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Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu! Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi

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#Sepsis#Batık Kıl#Kıl Dönmesi
Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 14:02

Bacağındaki ve kasığındaki batık kılları almaya çalışırken ölümcül bir enfeksiyona yakalanan ve günlerce komada kalan adamın yaşam mücadelesi kız kardeşi tarafından sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıldı.

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TikTok'ta yayınlanan videoda soyadı ve tam yaşı açıklanmayan Steven isimli adam 2022 yılının sonunda 'sessiz katil' olarak bilinen 'sepsis' tanısı aldı.

Bacağındaki ve kasığındaki batık kılları almaya çalışırken enfeksiyon kaptığı öğrenilen adam hastaneye kaldırıldığında, doktorlar enfeksiyonun kalbine ulaştığını gördü, ancak Steven'ın durumu o kadar ciddiydi ki ameliyata alınamadı.

Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi

DOKTORLAR YAŞAMASI İÇİN SADECE YÜZDE 4 ŞANS VERDİ

30'lu yaşlarının sonlarında olan adam vücudunun iyileşmesi için entübe edildi ve indüklenmiş komaya alındı.

Yaşadığı akut solunum sıkıntısı nedeni ile ciğerlerinden sıvı çekilen adamın, her iki akciğerinde influenza A ve çift taraflı pnömoni geliştiği öğrenildi.

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Kız kardeşi Michelle TikTok'ta yayınlanan videoda, doktorların kardeşinde beyin aktivitesi göremediğini ve yaşama şansının sadece yüzde 4 olduğunu söylediklerini anlattı.

Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi

MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULDU

Steven doktorların umutsuz açıklamalarına rağmen 1 aylık tedavi sonrası komadan beyin hasarı olmadan kurtuldu ve mucizevi bir şekilde iyileşti.

SEPSİS NEDİR? SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsis, vücudun aşırı bir enfeksiyon yanıtıyla oluşan hayati tehlike arz eden bir durumdur. Enfeksiyon, vücudun herhangi bir yerinde başlayabilir ancak sepsis geliştikçe tüm vücuda yayılabilir. Septik şok denilen en ciddi formu, organlara ve dokulara zarar verebilir.

Genellikle bakteriyel enfeksiyon sonucu ortaya çıksa da, virüsler, mantarlar veya parazitler gibi diğer patojenler de sepsise neden olabilir. Ateş, titreme, hızlı solunum, hızlı kalp atışı, düşük kan basıncı ve bulanık düşünme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Sepsis, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tedavi, antibiyotikler, sıvı replasmanı, kan basıncını düzenleyici ilaçlar ve diğer destekleyici önlemleri içerebilir. Erken tanı ve tedavi, sepsisin ciddiyetini azaltabilir ve yaşamı kurtarabilir.

Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi

Batık kıllar rahatsızlık veren bir durum olsa da çoğunlukla tıbbi tehlike oluşturmazlar. Batık kılların oluşturabileceği potansiyel sorunlar arasında enfeksiyon, iltihaplanma, cilt lezyonları yer alır.Düzenli olarak yapılan temizlik ve uygun bakım enfeksiyon riskini azaltırken bu sorunu sürekli yaşayan insanların cilt uzmanlarına görünmesi tavsiye edilir.

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#Sepsis#Batık Kıl#Kıl Dönmesi

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