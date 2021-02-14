Takvime değil doğaya bakın

Her ne kadar bu hafta sonu itibariyle kar yağacak tahminleri yapılsa da olağanüstü sıcak günler geçirdik bu kış. Eskilerin hesabıyla henüz cemrelerin düşmesine, yani baharın gelmesine 15 gün olmasına karşın erken gelen baharın güzellikleri bir bir görünür oldu.

İstanbul’un üzerinden leylekler, Antakya, Mersin, Adana ve Antalya’dan arıkuşları, kırlangıçlar, ebabiller, guguk kuşları geçmeye başladı.



İzmir Karaburun’da çiğdemler, Antalya’da anemonlar, orkideler, Datça’da bademler, Karadeniz’in alçak kesimlerinde siklamenler kırları kapladı. Çiçekler açar da kelebekler durur mu? Öncü bahar kelebekleri olarak kırlarda, parklarda çiçek peşinde koşturmaya başladı.







Hayat güzel



Datça Yarımadası’nın Hızırşah mevkisi... Burada pembemsi bir beyaza bürünen badem ağaçlarının altında, taze çimenlerin üzerinde geçireceğiniz birkaç saat bile size hayatın ne kadar güzel olduğunu hatırlatacak, gereksiz dertlerinizi unutturacak. Aynı şekilde Akdeniz kıyılarında da yeşile karışan papatyalar, anemonlar ve hatta orkidelerin parlak renkleri, içinden çıktığımız gri kış günlerinin de etkisiyle emin olun ki bugünlerde gözünüze bir başka güzel görünecek. Bahar sadece Akdeniz ya da Ege’ye gelmedi. Memlekete buralardan girmiş olsa da dalga dalga yayılıyor. Örneğin bugünlerde Ankara’da Eymir Gölü civarında çiçekler yüzünü göstermeye başladı bile. Çiğdemlerse Karadeniz’in alçaklarında gezenlere göz kırpıyor. Üstelik siklamenler de çiğdemlerin eşlikçisi.









Baharı getiren kuşlar



Doğada baharın en erken müjdecisi kırlangıçlardır ve onlar da Antakya’dan Türkiye’ye girdi... Şimdi Akdeniz boyunca kümeler halinde uçarak üzerimizden Avrupa’ya gitme ve Anadolu’ya yayılma telaşındalar. Baharın habercilerinden leylekler de iki kanattan geliyor. Kars ve Iğdır’da kuzeydeki öncüleri görebilirsiniz. Karadeniz üzerinden Avrupa’ya doğru yoldalar. Ayrıca baştankara ve ispinoz gibi şahane şarkılar söyleyen kuşların da daha kuzeye çıktığı günlerdeyiz. Bu dönem Karadeniz’de sahne onların... Diğer göç koluysa Antakya üzerinden geliyor. Leylek, arıkuşu, kırlangıç, ebabil, guguk kuşları burada da öncü... Leylekler yakında Beyşehir Yeşildağ beldesindeki ‘Leylekler Vadisi’ne yerleşecek.









Kelebekler durmaz!



Şehirlerde de birçok bahar emaresi var. Örneğin mimozalar buram buram kokmaya, bahar dalları parkları, bahçeleri süslemeye, manolyalar yüzünü göstermeye başladı, birçok yerde erguvanların eli kulağında. Çiçekler açar da kelebekler durur mu? Atalanta kelebeği yeşilliklerde, çiçeklerde arzı endam ederek kendi türü için baharın işaret fişeğini ateşlemiş durumda. Onu orakkanat, beyaz melek, yırtıkpırtık gibi öncü bahar kelebekleri izleyecek.







