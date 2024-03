'Kimse benim gibi bir adamdan ayrılamaz' demişti... Bir tek o yapabildi ama karşılığı çok ağır oldu! Yaşananlar 70 yılın ardından yeniden gündemde

Haberin Devamı

Fransız ressam Françoise Gilot, 1953 yılında o güne kadar kimsenin yapamadığı bir şey yaptı: 10 yıllık sevgilisi, iki çocuğunun babası ve Avrupa sanat dünyasının devi Pablo Picasso'yu terk etti.

Bu oldukça cesur bir hareketti. Zira, Gilot'nun ifadeleriyle daha önce iki kez evlenmiş, pek çok uzun beraberlik ve evlilik dışı ilişki yaşamış, kaprisli bir adam olan Picasso'nun intikamı acı olacaktı. "Kimse benim gibi bir adamdan ayrılamaz" diyen Picasso, Gilot'nun sanat kariyerini bitirmek için elinden geleni yapacaktı.

Biraz daha fazla ilgi bekliyordum belki de; sevgi değil ama ilgi. Yani her neyse, hayatımdan memnun değildim. Tutsak değildim. Orada kendi özgür irademle bulunuyordum. Ayrılırken de özgür irademle ayrıldım. Ayrılmadan önce bunu ona da bir kez söyledim. 'Dikkatli ol, çünkü istediğim zaman geldim ve istersem giderim dedim. 'Kimse benim gibi bir adamdan ayrılamaz' dedi. Ben de 'Görürüz' dedim. Françoise Gilot (2016 tarihli The Guardian röportajından)

Buna rağmen Gilot, aklına koyduğunu yaptı ve Picasso'dan ayrıldı. Hatta Picasso'nun 92 yıllık hayatına giren yüzlerce kadın arasında bunu yapabilen tek kişi olarak hafızalara kazındı. İlerleyen dönemde Gilot, Picasso'yla birlikte geçirdiği yılları anlattığı bir kitap yazdı. Tahmin edilebileceği üzere, Picasso, bu kitabın yayınlanmasını önlemek için de defalarca girişimlerde bulundu.

UZAK DURMAYA ÇABALADI AMA BAŞARAMADI

Gilot ve Picasso, 1943 yılında Paris'te bir bistroda tanıştı. Picasso, Gilot'dan 40 yaş büyüktü ve çoktan tanınır bir ressam haline gelmişti. Gilot, yıllar sonra Paris Match dergisine vereceği röportajda, 21 yaşında ailesinin evinden yeni ayrılmış bir ressam olarak Picasso'nun kendisini "büyülediğini" söyleyecekti.

Buna rağmen Gilot başlangıçta Picasso'dan uzak durmaya çalıştı. Picasso'nun "istilacı ve dominant" olduğunu düşünüyor özgürlüğünü kaybetmek istemiyordu. Ancak nihayetinde aralarında aşağı yukarı 10 yıl sürecek bir ilişki başladı. Çiftin çocuklarından fotoğrafçı Claude Picasso geçen yıl hayatını kaybetti. Paloma Picasso ise tanınmış bir moda tasarımcısı.

Picasso ve Gilot'nun beraberliği oldukça fırtınalı bir ilişkiydi. Gilot, Paris Match röportajında, melankolik olduğu dönemlerde Picasso'yu yataktan kaldırmak için bile mücadele ettiğini belirterek, "Sadece ilişkimizin beraber yaşamadığımız ilk üç yılında mutluydum" ifadelerini kullanıyordu.

"GENÇLİĞİM ONUN İÇİN KATLANILAMAZ OLMUŞTU"

1953 yılında Gilot Picasso'yu terk etti ve önce Paris'e ardından da ABD'ye taşındı. Gilot, Paris Match'a verdiği röportajda, "Benim için de çocuklarım için kabul edilebilir olmaktan çıkmıştı" diyor ve ekliyordu:

"Picasso 70 yaşına girdikten sonra, benim gençliğim onun için katlanılamaz olmuştu. Agresif ve sevimsizdi. Ben de değişmiştim. Bir zamanlar olduğum üzere sağduyulu uzlaşmacı bir kişi değildim artık."

Gilot, Picasso'nun intikamını sanat kariyerini baltalayarak aldığını, bazı galerileri kendisinin tablolarını sergilememeye ve satmamaya ikna ettiğini de öne sürdü. 2012 yılında Charlie Rose'a verdiği röportajda "Picasso'nun çok sadist bir yanı" olduğunu ifade eden Gilot, "Ama beni yok etmeye çalışmadı" diyordu.

Nihayetinde yeniden resme dönen Gilot, Paris Match'a bu dönemde ürkekleştiğini ve Picasso'nun tarzının tam tersi bir minimalizmi benimsediğini anlatacaktı.

Gilot'nun ABD'de çok saygın bir kariyer elde etti. Eserleri Metropolitan Sanat Müzesi ve Modern Sanat Müzesi gibi sadece ülkenin değil tüm dünyanın en önde gelen müzelerinde sergilendi.

70 YILIN ARDINDAN YENİDEN GÜNDEMDE

Picasso ve Gilot'nun fırtınalı ilişkisi, Paris'teki Picasso Müzesi'nde hafta içinde ziyaretçilerle buluşan yeni koleksiyon sayesinde 70 yıldan fazla zaman sonra yeniden gündeme geldi.

Picasso Müzesi'nin tablolardan sorumlu küratörü Joanne Snrech, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, Picasso'nun kendisine yönelik öfkesi ve sonraki yıllarda ABD'ye taşınması nedeniyle, Gilot'nun işlerinin "Fransa'da kamuya açık koleksiyonlarda çok sınırlı bir varlığı" olduğunu ancak bu durumu değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu bağlamda müzenin yeni koleksiyonuna bir Gilot odası dahil edildi. Bunun Fransa için bir ilk olduğunun altını çizen Snrech, Gilot'nun kendi "sadece Picasso'nun refikası" olarak değil, bulunduğu yere alnının teriyle gelmiş bir ressam olarak görülmesini istediklerini söyledi ve ekledi:

"80 yıllık bir kariyeri olmasına karşın Picasso'nun sevgilisi ve çocuklarının annesi olarak tanınıyor olması kesinlikle delilik."

Kalıcı olmayan ancak sene sonuna kadar koleksiyonun bir parçası olması beklenen sergide, Gilot'nun elinden çıkmış 10 tablo yer alıyor. Buna ek olarak, Picasso'nun Fransa'nın güneyinde Vallauris şehrinde Gilot'yla birlikte yaşadığı döneme ilişkin kısımda da iki Gilot eseri bulunuyor.

Gilot, 1970 yılında çocuk felci aşısının mucidi tanınmış bilim insanı Jonas Salk'la evlendi. Salk 1995'te hayatını kaybedene kadar çiftin evliliği devam etti.

GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ

Gilot, geçtiğimiz yıl 101 yaşındayken New York'ta hayatını kaybetmişti. Snrech, bu sergiyi hazırlamaya karar vermelerinin ardında hem Gilot'nun ölümünün ardından ortaya çıkan "momentum"un hem de dünyanın dört bir yanında hakkı yenmiş kadın sanatçılara yönelik ilginin artmasının yattığını söyledi.

Gilot, eserleri pek çok farklı formatta ve artistik disiplinlerde eserler verdi. Dolayısıyla tarzı defalarca değişti. Snrech, renkleri eserlerinde çok özgürce kullanan Gilot'nun Yunan mitolojisinden etkilendiğini belirtti.

Gilot, 1964 yılında ABD'li sanat eleştirmeni Carlton Lake'le birlikte kaleme aldığı anı kitabı "Life With Picasso" (Picasso İle Yaşamak) yayımladı. Picasso kitabın toplatılması için üç kez dava açsa da başarılı olamadı. Aksine kitap büyük satış rakamlarına ulaştı.



Gilot kitabının yayımlanmasının ardından verdiği röportajda

Snrech, bunun sonucunda Gilot'nun Fransa'nın sanat camiasından dışlandığını belirterek, 60 yılın ardından açacakları serginin bunu değiştirmesini umduğunu ifade etti.

The Washington Post'un "Picasso tried to ruin his ex’s career. The Picasso Museum will show her art." başlıklı haberinden derlenmiştir