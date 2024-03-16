10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi! Akılalmaz tazminat oyunu...

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24 yaşındaki Tayvanlı bir adam, her iki bacağını da kaybedip sigorta şirketinden 1 milyon dolardan fazla tazminat talep edince 'sigorta dolandırıcılığıyla' suçlandı.
HER İKİ BACAĞINI DA DİZALTINDAN KAYBETTİ
Taipei Bölge Savcılığı'nın sadece soy ismini açıkladığı (Chang) şüpheli, geçtiğimiz yılın Şubat ayında geçirdiği bir kaza sonrası acilen ameliyata alındı. Dördüncü derece donma ve sepsis tanısı konan adam her iki bacağını da diz altından kaybetti.
Soğuk bir akşamda gerçekleştirdiği scooter gezisi sırasında ağır yaralandığını iddia eden şüpheli hastaneden çıktıktan sonra bir sigorta şirketinden 7.000 doların üzerinde tazminat aldı. Ancak başvurduğu diğer dört şirket tazminat talebini reddetti. Şirketler daha sonra durumdan şüphelenerek Chang'den şikayetçi oldular.
Müfettişler yaptıkları ön incelemede, 24 yaşındaki adamın kazadan sadece kısa bir süre önce birkaç farklı şirketten sigorta yaptırdığını keşfettiler. Soruşturmayı ilerleten Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) adamın Liao soyadlı suç ortağına ulaştı.
ÇORAP, AYAKKABI VE HAVA DURUMU ELE VERDİ
CIB raporunda Tayvan'ın subtropikal bir bölge olduğu belirtildi ve doğal iklim faktörlerinden dolayı ampütasyon gerektiren ciddi donma yaşanamayacağına dikkat çekildi. İncelemeler ayrıca Chang'ın yaralandığı sırada ayakkabı veya çorap giymediğini ortaya çıkardı.
Müfettişler hava durumu raporları ve eldeki kanıtlarla kazanın 'insan yapımı' olduğu sonucuna vardı.
Kasım ayında şüphelinin evine baskın düzenleyen polis, şüphelinin kendini yaralanmak için kullandığı 'kuru buz' kutusuna ve kovaya ulaştı.
Savcının 14 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre Chang, sigorta şirketlerinden para alabilmek için bacaklarını kuru buzla dolu bir kovada 10 saat bekletti.
Mahkemeye sunulan görüntülerde 24 yaşındaki adamın kendini bir sandalyeye sabitlediği ve bacaklarının buzla dolu kova içinde durduğu görülüyor.
Kuru buz (veya karbondioksit karı), katı karbondioksittir. Katı sudan çok daha yoğundur ve donma noktası da çok daha düşüktür. Gaz sıkıştırılarak dışarı ısı vermesi sağlanır ve bu ısı kondansatörler yardımıyla depolanır. Daha sonra birden basınç düşürülünce, madde, alması gereken ısıyı geri alamaz ve buz halinde kalır.