Onlar mutsuzsa herkes mutsuz!

Birlikte bulmaca çözün

Özellikle uzun uçak ya da tren yolculuklarında aktivite kitapları kurtarıcımız oluyor. Çıkartmalı,bulmacalı bu kitaplarla çocuklar da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından basılan ‘Çıkartmalı Yolculuk Oyun Kitabı’ ile ‘Tatil Oyun Kitabı’ son seyahatimizde bize eşlik etti. Yanımıza aktivite kitabı almayı unutmuşsak TÜBİTAK ‘Bilim Çocuk’ dergisi ya da ‘Kafa Çocuk’ dergisinin yeni sayısını alıyoruz. Bunların içinden bir sürü kart oyunu da çıkıyor. Havayolu firmalarının dergilerindeki çocuklara yönelik sayfalar da hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu da yoksa havayolu firmasının büyükler için hazırladığı derginin bulmacasını birlikte çözüyoruz. Oğlum yeni kelimeler öğrenmiş oluyor. Bunlar dışında çantamızda her zaman bir hikâye kitabı bulunduruyoruz. Özellikle havaalanında beklerken birlikte kitap okumayı da çok seviyoruz.

Sesli kitap dinleyin

Uzun yolda sürekli kelime türetmece oynamak ya da soru cevaplamak yerine son dönemde çok popüler olan sesli kitapları da dinleyebilirsiniz. Storytel uygulamasında pek çok Türkçe ve İngilizce çocuk kitabı var. Doğan Egmont Yayınları tarafından basılan ‘Klasik Müzik Masalları’serisinde Bach, Mozart, Vivaldi gibi pek çok ünlü müzisyenin hayatı hikâye olarak anlatılıyor ve en güzeli kitapların içinden arabada dinleyebileceğiniz CD’ler de çıkıyor. Sanatçıların bestelerine de yer veren bu kitapları dinlemekten ben de son derece keyif alıyorum.

Piknik yapın

Yolculuk öncesinde oğlumun en sevdiği keki yapıp biraz da kuruyemiş alıyorum. Uçakta yada trende masayı açıp peçetemizi seriyor, kaplarımızı çıkarıp piknik yapıyoruz. Pikniğin bir diğer kuralı da herkesin yemek yerken bildiği, öğrendiği yeni bir şeyi paylaşması.

Teknolojiden Faydalanın

İzlemediğimiz bir filmi izlemek özellikle uçak yolculukları için bir klasik. Bu imkân yoksa arabada ya da trende tabletten Disney’in ödüllü kısa filmlerini seyrediyoruz. Koding uygulamaları, Da Vinci Kids, Lingo Kids ve Mental Up tablette sevdiğimiz uygulamalar.

Hareket edin

Uzun araba yolculuklarında mola vermek mümkün ancak uçak ve trende bazen saatlerce özgür olamıyoruz. Uyuşan bedeni hareket ettirmeyi eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. El ve ayak bileklerini, boynunuzu, eklemleri sağa, sola ve dairesel yönde çevirerek seyahat jimnastiği yapmaya çalışın. Her bir harekete ilginç bir isim vererek çocuğunuzun sizi yönlendirmesini istediğinizde bunu tam bir oyuna çevirebilirsiniz.

Kendi müzik listenizi oluşturun

Özellikle araba yolculuklarında çocuklar oyalansın diye sadece onların sevdiği şarkıları dinlemek yıpratıcı olabiliyor. Önlem olarak alternatif bir şarkı listesi oluşturun. Spotify uygulaması bunun için gerçekten harika. Hareketli şarkılar, uyku saatlerinde dinleyeceğimiz daha sakin şarkılar ve klasik müzik eserleri içeren ‘playlist’imizi oğlumla birlikte yaptık. Bu hem yolculuk için güzel bir motivasyon hem de eğlenceli bir paylaşım oluyor diye düşünüyorum. Unutmadan; ‘Barış Manço Çocuk Şarkıları’ albümü ile ‘Fazıl Say Çocuklar İçin’ albümü favorimiz.

Oyun oynayın

Bir kelimenin son harfi ya da son hecesiyle biten yeni bir kelime bulmaca arabada sık sık oynadığımız oyunlardan. Eğer çocuğunuz arabada boya yapıyor ve midesi bulanmıyorsa bingo da güzel bir seçenek. Internetten bingo kartları bulup basabileceğiniz gibi seyahat öncesinde bir kâğıda ağaç, farklı renklerde arabalar, evler, benzin istasyonları, trafik işaretleri gibi yolda görebileceğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Bu listedekilerin tamamını ilk görüp tamamlayan oyunu kazanıyor. Bir başka alternatif oyun için kırtasiyeden kırmızı, sarı, yeşil ve mavi büyük zarlar aldım. Birer renk seçip zarları atıyoruz. Gelen zarları doğru olarak ilk toplayan ya da doğru olarak ilk çarpan 1 puan alıyor. Hem oyun oynuyor hem de dört işlem pratiği yapıyoruz böylece. Yanımıza aldığımız atlasta ülke bulma, bayrakları tanıma ya da başkentleri bulma oyunu da eğlenceli oluyor. Uno, eşleştirme kartları ya da soru-cevap kartları da diğer favorilerimiz arasında. Yanımıza oyun almadıysak bir kâğıda farklı kelimeler yazıp kesiyoruz. Sonra birini çekip karşımızdakine anlatmaya çalışıyoruz.