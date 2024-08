Yolları güzelleştiren en lezzetli mola adresleri

Trakya ve Çanakkale

BALIK DA VAR, ET DE... Yolunuz Kırklareli tarafından geçiyorsa köftesiyle ünlenmiş Ahmetbey Köyü’ne uğrayın.



Düveden yapılıyor

Bahar Köftecisi, Ahmetbey Köyü, Lüleburgaz, Kırklareli

Yolunuz Kırklareli tarafından geçiyorsa köftesiyle ünlenmiş Ahmetbey Köyü’nde mutlaka bir mola vermenizi öneririm. Lüleburgaz’a bağlı köyün köftesini meşhur eden Bahar Köftecisi olsa da şimdilerde birkaç dükkân alternatifi daha var. Burada köfteler porsiyon değil, kiloyla. Köftenin lezzeti elbette sadece köyün çevresinde yetişmiş düve etinden geliyor. Düvenin döş, antrikot ve kaburgasından iri çekilmiş kıymayı kimyon ve karabiberle harmanlayıp köfteleri günlük hazırlıyorlar, dinlendirme yok. İstediğiniz miktarda köfte harcı tartıldıktan sonra usta tarafından ocak önünde şekillendirilen köfteler hemen kömür ateşindeki ızgarada pişiriliyor. (0288) 423 15 97

Seçenek çok ama iyisi...

Köfteci Selim, Tekirdağ

Malum bölgede köfteci alternatifi çok, bunların çoğu da oldukça iyi. Ama Köfteci Selim’in o minicik dükkânda hazırladığı köftelerin bendeki yeri ayrı. 100. Yıl Sanayi Sitesi içindeki Köfteci Selim dananın döşü ve önkolundan çektiği kıymanın içine soğan, bayat ekmek içi, tuz, kimyon, karabiber koyuyor, bir gece beklettikten sonra elde şekil vererek pişiriyor. Köftenin yanında kendi yaptıkları yayık ayranından içip üzerineyse tahinli, kaymaklı Hayrabolu tatlısından yemeyi ihmal etmeyin. (0282) 613 13 30

Tarihten bir tat

Badem ezmecileri, Edirne

Osmanlı’dan bu yana badem ezmesindeki ustalığıyla bilinen Edirne’den ezmenizi almadan dönmeyin. Keçecizade ve Aslanzade en bilinen markalar.

Peyniri unutmayın

Süzülmüş Kardeşler, Kırklareli

Kentte farklı yerlerde dükkânları olan Süzülmüş Kardeşler’den peynir alışverişi yapın. Özellikle yüzde 100 keçi peynirinin lezzetine bayılıyorum.

DENİZ ÜRÜNLERİNİN EN İYİSİ, SIFIR KİLOMETRE



Yalova Restoran, Çanakkale

Bana göre Türkiye’nin en iyi balıkçılarından biri. Deniz mahsullerinin en iyisi sıfır kilometreyle tabağınıza daha kaç yerde gelebilir ki? Etine dolgun Çanakkale ahtapotu, yerli kalamar ve akivades gibi kabuklular balık dışındaki alternatifler. Yaz aylarında özellikle temmuz itibariyle iyice yağlanmış sardalyaları ızgara yaptırıp yiyin.

Bunları da deneyin: Merkezdeki Sardalye adlı balık büfesinde ekmek arası ve ayaküstü balık da yiyebilirsiniz. Sardalya molasını Gelibolu tarafında yapacaksanız Kumsal ve İlhan alternatifler. Bölgenin tepside kızarmış peynir helvasından da yemeyi ihmal etmeyin.

Satırda çekiliyor

Doğa Restaurant, Keşan, Edirne

Trakya köfteleri arasında Keşan’ın coğrafi işaretli satır etinin yeri özeldir. Alternatif oldukça fazla ama ben yakın zamanda deneyip pek beğendiğim Bahçeköy’deki Doğa Restoran’ı önereceğim. Burası bir aile işletmesi. Genç şef etleri, annesi mezeleri hazırlıyor. Baba da servisten sorumlu. Bu iri köftenin ilk 1969’da yapıldığı biliniyor. Önceleri kıyma et denen bu lezzete sonraları ‘satır et’ ismi verilmiş. Keşan satır et, Trakya’nın meşhur kıvırcık süt kuzularından yapılıyor. Keşan satır etin diğer ayırt edici özelliği etin satırla kıyılarak mercimek tanesi büyüklüğüne getirilmesi, tuz dışında hiçbir ekstra madde kullanılmaması, her biri

250 gramlık dikdörtgen parçalar halinde şekil verilip bir gün dinlendirildikten sonra meşe kömüründe pişirilmesi. Yenimuhacir’deki Öz-En Et Lokantası da aklınızda bulunsun.

Yolu uzatmaya değer

Kâzım Usta, Edirne

Edirne’ye yakınsanız tava ciğer yemeden dönmemelisiniz. Dana ciğeri hiç beklemeden, taze olarak incecik dilimleyip, unla kaplayıp ayçiçeği yağında kızartarak hazırlanan tava ciğer, bugün Edirne’nin en turistik lezzeti. Yapılan araştırmalarda

60’lı yıllara kadar derin yağda kızartma değil de kavurma olarak yapıldığı ortaya çıkmış. Kâzım Usta bu işin en eski zanaatkârlarından. Ama biraz daha eğlenceli bir ortam isterseniz Ciğerci Bahri de diğer alternatif.

EGE

PİDELERDEN PİDE BEĞENİN



Kuşaklardan beri

Töngül Pide, Ödemiş, İzmir

1892’de dedesinin açtığı fırının başında şu anda İsmail Töngül var. Kıymayla, kendilerine has maydanozlu ve yumurtalı bir harç hazırlıyorlar. Odun fırınında pişen minik pideler, fırından çıktığı gibi bol tereyağıyla yağlanıyor. Üzerine de tulum peyniri rendeliyorlar.

Eski usul mangalcı

Hacıoğlu Mangal, Tire, İzmir

İlçe merkezindeki Hacıoğlu Mangal eski usullerle çalışıyor. Tire köftesinin harcına hiçbir baharat, ekmek ya da soğan katılmıyor. Dana kuşbaşı tuzla yoğrulup iki kez çekiliyor, dolapta iki gün dinlendirildikten sonra köfte uzun şişlere sarılıp meşe kömüründe pişiriliyor. İlk pişirmenin ardından buharlı suyun üzerinde soğutulan et, yağını bırakıyor ve yumuşuyor. Servis sırasında tereyağında, kendi yağıyla birlikte çok yüksek ateşte çevriliyor. Üzerinde domates, yanında koyun yoğurdu ve piyazla servis ediliyor.

ORİJİNALİ KABURGA VE GÖMLEKLE...

Can Köfte, Akhisar, Manisa

Meşhur Akhisar köftesinin orijinali 1 kg dana kaburgaya 100 gr gömlek yağı ve 90 gr soğan koyarak hazırlanıyor. Ama artık çoğu insana ağır gelmesi sebebiyle son zamanlarda gömlek yağını pek kullanmıyorlar. Izgarada pişirilen köfteler tereyağı ve suyla ıslatılmış pide üzerinde servis ediliyor. En iyisini Can Köfte’de deneyebilirsiniz.

Tadını herkes konuşuyor

Mikado Pide, Bozdoğan, Aydın

Küçük bir ilçe olan Bozdoğan’daki Mikado’nun pidelerinin ünü kentin sınırlarını aşmış durumda. Kuşbaşılı peynirlisi, tahinlisi çok güzel ama onu esas ayıran ıspanaklı-peynirli yaptıkları kapalı Aydın pidesi.

Yağda kızarıyor ama hafif

Yıldız Katmer, Akhisar, Manisa

İncecik açılan katmer hamurunun ortasına peynir ve maydanoz konup, katlanıp yağda kızartılıyor. Sadece kahvaltı değil, günün her saati için çok lezzetli bir seçenek. Yanına çay çok yakışsa da yerel Neşecan marka ayranı da denemeyi ihmal etmeyin.

Bu köfte şişte

Gülcemal, Manisa

Köftesi şişte pişiyor. Kuzu ve dana karışık kol ve döşten hazırlanan köfteler mangalda piştikten sonra taş fırın pidelerinin üzerine çekiliyor. Domates sos, tereyağı, yoğurt ve en üste serpilen bolca maydanoz da son noktayı koyuyor. Gülcemal her ürünü en kalitelisinden kullanıyor, aklınızda bulunsun. Gülcemal’in dışında Manisaspor Lokantası da tavsiyemdir.

Bildiklerinizi unutun

Akçapınar Tostçusu, Akyaka, Muğla

Bildiğimiz somun ekmeğin köşe tarafının içine domates dilimi yerleştirdikleri peynir ve sucuklu karışık tostları dillere destan. Yanında getirdikleri kuru acı biberleri bile lezzetli, tostun yanında mutlaka bol köpüklü ev yapımı ayranlarından içmek gerek.

Lokum gibi pişmiş

Hüsamettin Usta, Denizli

Denizli kebabı ya da daha genel olarak bildiğimiz adıyla tandırı bir de burada deneyin. Lokum gibi pişen etin dışının çıtırlığını da çok iyi ayarlıyorlar. Denizli’ye uğramışken kurutulmuş Kale biberlerinden alın. Evde derin yağda kızartıp sarımsaklı yoğurtla servis edin. Yoğurt demişken Denizli’nin isli yoğurdunda da Babaoğlu markasını tercih edebilirsiniz.

Marmara



TOST, ÇİBÖREK DENİNCE...

Yasa, Susurluk, Balıkesir

Yıllardır Susurluk tostunda vazgeçilmez adresimiz Yasa. Buranın çiböreği de tostları kadar başarılı. Yeni yerlerinde lezzet standardını koruyorlar ama benim favorim hâlâ eski yol üzerindeki tesisleri.

Yöresel tatlar

Bahar Lokantası, Edremit, Balıkesir

Sahibi Ekrem Yanbolluoğlu yıllar içinde Türkiye çapında prototip olacak bir lokanta haline getirdi Bahar’ı. Şu an kendine ait Hanlar’da, Çamcı Köyü’nde irili ufaklı dört tane bahçesi var ve ayrıca ekolojik tarım da yapıyor. Sebzelerin nerdeyse tamamı kendi bahçesinden. Kızartmaları dahi zeytinyağında yapıyor. Avunya mantısı, sura ve keşkek gibi yöresel yemeklere de yer veriliyor. Karnıyarık, et yemekleri ve güveçlerin hepsi taş fırında pişiyor. Katman katman açılmış cevizli Edremit ev baklavası, kalburabastı ve taş fırında pişen keçi sütlü sütlaç gibi tatlılardan birini yemeden kalkmamanızı tavsiye ederim.

Hijyenik ve tazecik

Aslanboğa Kokoreç, Balıkesir

Günlük kesilmiş Balıkesir kuzuların bağırsakları çok iyi temizlendikten sonra itinayla sarılıp kömür ateşinde pişirilmesiyle yapılıyor. Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz hem hijyenik hem de çok lezzetli kokoreç hazırlıyorlar.

En iyisi

Gizli Bahçe, Göbel, Balıkesir

Bandırma feribotunu kullananlar feribottan inip Manyas’ı geçtikten sonra Susurluk istikametine giderken Göbel tabelasını görecekler. Göbel’e doğru devam edin, karşınıza çıkacak Gizli Bahçe’de, yollarda yiyeceğiniz en iyi kokoreç, et ve köfteleri bulacaksınız. Tazecik salataları ve bol yağlı yoğurdu da denemeden geçmeyelim.

Bunlar da bonus

Bandırma, Balıkesir

Dönce Yoğurt’tan koyun yoğurdu, Hafız Emin’den lor ve höşmerim alın, İnegöl Lokantası’nın ısırgan çorbasını için.