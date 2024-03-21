Bacağındaki kılları almaya çalışırken canından oluyordu! Günlerce komada kaldı, doktorlar yaşaması için yüzde 4 şans verdi

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TikTok'ta yayınlanan videoda soyadı ve tam yaşı açıklanmayan Steven isimli adam 2022 yılının sonunda 'sessiz katil' olarak bilinen 'sepsis' tanısı aldı.

Bacağındaki ve kasığındaki batık kılları almaya çalışırken enfeksiyon kaptığı öğrenilen adam hastaneye kaldırıldığında, doktorlar enfeksiyonun kalbine ulaştığını gördü, ancak Steven'ın durumu o kadar ciddiydi ki ameliyata alınamadı.



30'lu yaşlarının sonlarında olan adam vücudunun iyileşmesi için entübe edildi ve indüklenmiş komaya alındı.

Yaşadığı akut solunum sıkıntısı nedeni ile ciğerlerinden sıvı çekilen adamın, her iki akciğerinde influenza A ve çift taraflı pnömoni geliştiği öğrenildi.

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Kız kardeşi Michelle TikTok'ta yayınlanan videoda, doktorların kardeşinde beyin aktivitesi göremediğini ve yaşama şansının sadece yüzde 4 olduğunu söylediklerini anlattı.



Steven doktorların umutsuz açıklamalarına rağmen 1 aylık tedavi sonrası komadan beyin hasarı olmadan kurtuldu ve mucizevi bir şekilde iyileşti.

SEPSİS NEDİR? SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsis, vücudun aşırı bir enfeksiyon yanıtıyla oluşan hayati tehlike arz eden bir durumdur. Enfeksiyon, vücudun herhangi bir yerinde başlayabilir ancak sepsis geliştikçe tüm vücuda yayılabilir. Septik şok denilen en ciddi formu, organlara ve dokulara zarar verebilir.

Genellikle bakteriyel enfeksiyon sonucu ortaya çıksa da, virüsler, mantarlar veya parazitler gibi diğer patojenler de sepsise neden olabilir. Ateş, titreme, hızlı solunum, hızlı kalp atışı, düşük kan basıncı ve bulanık düşünme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Sepsis, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tedavi, antibiyotikler, sıvı replasmanı, kan basıncını düzenleyici ilaçlar ve diğer destekleyici önlemleri içerebilir. Erken tanı ve tedavi, sepsisin ciddiyetini azaltabilir ve yaşamı kurtarabilir.

