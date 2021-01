2021’in popüler gurme gezi rotaları

Deniz ürünleri diyarı

Shetland, İskoçya



İskoçya’nın Kuzey Denizi’yle Norveç’in batı kesimleri arasında balina dolu sularla çevrilmiş Shetland Adaları, son birkaç yıldır ziyaretçilerinin damaklarına adeta bir yemek devrimi yaşatıyor. Zengin toprakları ve el değmemiş denizi sayesinde gözlerden uzak bu ada pek çok kaliteli malzemeye sahip. Bu malzemelerin kalitesi de yiyeceğiniz en basit bir yemeği bile ziyafete dönüştürebiliyor. 16 adanın suları uskumru, mezgit, midye, kadife yengeç ve ıstakozlarla dolu. Tüm takımadalar geneline yayılmış küçük çiftliklerinden maksimum verim almayı başarıyorlar. Burada mısırdan üzüme ve domatese en özel mahsullerle birlikte besili çiftlik hayvanları yetiştiriliyor ve lokal şeflerin tabakları da bu güzel ürünlerden nasibini alıyor.









Alpler’den gelen bereket

Slovenya



İtalya ve Hırvatistan arasına sıkışmış olan Slovenya bu yıl yıldız almaya başlayan Michelin’li restoranları ve eski dünya şaraplarıyla (asırlardır şarap üreten ülkelere verilen ad) 2021’in Avrupa’daki en popüler tatil yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Son yıllarda ülke sürdürülebilir gıda uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle iddialı bir yemek destinasyonu olma peşinde. Ülkenin en ünlü şefi sosyal sorumluluk projeleriyle de adını dünyada duyuran Ana Ros. Ros’un başında olduğu Hisa Franko’nun yaratıcı menüsünde kuşburnuyla doldurulmuş keçi sütlü kruvasandan ardıç ve kestaneli roebuck sashimi’ye kadar yenilikçi Alp yemekleri bulmak mümkün. Nova Gorcia’daki bir yıldızlı Dam ise yerel deniz ürünleriyle biliniyor.







Cesur şefler, hızlı yükseliş

Helsinki, Finlandiya



Helsinki, malzemelerle oynamayı seven cesur şefler sayesinde mutfağıyla da adından söz ettirmeye ve Kopenhag ve Stockholm’e rakip olmaya başladı. Mevsimine bakılmaksızın zamansız bir klasik olan somon çorbası lohikeitto mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Somon, soğan, havuç, patates ve krema veya tam yağlı sütle hazırlanan bu çorba genellikle dereotuyla süslenerek çavdar ekmeğiyle servis ediliyor. Bunun yanı sıra bizim lahana sarmalarımıza benzeyen kaalikaaryleet, Finlandiya’nın ulusal yemeklerinden biri olan sotelenmiş rengeyiği poronkaristys, aslen Karelya bölgesinden çok popüler bir Fin pastası olan karjalanpiirakka ve yabanmersinli mustikkapiirakka turtasının da gitmişken mutlaka tadına bakın.









Sokaklarda lezzet şöleni

Chiapas, Meksika



Guatemala sınırının hemen karşısındaki Chiapas eyaleti, çok önemli bir Maya arkeolojik alanı. Eyaletin San Cristóbal de las Casas ve Palenque gibi kasabalarında yerli malzemelerle yapılan asırlık yemekleri tadabilirsiniz. Sokak yemekleriyle ilgili olarak kaçırmamanız gereken bir numaralı şey Chiapas’ın geniş yelpazedeki tamale (içi çeşitli malzemelerle dolu hamur) çeşitleri. Eyaletin Pasifik kıyısı boyunca balık ve deniz ürünleriyle doldurulmuş veya peynir, sebze ve otlarla harmanlanmış tamaleler bulabilirsiniz. Tacos elbette sokak yemeklerinin olmazsa olmazı. Bunlar dışında marine tavuklu ve meyveli bir yahni olan estofado de pollo en frutas, etli ve sebzeli bir sulu yahni olan chispola yemeklerinin peşine düşebilirsiniz.









Dünya yeni tanıyor ama biz çok yakınız

Hanya, Girit



Bugün kökleri Girit’e dayanan ailelerin neredeyse tamamının ya Hanya ya da Resmos’tan geldiğini biliyoruz. Yıllardır adını duyduğumuz şirin liman şehri Hanya bu yıl pek çok lezzet meraklısının radarına girdi. Adanın kuzeybatı kıyısındaki bu şehir, hem geleneksel hem de yenilikçi alternatifleriyle yeme içme tutkunlarını mutlu edecek pek çok seçeneğe sahip. Polyrrenia’daki antik Roma şehri içinde Akropolis Tavernası ev yemekleriyle içinizi ısıtırken daha çok yerli halkın tercih ettiği deniz manzaralı ve salaş balıkçı To Maridaki’de özellikle balık çorbası damak hafızanızda yer edinecek. Tam bir gizli ekolojik kaçış noktası olan Milia Mountain Resort dağ manzarası eşliğinde tarladan sofraya Girit yemekleri sunuyor. Eski şehrin içindeki Ginger Concept ise limonlu enginarlı pizzaları ve derin yağda kızartılmış coxinha’ları (bir tür kroket) için denenmesi gereken bir yer. Bu kadar yemeğin sonrasında yapmanız gereken tek şey şehrin arnavutkaldırımlı daracık sokaklarında bolca yürüyüş olacaktır.











Trüf mantarının yılı

Healdsburg, Kaliforniya



Birinci sınıf yiyecek ve şaraplarıyla tanınan Sonoma County’nin kalbindeki Healdsburg’da bu yıl planlanan trüf avları şimdiden dolmuş. Buraya gitmeye niyetliyseniz şarap mahzenlerinde dönemsel olarak kurulan pop-up restoranları mutlaka takibe alın. İlkbaharda bölgenin pastoral yollarında gezinmek için bisiklet kiralamak en akıllıca iş. Şef Dustin Valette’in başına geçeceği, baharda tekrar açılması planlanan restoran The Matheson bölgede şimdiden heyecan yarattı.