında kullandığı forkliftin kontrolünü kaybedince 4 tonluk aracın altında kaldı.



Ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılan genç adam belden aşağısının tamamını ve sağ kolunu kaybetti. Doktorlar ailesine yaşama şansının çok düşük olduğunu söyledi ancak o tüm ihtimallere karşı çıkarak yaşama tutundu.

Haberin Devamı

NORMAL HAYATINA DÖNDÜ, EVLENDİ

Bacakları, pelvisi ve sağ kolu olmadan, vücudunun yarısı ile hayatına devam eden Loren Schauers, 3 yıl süren zorlu tedaviler sonrası normal hayatına döndü. Kaza geçirdiğinde birlikte olduğu kız arkadaşı Sabia Reiche ile hayatını birleştirdi. Üstelik çift sosyal medyada oldukça popüler...

Yeni hayatına dair gelişmeleri ve günlük hayatları ile ilgili ilginç detayları sosyal medya hesaplarından paylaşan Loren, geçtiğimiz günlerde Facebook'ta yazdığı sözlerle yeniden küresel basında dikkat çekti.

Tüm güçlüklere rağmen hayatına devam eden adam yaşadığı zorluklar konusunda açık yürekli oldu ve yalnızlıktan dert yandı.



Facebook hesabından "Arkadaş edinmekte zorlanan tek kişi ben miyim?" diye soran Loren, diğer insanlar gibi yapacak çok fazla bir şeyi olmadığını bu nedenle de yeni insanlarla nerede tanışacağı ve kimi hayatına alacağı konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.

Şimdiye kadar çok hayal kırıklığı yaşadığını ve insanlara güvenmek konusunda zorlandığını söyleyen Loren, "O kadar çok arkadaşım tarafından ihanete uğradım ki insanları hayatıma alırken güven sorunları yaşıyorum. Bunu bir Facebook gönderisi haline getirmenin aptalca olduğunu biliyorum ama arkadaşa ihtiyacı olan varsa her zaman boşum ve yeni insanlara ihtiyacım var" dedi.

Haberin Devamı

'Yürek burkucu' mesaj sonrası sosyal medya kullanıcıları Loren'e yalnız olmadığını göstermek için gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu.



Kullanıcılardan biri "Keşke yakın olsak, sen aşırı havalısın" derken bir diğeri "Yalnız değilsin, yaklaşık 3 yıldır arkadaşım yok. Arkadaş bulmak son derece zor, dayanmaya çalış" dedi.

Başka bir kullanıcı ise Loren'e tavsiyede bulunarak ona bir hobi bulmasını önerdi;

"Benim tavsiyem daha çok dışarı çıkmanız veya yeni bir hobi bulmanız. İster parka ister markete gidin, kaç kişiyle tanıştığınıza inanamayacaksınız" .