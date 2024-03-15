Akılalmaz aşk dolandırıcılığı: Güzel kadınları ve yakışıklı adamları alıkoydular! Baskında 658 kişi kurtarıldı

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Güney Doğu Asya ülkeleri son dönemde sık sık dolandırıcılık skandalları ile gündeme geliyor. BM'nin 2023 rapora göre, dünya çapında yüz binlerce kişi, internet dolandırıcılığında kullanılmak üzere Güney Doğu Asya'ya kaçırılıyor.

Genç ve teknoloji meraklısı kurbanlar, kara para aklama, kripto dolandırıcılığı gibi yasa dışı operasyonları yürütmeye zorlanırken, Filipin polisinin düzenlediği son operasyon büyüyen tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

AŞK DOLANDIRICILIĞINA ZORLANDILAR! 658 KİŞİ KURTARILDI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, akılalmaz olay polisin çevrimiçi bahis firması gibi gösterilen bir merkeze düzenlediği baskınla gün yüzüne çıktı.

Polis, perşembe günü düzenlediği baskında 'aşk dolandırıcılığı' yapmaya zorlanan 383 Filipinli, 202 Çinli ve 73 diğer yabancı uyruklu olmak üzere toplam 658 kişinin kurtarıldığını duyurdu.



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Polis, Filipinlerin başkenti Manila'nın yaklaşık 100 km kuzeyinde bulunan merkezin, çevrimiçi bahis firması gibi gösterildiğini belirterek, operasyonun şebekenin elinden kurtulmayı başaran Vietnamlı bir adamın ihbarı üzerine başlatıldığını söyledi.

Filipinler Organize Suçla Mücadele Başkanlık Komisyonu Sözcüsü Winston Casio'nun yaptığı açıklamaya göre, ihbarda bulunan 30'lu yaşlardaki adam aldığı iş teklifinin ardından bu yılın Ocak ayında Filipinler'e geldi. Ancak çok geçmeden kendini aşk ve kripto para dolandırıcılığı yapan insan kaçakçılarının kurbanı olarak buldu.

28 Şubat'ta bir duvara tırmanıp, nehri geçerek bölgedeki bir çiftliğe sığınan Vietnamlı adam daha sonra durumu polise bildirdi.



Polis suç örgütünün kurbanları kandırabilmek için 'iyi görünümlü' kadın ve erkekleri Bamban'daki merkezde alıkoyduğunu anlattı.

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Yakışıklı adamlar ve güzel kadınlardan oluşan bu kalabalık çoğunluğu Çinli olan diğer mağdurları

'romantik ilişki' vaadiyle kandırarak işletmelere yatırım yapmaya ikna ediyordu.

Organize Suçla Mücadele Başkanlık Komisyonu Sözcüsü Casio'nun açıklamalarına göre, alıkonan kurbanlar, insanları dolandırabilmek için onlara günlük mesajlar atıyor, tatlı sözler sarf ediyor hatta ilişkiyi ilerletebilmek için fotoğraflarını gönderiyorlardı.

KURTARILANLARIN HEPSİ SARSILMIŞ DURUMDA

Yetkililer baskının yapıldığı merkezde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu vurgularken, kurtarılanların çoğunun sarsılmış' olması nedeniyle soruşturmanın hala başlangıç ​​aşamasında olduğunu duyurdu.