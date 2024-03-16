10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi! Akılalmaz tazminat oyunu...

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24 yaşındaki Tayvanlı bir adam, her iki bacağını da kaybedip sigorta şirketinden 1 milyon dolardan fazla tazminat talep edince 'sigorta dolandırıcılığıyla' suçlandı.

HER İKİ BACAĞINI DA DİZALTINDAN KAYBETTİ

Taipei Bölge Savcılığı'nın sadece soy ismini açıkladığı (Chang) şüpheli, geçtiğimiz yılın Şubat ayında geçirdiği bir kaza sonrası acilen ameliyata alındı. Dördüncü derece donma ve sepsis tanısı konan adam her iki bacağını da diz altından kaybetti.

Soğuk bir akşamda gerçekleştirdiği scooter gezisi sırasında ağır yaralandığını iddia eden şüpheli hastaneden çıktıktan sonra bir sigorta şirketinden 7.000 doların üzerinde tazminat aldı. Ancak başvurduğu diğer dört şirket tazminat talebini reddetti. Şirketler daha sonra durumdan şüphelenerek Chang'den şikayetçi oldular.

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Müfettişler yaptıkları ön incelemede, 24 yaşındaki adamın kazadan sadece kısa bir süre önce birkaç farklı şirketten sigorta yaptırdığını keşfettiler. Soruşturmayı ilerleten Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) adamın Liao soyadlı suç ortağına ulaştı.

ÇORAP, AYAKKABI VE HAVA DURUMU ELE VERDİ

CIB raporunda Tayvan'ın subtropikal bir bölge olduğu belirtildi ve doğal iklim faktörlerinden dolayı ampütasyon gerektiren ciddi donma yaşanamayacağına dikkat çekildi. İncelemeler ayrıca Chang'ın yaralandığı sırada ayakkabı veya çorap giymediğini ortaya çıkardı.

Müfettişler hava durumu raporları ve eldeki kanıtlarla kazanın 'insan yapımı' olduğu sonucuna vardı.



Katı bir karbondioksit formu olan kuru buzla doğrudan temas, cilt hücrelerine hızla zarar verebilir ve donmaya neden olabilir.

Kasım ayında şüphelinin evine baskın düzenleyen polis, şüphelinin kendini yaralanmak için kullandığı 'kuru buz' kutusuna ve kovaya ulaştı.

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Savcının 14 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre Chang, sigorta şirketlerinden para alabilmek için bacaklarını kuru buzla dolu bir kovada 10 saat bekletti.



Yerel medya ' sigorta dolandırıcılığı ' suçlaması ile tutuklanan adamın görüntülerini yayınladı. Kolunda polislerle yürüyen Chang'in protez kullandığı düşünülüyor.

27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olay, şüphelinin liseden arkadaşı olduğu öğrenilen suç ortağı Liao tarafından kayıt altına alındı.

Mahkemeye sunulan görüntülerde 24 yaşındaki adamın kendini bir sandalyeye sabitlediği ve bacaklarının buzla dolu kova içinde durduğu görülüyor.