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10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi! Akılalmaz tazminat oyunu...

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#Kuru Buz#Sigorta Dolandırıcılığı#Tayvan
10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi Akılalmaz tazminat oyunu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 11:56

Her iki bacağını da diz altından kaybedip sigorta şirketlerinden tazminat isteyen Tayvanlı adamın, bacaklarını 10 saat boyunca kuru buz ile dolu bir kocada beklettiği ortaya çıktı.

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24 yaşındaki Tayvanlı bir adam, her iki bacağını da kaybedip sigorta şirketinden 1 milyon dolardan fazla tazminat talep edince 'sigorta dolandırıcılığıyla' suçlandı.

HER İKİ BACAĞINI DA DİZALTINDAN KAYBETTİ

Taipei Bölge Savcılığı'nın sadece soy ismini açıkladığı (Chang) şüpheli, geçtiğimiz yılın Şubat ayında geçirdiği bir kaza sonrası acilen ameliyata alındı. Dördüncü derece donma ve sepsis tanısı konan adam her iki bacağını da diz altından kaybetti.

10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi Akılalmaz tazminat oyunu...
KAZADAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE SİGORTA YAPTIRMIŞ

Soğuk bir akşamda gerçekleştirdiği scooter gezisi sırasında ağır yaralandığını iddia eden şüpheli hastaneden çıktıktan sonra bir sigorta şirketinden 7.000 doların üzerinde tazminat aldı. Ancak başvurduğu diğer dört şirket tazminat talebini reddetti. Şirketler daha sonra durumdan şüphelenerek Chang'den şikayetçi oldular.

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Müfettişler yaptıkları ön incelemede, 24 yaşındaki adamın kazadan sadece kısa bir süre önce birkaç farklı şirketten sigorta yaptırdığını keşfettiler. Soruşturmayı ilerleten Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu (CIB) adamın Liao soyadlı suç ortağına ulaştı.

ÇORAP, AYAKKABI VE HAVA DURUMU ELE VERDİ

CIB raporunda Tayvan'ın subtropikal bir bölge olduğu belirtildi ve doğal iklim faktörlerinden dolayı ampütasyon gerektiren ciddi donma yaşanamayacağına dikkat çekildi. İncelemeler ayrıca Chang'ın yaralandığı sırada ayakkabı veya çorap giymediğini ortaya çıkardı.

Müfettişler hava durumu raporları ve eldeki kanıtlarla kazanın 'insan yapımı' olduğu sonucuna vardı.

10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi Akılalmaz tazminat oyunu...

Katı bir karbondioksit formu olan kuru buzla doğrudan temas, cilt hücrelerine hızla zarar verebilir ve donmaya neden olabilir.

BACAKLARINI 10 SAAT KURU BUZLA DOLU KOVADA BEKLETMİŞ

Kasım ayında şüphelinin evine baskın düzenleyen polis, şüphelinin kendini yaralanmak için kullandığı 'kuru buz' kutusuna ve kovaya ulaştı.

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Savcının 14 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre Chang, sigorta şirketlerinden para alabilmek için bacaklarını kuru buzla dolu bir kovada 10 saat bekletti.

10 saat buzla dolu kovada bekletti, her iki bacağı da kesildi Akılalmaz tazminat oyunu...

Yerel medya 'sigorta dolandırıcılığı' suçlaması ile tutuklanan adamın görüntülerini yayınladı. Kolunda polislerle yürüyen Chang'in protez kullandığı düşünülüyor.

27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olay, şüphelinin liseden arkadaşı olduğu öğrenilen suç ortağı Liao tarafından kayıt altına alındı.

Mahkemeye sunulan görüntülerde 24 yaşındaki adamın kendini bir sandalyeye sabitlediği ve bacaklarının buzla dolu kova içinde durduğu görülüyor.

Kuru buz (veya karbondioksit karı), katı karbondioksittir. Katı sudan çok daha yoğundur ve donma noktası da çok daha düşüktür. Gaz sıkıştırılarak dışarı ısı vermesi sağlanır ve bu ısı kondansatörler yardımıyla depolanır. Daha sonra birden basınç düşürülünce, madde, alması gereken ısıyı geri alamaz ve buz halinde kalır.

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#Kuru Buz#Sigorta Dolandırıcılığı#Tayvan

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