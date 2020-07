Sahillerin en iyi butik otelleri

Şu sıralarda yaptığım tüm seyahatler hem pandemiyle birlikte turizmin geçirdiği değişimi yerinde görmek hem de yeni kitabım ‘Sahillerin En İyi 60 Butik Oteli’ seçkisini hazırlamak için. Sadece Alaçatı’da kayıtlı 620 otel olduğunu düşünürsek, tüm Ege ve Akdeniz’i kapsayan

60 otellik bir liste yapmak epey zor ve birçok kriteri dikkate alıyorum. Üstelik bilmediğim, görmediğim hiçbir şeyi de kitaba koymuyorum. Bu da büyük zaman ve emek işi. O yüzden kitap benim olsa da aslında arkasında beş kişilik bir ekibin emeği var.



Bir yandan ben ve ortağım Serda Büyükkoyuncu, bir yandan kitabın editörü Zeynep Şahin Tutuk otelleri geziyor, bilgiler topluyor, notlar alıyoruz. YouTube kanalımın yönetmeni Rıfat Tutuk da otellerin bir kısmından kısa filmler hazırlıyor ki bizim gözümüzden dilediğiniz zaman izleyebilesiniz. Bazı rotalar için de Duygun Soysal’ın izlenimlerinden yararlanıyoruz. Kitapta yer alacak otellerden 10 tanesini sizin için seçtim, hangisini denemek isterseniz isteyin. Hepsini gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ama hem bu oteller hem de gideceğiniz tüm oteller için önerim COVID-19 bilgilendirmelerini incelemeniz, sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine bakıp detaylıca incelemeniz. Kendinize uygun yere, tüm bunları süzerek karar verebilirsiniz.



ÖDÜLLÜ TASARIM

DESPOT EVİ - CUNDA

Din adamı ve müteahhit olan Grigorios Gudohiras, bu konağı 1862’de ev olarak inşa etmiş. ‘Despot’ din görevlisi anlamına geliyor. Uzun yıllar harap halde kaldıktan sonra 2019’da otel olarak açıldı. Restorasyonuyla A Design Awards 2020’de ‘Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarımı’ kategorisinde Altın Ödül aldı. 1862 adıyla açılan restoranındaki Ege lezzetlerinin tadı damağımda. Zeytin ağacı yağlarının başrolde olduğu Yund SPA da otelin güzel sürprizlerinden. Üstelik Cunda’nın gözde noktalarından Taş Kahve’ye de Koç Müzesi olan Taksiyarhis Kilisesi’ne de yürüme mesafesinde. (Cunda, Ayvalık, Balıkesir - 0266 327 19 00)









500 PALMİYENİN GÖLGESİNDE

LAYLA - GÖCEK

Göcek İnceli’de cennet gibi bir yer. Bir tatil hem doğayla iç içe olup hem de ihtiyacınız olan konforu sonuna kadar sunabilir mi? Evet sunabilir! Dört bir yanınız alabildiğine yeşil. Düşünün ki sadece palmiyelerin sayısı 500! Günlük ağaçları, okaliptüsler, çamlar, meyve ağaçları da cabası. Muhteşem bir yüzme havuzu var; şimdiye dek gördüğüm en büyük butik otel havuzlarından biri. Odalar da çok büyük. Dışarıdaki ferahlık hissinin devamını sağlıyor. Yediğiniz her şey organik ve doğal. Sabahları sofraya dalından az önce koparılmış domates ve biberler geliyor, yumurtaları kendi besledikleri tavuklar veriyor; listeyi epey uzatabilirim...

(Göcek, Fethiye, Muğla - 0535 081 07 18)









ÇİFTLİKLE İÇ İÇE

DIONYSOS - MARMARİS

Doğallığı ve işletme anlayışıyla Türkiye’de en sevdiğim oteller arasında. Kumlubük Koyu’nda, zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili bir dünya. Farklı konaklama seçenekleri sunuyor; ister her biri deniz manzaralı terasa açılan özel otel odalarda, ister apartta, ister havuzlu villalarda kalabilirsiniz. Temiz tarım yaptıkları bir çiftlikleri var. Otel ve çiftlik iç içe geçmiş gibi düşünebilirsiniz... Mutfakta kullanılan ürünlerin çok büyük bölümü bu çiftlikte üretiliyor. Menüdeyse ödüllü şef Didem Şenol imzası var. Yani otelde bulunduğunuz sürede hem doğal besleniyor hem ayrıcalıklı lezzetler tadıyorsunuz. (Kumlubük, Marmaris, Muğla - 0252 476 79 57 - 58)



JAKUZİLİ KAMP

PERDUE - FETHİYE

Koronayla birlikte yükselen yeni tatil anlayışlarından biri glamping. Kamp ruhunun lüks ve konforla buluşmuş hali diyebiliriz. En iyi örneklerinden biri Faralya’daki Perdue Butik Otel. Sadece 11 odası var ve kendinizi özel hissedeceğiniz her detaya sahipsiniz. Jakuzili odaları, terasta iki kişilik masaların yer aldığı restoranı ve hem denize açılan hem kendine özel güneşlenme alanı olan superior odasıyla özellikle romantik tatillerin vazgeçilmezi. Mutfağı da farklı çünkü sabit bir menü yok. Alışverişler günlük yapılıyor ve şef taze yerel lezzetler pişiriyor. (Faralya, Fethiye, Muğla - 0252 614 00 91)









SANAT ESERLERİ HER YERDE

CAELİ - ECEABAT

Eceabat’a bağlı Kumköy’deki Hotel Porte Caeli, Gelibolu Yarımadası’nın tarihsel ve doğal güzelliklerle dolu topraklarında. Hani ‘cennet gibi’ denir ya tam olarak öyle... 1.700 dönümlük bir bağın içinde kalıyorsunuz ve muhteşem yemekler tadabiliyorsunuz. Doğa ve sanatın buluştuğu bir atmosferi var. Birçok eşsiz sanatçının eserlerini hem iç mekânda hem açık hava heykel bahçesinde ya da sanat koşu parkurunda görebilirsiniz. Otelde, adını dünyanın seçkin üzümlerinden alan 21 oda ve süit var. Otel gastronomi konusunda da çok iddialı. Servis edilen lezzetli yemeklerde kullanılan malzemeler kendi bahçelerinden. (Kumköy, Eceabat, Çanakkale - 0286 854 83 36)









ADININ HAKKINI VERİYOR

YACHT BOHEME - FETHİYE

Fethiye’nin kalbinde, Ece Marina’nın hemen önündeki otel, mimarisiyle adının hakkını veren bohem bir konseptte. Odalardaki ahşap mobilyaların tamamı masif meşe ve kestaneden yapılmış. Otel, antik tiyatroya 5 dakika yürüme mesafesinde. Havuz başındaki Mandala Restaurant hem ambiansı hem de lezzetleriyle iddialı.

(Marina, Fethiye, Muğla - 0252 614 15 30)



GÜNBATIMI BİR BAŞKA

ALLIUM VILLAS - BODRUM

Yalıkavak merkeze yürüme mesafesindeki otelde 36 oda var. Odalarının girişleri bağımsız ve tümü deniz manzaralı. Özellikle günbatımı izlemenin tadı bir başka... Modern Türk mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz restoranı, manzaranın tadını çıkarabileceğiniz barı, havuzu, Ege’nin serin sularında ferahlayabileceğiniz özel iskelesi ve plajı var. SPA’sı oldukça güzel. (Yalıkavak, Bodrum, Muğla - 0252 385 40 40)









DEKORASYONU MUHTEŞEM

ALAVYA - ALAÇATI

Alavya Otel ve onun altı odadan oluşan özel villası Alavya Privee, ayrıcalıklı adresler arasında. Alavya Privee, ilk kez bu yıl kısa ve uzun dönem konaklamalar için kiraya verilecek. Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’nin de sahibi olan Tabanca ailesine ait villa, Türkiye’de gördüğüm dekorasyonu en muhteşem mekânlardan biri. Alaçatı’nın ortasındaki Alavya Otel ise hem merkezi hem de izole olmayı başarabilmiş bir adres. Sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasında, sıra dışı mimarisi ve rafine bir zevkin yansımalarını taşıyan dekorasyonuyla otelde geçirdiğiniz her gün ayrı bir keyif. Havuzu ve SPA’sı tatilinizi daha da güzelleştirebilir.

(Alaçatı, Çeşme, İzmir - 0232 716 66 32 - 0549 786 97 50)



ANTİKALARLA SÜSLÜ

FİDANKA - KALKAN

Her köşesinden dünyanın farklı yerlerine ait çiçeklerin ve objelerin göz kırptığı, aile yadigârlarıyla çevrelenmiş butik otelin 16 odası var. Odalar çok geniş, konforlu, bahçeye ya da terasa açılıyor. Dekorasyonda çevre yayla köylerinden aldıkları yüz yıllık evlerin sedir ahşaplarını ve yıllar içinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden topladıkları antika eşyayı kullanmışlar. Ortak alanların hepsi açık havada. Akdeniz ağırlıklı mutfağında zeytinyağlılar, barbekü çeşitleri, taze balıklar ve ev yapımı makarnalar tadı damağınızda kalacak bir lezzet

yolculuğu sunuyor. (Kalkan, Antalya - 0242 844 12 45)









KUŞ CIVILTILARI İÇİNDE

MIAMAI - BOZBURUN

Bozburun’un göz kamaştıran, huzur veren güzelliğinin tadını çıkarmak ve özellikle romantik tatiller için ideal. Tüm odaları deniz manzaralı. Kuşların cıvıltısı fondaki değişmeyen müzik... Bahçesindeki incir, badem, mandalina, dut ve çam ağaçlarının gölgesi altında kendinizi serin rüzgârın huzurlu güzelliğine kaptırıyorsunuz. Bozburun Yarımadası’nın tarihi kalıntıları, adaları ve koylarını keşfedeceğiniz minik bir tura da çıkabilirsiniz. İsterseniz masmavi sularda doyasıya yüzebilirsiniz. Ege mutfağından sağlıklı örnekler sunan restoranı her gününüzü lezzetle şenlendirecek. (Bozburun, Marmaris, Muğla - 0252 456 27 75 - 0530 959 95 53)