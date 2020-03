Çocukların eğlence başkenti

Büyük Meydan’da Çicek Festivali’ne katılın



Şehrin kalbi olan Büyük Meydan, Hükümet Konağı ve tarihi binalarla çevrili, oldukça etkileyici bir nokta. Burası 1998’de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı. Her iki yılda bir meydanın ortasında 1800 metrekarelik alanda çiçeklerden bir halı yapılıyor. Bu yıl etkinlikler 13-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Ses ve ışık gösterilerinin de eşlik edeceği organizasyon, büyükler kadar çocuklar için de çok eğlenceli geçiyor. Gitmişken, fazla turistik olsa da, meydanın köşesindeki Le Roy D’Espagne’de midye ve patates kızartmasının tadına bakın. Rue des Bouchers üzerinde de midye ve deniz ürünleri yiyebileceğiniz pek çok restoran bulunuyor.



Red Kit, Ten Ten ve Şirinlerle tanışın



Brüksel’de oğlumla görmekten en keyif aldığımız yerlerden biri Çizgi Roman Müzesi oldu. 1989 yılında açılan ve her yıl 200 binden fazla ziyaretçi ağırlayan müzede oğluma çocukluğumun çizgi roman kahramanları olan Red Kit, Ten Ten ve Şirinleri gösterdim. Belçika’da 700’den fazla çizgi roman yazarı olduğunu öğrendiğimde ben de şaşırdım. Müzenin altındaki dükkândan da sevdiğimiz çizgi roman kahramanlarının minyatürlerini aldık. Şehrin çocuklar için bir diğer ilginç müzesi de Oyuncak Müzesi. 1900’lü yıllardan kalma eski bir binada bulunan müzede arabalardan bebeklere, trenlerden tahta atlara 25 binden fazla eski oyuncak sergileniyor. Her bir odanın farklı tema ve döneme göre düzenlendiği İstanbul Oyuncak Müzesi ile kıyasladığımda biraz dağınık bulduğum bu müzenin açık oyun alanlarında çocuklar uzun süre oynayarak vakit geçirebiliyor.









Sokakta kızarmış patates ya da waffle yiyin



Bizdeki simit, mısır ya da kestane yerine Brüksel sokaklarında patates kızartması ve waffle satılıyor. Fransızların mı yoksa Belçikalıların mı icat ettiği hâlâ tartışma konusu olan bu leziz patatesleri çocuklar çok sevdi. Şeker, süt, yumurta ve undan yapılan ve delikli, tost makinesi benzeri bir alette pişirilen waffle ise zaten Brüksel’e özgü bir tatlı. Biz sıcakken üstünü vanilyalı dondurma ve meyvelerle süsleyip yemeyi tercih ettik. Brüksel deyince akla gelen en önemli lezzetlerden biri de çikolata. Yüksek cam tavanlı St. Hubert Kraliyet Galerisi’nde pek çok ünlü çikolata markasının mağazası bulunuyor. Oğluma çeşit çeşit çikolatalar arasından istediklerini doldurabileceği boş bir kutu verdim. Elbette sevdiklerimize hediye olarak da aldık.



Manneken Pis ile fotoğrafınız olsun



Her ne kadar uzun bir kuyrukta biraz beklemek zorunda kalsak ve çocuklar söylense de şehrin sembollerinden biri olan Manneken Pis önünde fotoğraf çektirdik. 1619 yılında yapılmış ve 30 santimetre boyundaki bu küçük işeyen çocuk heykelini çocuklar oldukça komik buldu. Şehir yürüyüşümüz boyunca Manneken Pis ile ilgili hikâyeler anlattım oğluma. Şehirdeki bir diğer önemli yapı, 1958 yılında ‘EXPO 58 Fuarı’ için yapılan Atomium. Demirin 165 milyon kez büyütülmüş kristal yapısını gösteren bu 102 metre yüksekliğindeki 9 küreden oluşan yapıya çocuklar önce anlam veremediler. Ancak içine girebileceğimizi söylediğimde çok heyecanlandılar. Brüksel manzaralı dönen restoran da hepimizin hoşuna gitti. Art Nouveau akımının kurucularından Belçikalı mimar Victor Horta’nın evi ve atölyesi olan bina şu anda Horta Müzesi olarak hizmet veriyor. Pek çok ödül sahibi olan bu müzede insanların 19’uncu yüzyılda nasıl yaşadığına, evlerinin içinin nasıl döşendiğine dair fikir sahibi olabilirsiniz. Evin kapıları, bacaları ve ahşap detayları oldukça etkileyici! Çocuklar dolap içindeki pisuvarı görünce çok şaşırdılar.









50’nci Yıl Parkı’nda piknik yapın



30 hektarlık bir alana yayılmış olan bu parkın giriş bölümünde Zafer Takı bulunuyor. Belçika’nın bağımsızlığının 50’nci yılı anısına yapılmış bu parkta, takın iki yanında uzanan binalarda da Askeri Müze, Sanat ve Tarih Müzesi ve çocuklu ailelerin uğraması neredeyse zorunlu olan Otomobil Dünyası Müzesi yer alıyor. Hava güzelse parkta piknik yapmak çok zevkli. Farklı deney ve oyun alanlarıyla Çocuk Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Pek çok etkinlik Fransızca ancak tiyatro gösterilerini ve sanat atölyelerini Fransızca bilmeyen çocuklar da rahatlıkla takip edebiliyorlar.









Uğramadan dönmeyin



Pazar sabahları brunch’a gidebileceğiniz, çocuklar için etkinlikler ve atölyeler düzenleyen ve kitap da satın alabileceğiniz Le Wolf favori yerlerimizden biri. Dille & Kamille ise mutfak eşyaları ile ev için dekorasyon ürünleri almayı sevdiğim bir mağaza. Burada çocuklar için ahşap oyuncaklar, çocuk odaları için dekorasyon ürünleri ile meraklılarının bayılacağı pek çok kırtasiye ürünü de satılıyor. Brüksel ve Leuven’de şubesi olan ve çocuklar için pek çok farklı markanın oyuncaklarını bulabileceğiniz The Grasshopper’a uğrarsanız saatlerce çıkamayabilirsiniz.