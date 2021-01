Kalabalığa değil ıssızlığa yolculuk zamanı... 2021 seyahat trendleri

Kiralık tekne bulmak zor



Bu yazın en popüler tatil şekli tekneyle mavi turdu. Elbetteki bu yeni bir şey değil ama günümüz koşullarında artık kendine özel steril bir alanda D vitamininden maksimumda faydalanmak, insanlara daha cazip gelmeye başladı. Kira fiyatlarının artmasına rağmen tekne bulmak zorlaştı. Bu yaz sınırların da açılacağını varsayan deniz tutkunları şimdiden Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve İspanya kıyılarında tekne kiralamak üzere araştırmaya başladılar bile.



Gezen otel odaları



Bu yıl her şey dahil konforuna alışık olanlar bile karavana sıcak bakacak. Malum, otel havuzları sempatisini kaybetti. Kamping alanlarıysa artık tam teşekküllü hizmet veriyor. Hal böyle olunca da kendi mobil evinizle istediğiniz kıyıya seyahat yeni dönemin en popüler hareketlerinden biri oldu. Karavancılık sadece bizde revaçta değil, bu işin çok popüler ve farklı kiralama alternatiflerinin olduğu ABD gibi yerlerde bile artan talebe şirketler yetişemez oldu.









Sisteminde 600 binden fazla karavan bulunan ve kiralamak isteyenlerle karavan sahiplerini bir araya getiren RVshare 2020 Eylül ve Kasım arasında rezervasyonlarda yıllık bazda yüzde 166 artış olduğunu açıkladı. Ortalama bir ailenin karavanının yılın yüzde 90’ında yerinden kıpırdamadığı düşünüldüğünde RVshare’in hem kiracı hem de karavan sahibi için bu dönemde en iyi hizmetlerden birini sunduğu muhakkak.

Ailece sakin yerlere



Yalnız kovboylar bile artık seyahatlerini sevdikleriyle paylaşmaya başladı. Kısa süreli ev kiralama sitesi HomeToGo’nun verilerine göre tek kişilik konaklama rezervasyonlarının payı 2020’de bir yıl öncesine göre yüzde 54 düşmüş. Gezginlerin çoğu yanında ona eşlik edecek bir arkadaşı veya ailesiyle seyahat peşinde. Bunun arkasındaki en büyük sebep de seyahat esnasında karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı yanında güvendiği birinin olması. Ayrıca sitenin yetkilileri bizi bekleyen yıl için şunları söylüyor: “2021 için arama ve rezervasyon trendlerinin çoğu, devam eden salgın tarafından tetikleniyor. COVID-19, yaşama ve çalışma şeklimizi açıkça değiştirdiğinden, keşfetme arzularını tatmin etmek isteyen ama sorumlu yollar arayan daha fazla gezginin, kırsal, daha sessiz yerlere yöneldiğini gözlemliyoruz .“



Dijital göçebelere özel vize



Uzaktan çalışma önceleri bir garip geldiyse de artık herkes fazlasıyla buna alıştı. Normalleşme sürecine girildiğinde bile büyük şirketler artık tüm elemanlarını ofiste tam zamanlı çalıştırmayı düşünmediklerini çoktan açıkladılar. Kendilerini ‘digital nomad’ yani ‘dijital göçebe’ diye adlandıran ve “Bana her yer ofis” diyenlerin savunduğu uzaktan çalışmanın normalleşmesi pek çok farklı alternatifi de beraberinde getirdi. Ethos Remote Habitat, Remote Year ve Roam gibi üyelik sistemiyle çalışan firmalar, dünyanın her yerinde ideal çalışma ortamı sunan oteller ve mekânları keşfetmenizi sağlıyor. Mesela Tulum gibi bir yerde egzotik bir üretkenlik kampında olmayı kim istemez ki?

Daha dramatik bir yaşam tarzı değişikliği arayanlar içinse Mauritius, Bermuda ve Barbados gibi ülkeler yıl boyunca uzun süreli dijital göçebe vizeleri sunuyor.









Hızlı seyahat testleri



Bundan sonra özellikle yurtdışı uçuşlarda bizi bir süreliğine farklı bir süreç bekliyor. Özellikle Avrupa ve denizaşırı ülkelerin çoğunluğu tüm yolcular için kalkış öncesi PCR COVID-19 testi ve varışta da ilave kapsamlı test isteyecek. Oteller de bu test sonucuna göre rezervasyon alacak. Bunun öncülerinden İtalya’daki Rocco Forte Hotels grubu, Blue Horizon medikal şirketiyle anlaşarak 180 Euro olan ‘Fit to Travel’ ev test kitlerini otellerinde 40 Euro’ya satmaya başladı. Otele gelip de testini yapan müşterinin sonucu negatifse seyahatten sonraki 72 saat içinde bir sağlık sertifikası oluşturuluyor. United Airlines, San Francisco’dan Hawaii’ye uçan yolcular için 15 dakikalık sonuçlarla şu anda başı çekiyor; Londra Heathrow da sonuçları bir saat içinde alınabilen 80 sterlinlik testler satmaya başladı.



Yardım seyahatleri



Afrika’daki safari bölgelerine ziyaretçi olmamasının kaçak avcılığı arttırdığıyla alakalı çok üzücü haberler aldık. Soruna tepki olarak, üst düzey macera seyahat şirketi Pelorus, dünya çapında risk altındaki vahşi yaşamı ve doğal yaşam alanlarını korumak ve buralara seyahati teşvik etmek amacıyla, koruma yardım kuruluşu olan Pelorus Vakfı’nı kurdu. Yaz aylarında, lüks tur operatörü Yonder, yerel topluluklara ve hayvanlara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış turlar başlattı. Ulusal doğal parklara yapılan bu seyahatlerin gelirleri vahşi hayvanları avlanmadan korumaya yönelik STK’larda kullanılıyor.



Keyif uçuşları



Seyahat etmek ne kadar büyük bir tutkuysa uçakta geçirilen vakit de bazıları için o kadar vazgeçilmez bir şey, hatta bağımlılık. Malum bu yıl uçak tutkunları için hayatlarının belki de en kötü senesiydi. ‘Keyif uçuşları’ trendi, ANA, EVA Air ve Qantas gibi şirketler tarafından Asya-Pasifik bölgesinde başladı. EVA Air yolcuları, üç Michelin yıldızlı şef Motokazu Nakamura tarafından hazırlanan yemeklerle Taipei’den Hello Kitty temalı uçuş satın alabiliyor. Avustralyalı Qantas da Sydney’den Büyük Set Resifi’nin üzerinde düşük seviyeli yedi saatlik uçuş paketleri satıyor. Önümüzdeki yıllarda, manzaralı hava yolculukları artacak.









Esnek rezervasyonlar



Neredeyse günlük olarak değişen seyahat kuralları ve düzenlemeleri sebebiyle seyahat tutkunlarına kendilerini güvende hissettirmenin tek yolu, onlara otel veya uçuş rezervasyonlarını hiçbir ekstra ücret ödemeden değiştirme esnekliği vermek. Pandemiden önce, standart bir bilete göre daha pahalı olan esnek tarihli biletlerin fiyatını dünyada pek çok havayolu şirketi düşürmeye başladı. Lüks segmentteki otel grupları da misafirlerini etkilemek ve onlara kendilerini daha rahat hissettirmek için benzer bir yaklaşım benimsiyor.









Hedonist ve gizli tatiller



Airbnb, 25 yaşın altındaki kişilerin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’daki partiler için evlerin tamamını kiralamalarını yasakladı ama Y kuşağının partileme isteğini bastıramadı. Turistik sahil beldelerinde otel kapatma modası daha da yaygınlaşıyor. Otellerin de bu tip organizasyonlara özel fiyat verdiğini düşünecek olursak önümüzdeki yaz, hatta kışın tropik yerlerde bu trend devam edecek. Geceliği 800 Euro’ya satın alınan Meksika Baja’daki 46 süitli Mar del Cabo ve Kolombiya’da Cartagena’nın 20 kişilik Blue Apple Beach oteli en gözde organizasyon otelleri arasında gösteriliyor.