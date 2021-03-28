Unutulmaz bir tatil vaat eden butik oteller... 12 adreste 15 öneri

Yüksek tavanlı odalar: World House

Galata Kulesi civarının o hoş havasını soluyabileceğiniz çok güzel bir noktada, 130 yıllık bir binada hizmet veriyor. Tamamen yenilenmiş sadece 10 odalı butik bir otel. Standart, birbiriyle bağlantılı ya da balkonlu oda seçeneklerinin yanı sıra teraslı süiti de var. Eski bir binada olmasının avantajıyla tüm odalar yüksek tavanlı.

Bazı duvarlarda tuğla dokunun korunması ve yerlerde ahşap zemin tercih edilmesi sıcak bir hava yaratmış. Otelin girişindeki Latife Kafe’nin kahveleri ve ev yapımı tatlılarıysa favorileriniz arasına girecek.

Beyoğlu, İstanbul Tel: (0212) 293 55 20

Geçmişin mirası: Mr. Cas

Meşhur Çiçek Pasajı’nın karşı komşusu. 1900’lerden yadigâr Güney Palas’ta açılan otel, modacılar, yazarlar, sinemacılar başta olmak üzere birçok ünlüyü misafir etmiş. Geçmişin bu renkli mirası, otele girdiğiniz anda etrafınızı sarıyor. Tavandaki kalem işleri, eski fotoğraflarla süslenmiş merdivenler, ahşap ve mermer detaylar göz alıcı. Otelin içinde ünlü modacı Yıldırım Mayruk’a ayrılmış özel bir bölüm de var. Hepsi yüksek tavanlı 35 odasında cumba, balkon, jakuzi, şömine gibi farklı detaylar bulabilirsiniz.

Beyoğlu, İstanbul - Tel: (0212) 293 00 07

Birinci derece tarihi eser: Splendid Palas

Büyükada vapurundan inince tam karşınızda kubbeleri ve kırmızı panjurlarıyla dikkatinizi çeken otelin yeri çok merkezi. Ama bir o kadar da keyifli ve adanın günlük kalabalığından uzak. 1908’de, Sakızlı Müşir Kazım Paşa tarafından yaptırılan bina, o gün bugündür otel olarak kullanılıyor. İşletmecileri değişmiş ama mülkiyeti hep aynı ailede kalmış; şu anda bayrak 6’ncı kuşağın elinde. 48 odası var. Birinci derecede tarihi eser statüsündeki otel, geçmişle kurduğu zarif bağı her köşeye yansıtmış.

Büyükada, İstanbul - Tel: (0216) 382 69 50

Mevsime göre menü: Grandma’s Wonderland

İstanbul’un içinde doğayla tazeleneceğiniz çok keyifli bir adres. Sadece 7 odası var. Sanki şehirden çok uzaklara kaçmış havasını yaşatması nedeniyle kahvaltılar, özel akşam yemekleri ya da şirketlerin motivasyon buluşmaları için çok seviliyor. Mutfakta özgün bir çizgi yakalamışlar. Menü mevsime göre değişiyor. 86 dönümde kurulu ve yıl boyu açık olan otelin oldukça geniş lobisinde antika parçalar görebilirsiniz. Silivri, İstanbul Tel: (0542) 253 50 80

Gastronomik bir deneyim: Casa Lavanda

Dört mevsimi birbirinden güzel halleriyle yaşatan Casa Lavanda, aile sıcaklığını ve detaylara gösterilen özeni her adımda hissettiriyor. 20 dönüm araziye inşa edilen beş ayrı binada 14 odası var.

Dekorasyon, İngiliz ve Fransız stilinin yansımalarını taşıyor. Antika parçalar ve aile yadigârı eşyalar da kullanılmış. Açık havuzu, SPA’sı, orman manzaralı saunası ve oldukça geniş lounge alanıyla kendinizi şımartmak için sebep çok. En önemli sebepse mutfak; tam anlamıyla gastronomik bir deneyim yaşatıyorlar. Ulupelit Köyü, Şile, İstanbul Tel: (0216) 736 56 40 - 41

Sakin ve yeşil: İda Costa

Ege mimarisine sadık kalarak inşa edilen, taşın sakinliğini yeşilin güzelliğiyle buluşturan 9 dönümlük bir dünya. Farklı tiplerde

20 odası var. Hepsinde sakinlik ve sadelik ön planda. Pastel renklerle dokunuşlar yapılmış.

En küçük oda 30 metrekare. Her güne özel menüler hazırlayan otelde, sabahları köy ocağında pişen taze ekmekler ve yerel ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofraları karşılıyor misafirleri. Akşam yemeklerindeyse şefin seçimleriyle baş başasınız...Assos, Çanakkale

Tel: (0286) 764 00 10 - (0530) 955 71 00

Modern mimari örneği: Omm Inn

Eskişehir’in son yıllardaki en önemli kazanımı olan Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) yanı başında açılan Omm Inn, zevkle hazırlanmış bir dinginlik durağı. İlk andan itibaren tasarımın gücüyle etkisi altına alıyor. Odalardaki atıştırmalıklardan koridorlara yayılan kendilerine özel kokuya kadar her detay, misafirlerini gustosu yüksek bir deneyime davet etmek için düşünülmüş. Üç tipte 15 odası minimalist modern mimarinin ferahlığıyla düzenlenmiş. Konumunun merkezi olması en büyük avantajlarından biri.

Odunpazarı, Eskişehir

Tel: (0222) 220 06 46

Doğa ananın çağrısı: Pacha Mama

Otele, kadim kültürlerden ve farklı dinlerden izler taşıyan ahşap oyma bir kapıdan geçerek adım atıyorsunuz. Alaçatı’da alışkın olduğumuz stilden uzak, özgün dokusuyla hemen etkiliyor. Dekorasyona toprak tonlar hâkim ki bu ‘doğa ana’ anlamına gelen adıyla uyum sağlıyor. İkisi süit olarak düzenlenmiş 16 odasında zevkli ve mistik bir hava var. Havuzlu bahçeye açılan odalar çok hoş.

Alaçatı, İzmir - Tel: (0232) 729 47 29

Sanki Floransa’dayız... Nefes

Alaçatı’nın kendine has havasını Floransa esintileriyle harmanlayan, üzerine de güler yüzlü bir ev sahipliği koyan çok güzel bir otel. Alaçatı’daki eski Rum evlerinden çıkan taşlar kullanılarak inşa edilmiş. Dört binada 25 oda var. Binaların çevrelediği bahçede üç ayrı yüzme havuzu ki bunlardan ikisi tuzlu, diğeri tatlı suda yüzmeyi sevenler için. Alaçatı’nın merkezinde olmadığından tam bir kafa dinleme durağı. Ama merkezin hareketliliğine karışmak isterseniz, kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Alaçatı, İzmir - Tel: (0537) 817 01 01

Bohem bir zarafet: Pere Mere

Zeytin ağaçlarıyla dolu bahçesi, bohem stilin sade ve zarif yorumuyla şekillenen odaları, içten ev sahipliğiyle çok zarif bir otel. Yalınlıktaki şıklığı yakalamışlar. Her detayda ev özenini ve rahatlığını hissediyorsunuz.

Çünkü sahipleri aynı zamanda burada yaşadığı için her şeyin özel olmasına dikkat ediyorlar. 14 odaları; odalarda da cumbalı, balkonlu, bahçeli gibi farklı seçenekleri var. Kahvaltıda iddialılar çünkü mutluluğun formülünün güne güzel bir sofrada başlamaktan geçtiğine inanıyorlar. Alaçatı, İzmir - Tel: (0544) 378 56 65

19’uncu yüzyıl masalı: Kocaev - Mehmet Ali Ağa Konağı

Sadece bir otel demenin haksızlık olacağı, geçmişi bugüne taşımayı ve yaşatmayı misyon edinmiş, benzerine az rastlanır bir proje. Adeta bir müzede geziniyor hissi veren konakta hem 19’uncu yüzyıl Türk evi atmosferini yaşayabilir hem de kalem işi sanatının hayranlık verici örneklerini görebilirsiniz. Konağın 18 odası var. Zarif bir konak atmosferini yaşamanız hepsinde mümkün. Ayrıca üç ayrı binada 12 odaya daha sahip. Doğanın tüm güzelliğiyle önünüze serildiği coğrafya buradaki misafirliğin en güzel hediyelerinden.

Datça, Muğla Tel: (0252) 712 92 57

Bağımsız ve romantik... Kabak Dome

Laponya’daki iglolara benzeyen odaları ve Kabak Koyu’na tepeden bakan konumuyla çok sevdiğim bir otel. Hepsi birbirinden bağımsız olacak şekilde inşa edilmiş 10 odası ve her odanın önünde çift kişilik jakuziler var. Genç bir şefin işbaşında olduğu restoranı da başarılı. Manzara öyle büyülü ki yemeklerin lezzetiyle doğanın güzelliği birleşince aklınızda unutulmaz tatlar kalıyor.

Faralya, Muğla - Tel: (0532) 390 68 48

Tasarım ödülü var: Unique

2016’da Avrupa’nın En İyi Lüks Tasarım Oteli ödülünü alan; özgün, yerel ve zevkli bir adres. Her adımı duygulardan, tarihten, el emeğinden beslenerek inşa edilmiş. Kayaköy’deki Rum evlerinden ilhamla kayaların üzerinde katman katman yükselen bir otel. Dört ayrı binadan oluşuyor ve ortasına güzel bir bahçe konumlandırmışlar. 19 odası var, çoğu Fethiye Marina manzaralı. Otelin restoranı Nude, çok başarılı. Fethiye, Muğla Tel: (0252) 612 11 45 - (0530) 512 11 45

Ruhu olan bir mekân: Fidanka

Ağaçları, çiçekleri, güzel bahçeleri, antika eşyaları, ruhu olan mekânları, doğayı, sanatı, güzel yemekleri seviyorsanız burayı da seversiniz. Çünkü tüm bunları çok seven İstanbullu bir ailenin, kendilerine Akdeniz’de kurduğu dünyanın başköşesinde az önce saydıklarım var. Hepsinin girişleri ayrı, 16 oda; hepsi teraslı ve odalarda ömürlük bir manzara var; özellikle günbatımlarında. Otel, The Times’ın 20 muhteşem otel listesine de girmişti.

Kalkan, Antalya - Tel: (0242) 844 12 45

Müzede bir gece: Ruin Adalia

Kaleiçi’nin tarihi ve renkli atmosferinde, 19’uncu yüzyıl havasını taşıyan beş Osmanlı yapısından oluşan otel planlandığında, bir müze otel olması düşünülmemiş. Ta ki 2008’de başlayan inşa çalışmalarında otelin altındaki arkeolojik kalıntılara ulaşılana dek. Tüm planlar değişmiş, inşa süreci uzamış ve otelin misafirlerle buluşması tam 12 yıl almış.

Çiçeği burnunda otele gittiğinizde, aynı zamanda bir müzeye de konuk oluyorsunuz. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı izlerini bir arada görebilirsiniz. Engelli odası da var. Kaleiçi, Antalya Tel: (0242) 248 99 00 - (0552) 689 07 07