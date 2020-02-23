Dağda kar, mutfakta bahar

ERZURUM (Palandöken)

Spor sonrası ziyafet



Erzurum deyince ilk akla gelen malum cağ kebabı. Dönerin atası olarak bilinen cağ kebabı Erzurum oltu kebabı olarak tescil edildi. Cağ kebabı için öncelikli adresler Gelgör-Şakir Usta ve Koç Cağ Kebap. Meşhur kadayıf sarmasını mutlaka iyi bir yerde yemeye bakın, yoksa sadece şerbetlenmiş kadayıf kızartması yiyorsunuz hissiyatı almanız mümkün! Bunun için de Kadayıfçı Muammer Usta’ya gidin. Zührem Ev Yemekleri ve Kahvaltı Salonu’nda yöresel yemeklerin yanında bölgeye özgü peynirler, bal ve kaymakla yapılan sade kahvaltının tadı damağınızda kalacak. Paçacı Sülfettin çok bilinmeyen özel bir adres. Adeta bir keratin bombası olan tırnak paça çorbası bazılarına ağır gelebilir ama ilaç niyetine de olsa denemeye değer.







KARS (Sarıkamış)

Kafkas mutfağına giriş



Kars’taki en iyi kahvaltı için Boğatepe Köyü’ne bekleniyorsunuz. Köy ahalisi dönüşümlü olarak evlerini açarak en güzel gravyerler, ballar ve sıcacık ekmeklerle size geleneksel-yerel bir kahvaltı deneyimi yaşatıyor. Hanımeli Restoran’da nohutlu, kuzu etli pitiyi ve inciği deneyin. Kars Kaz Evi’nde kaz suyuna yapılmış kavılca bulgur pilavı üzerindeki geleneksel Kars kazını yiyebilirsiniz. Yakın zamanda açılan Gastro Kars güzel dekorasyonunun yanında gelirinin bir kısmını genç şeflerin ve şef adaylarının eğitimi için ayırıyor. Mekânda Kafkas mutfağından tiftel köfte, Rus medovik keki, lahanalı, etli poğaça piroşki gibi lezzetler sizi bekliyor.







BURSA (Uludağ)

Asırlık mekânlar



Bursa’da neredeyse iskender kadar yaygın olan pideli köfteyi henüz denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Kayhan Çarşısı, iskenderin ve pideli köftenin doğduğu yer. İskender pahalı olunca daha hesaplı bir alternatif olarak benzer şekilde servis edilen (fakat üstüne sadece köfte konulan) pideli köfte yapılmaya başlamış. En eskisi Kayhan Çarşısı’ndaki Kebapçı İdris. Hemen yan taraftaki Pidecioğlu’nda ise çarşı yemeklerinin en kıdemlilerinden biri olan ‘ Cantık’ pideyi tadabilirsiniz. Pidecioğlu, 160 yıldır hizmet veriyor, şu anda işin başında ailenin dördüncü kuşak çocukları var. Bildiğimizden daha minik olan bu pidelerin kıymalı, kuşbaşılı ve peynirli çeşitleri yapılıyor. Bursa aynı zamanda tam bir esnaf lokantaları cenneti. Birkaç nesildir aynı aile tarafından işletilen lokantalar var. Mesela sahipleri Balkanlar’dan göçle gelen Hayat Lokantası. Tüm yemekler toprak veya bakır kaplarda pişiriliyor. Özellikle süt helvası çok lezzetli bir tatlı. Başka bir üçüncü kuşak mekân Pasto Fırını. Kullandıkları mayalar arasında asırlık olanlar var. Kundakta kestaneleri ise en özel ürünlerinden. Ömür Akkor’un Zennup’u şehrin en gözde mekânlarından biri. Lokantaya her gün tam 42 şehirden ürün geliyor. Kırklareli’nden dört yıllık beyazpeynir, Antakya’dan tuzlu yoğurt, Ahlat’tan kuru kayısı, Adilcevaz’dan ceviz, İspir’den kaymak küçük üreticiden aldıkları ürünlerin bazıları. Uyguladıkları yemeğin aslını değiştirmiyor, yenilemiyor, uyarlamıyorlar.







KAYSERİ (Erciyes)

Geleneksel lezzetler



“Kayakta kalori harcıyorum, forma giriyorum” diye düşünüyorsanız Erciyes sizi yanıltabilir. Dağdaki kayak merkezinde kalsanız bile yaklaşık 20 dakikada merkezdesiniz. Bu da birbirinden nefis yemeklerin elinizin altında olduğu anlamına geliyor. Çemen’s Gurme’de el açması farklı mantı çeşitleri ve etli sarma çok lezzetli. Hacı Steakhouse ise gerek etlerin kalitesi gerek servis şekliyle İstanbul’dakilerden geri kalmayacak düzeyde. Eğer bulursanız geleneksel usulde yaptıkları pastırmayı deneyin hatta satın da alın. Kayseri mutfağının kıymetlilerinden, dana kuyruk yani pöç tandır için Altınsaray’ın yolunu tutun. Tepsiye dizilen kemikli etler geceden odun fırınına konulup 16 saat pişiriliyor. Yanında pilavla servis ediliyor. Çerkes peyniri ve hamur işleriyle unutamayacağınız bir kahvaltı edebileceğiniz Gubate’yi de es geçmemenizi öneririm. Kaşık-La’da ise yöreye özgü ev yemeklerinin çoğunu tadabilirsiniz.



BOLU (Kartalkaya)

Bolu’nun sürprizleri



Bolu’da çorbaseverler için çok ilginç bir mekân var: Hanzade. Burada at yaylası, Osmanlı sultan çorbası gibi farklı çeşitleri, ispir kuru fasulyesini deneyebilirsiniz. Finali manda kaymaklı ekmek kadayıfı ile yapmayı unutmayın. Tarihi konağın içindeki Mercan-i Restaurant’da, ‘Bolu Beyi kebabı’ ve ‘Değirmen kebabı’ gibi farklı alternatifler var. Biber Restoran’da özenle hazırlanan tencere yemekleri dışında meşhur Abant köftesi, kuzu tandır, Ankara tava, yaprak döner gibi çeşitler mevcut. Kiremitte pişirilen karışık kebap 14 ve atom adını verdikleri ekmek kadayıfıyla merkezde yiyebileceğiniz adreslerden biri de Kebap 14. Bolu merkeze girdiyseniz Ladin Ekmek’e uğramadan şehirden çıkmayın. Özellikle patatesli Bolu köy ekmeğini tavsiye ederim.