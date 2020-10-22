KaÅŸâ€™a defalarca gitmiÅŸ olmama raÄŸmen asla bÄ±kmadan usanmadan tekrar tekrar gidebileceÄŸim ender yerlerden. OrayÄ± evim gibi benimsediÄŸim iÃ§in olacak ki ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir ÅŸey yazmamÄ±ÅŸÄ±m KaÅŸ ile ilgiliâ€¦ Â KaÅŸâ€™Ä±n en Ã¶nemli aktivitesi dalÄ±ÅŸ yapmak. Limandan kalkan teknelerle ister yarÄ±m gÃ¼n tek dalÄ±ÅŸ, ister tam gÃ¼n dalÄ±ÅŸ yapabilirsiniz. Caretta carettalarla yÃ¼zme ÅŸansÄ±nÄ± da yakalayabilirsiniz. Ben defalarca dalmama raÄŸmen bana bÃ¶yle bir piyango henÃ¼z vurmadÄ± maalesef. O da benim ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m.









Hatta bir sefer dalÄ±ÅŸ teknesinde ÅŸaka yapmÄ±ÅŸtÄ±m. KaplumbaÄŸa falan yok, yalan sÃ¶ylÃ¼yorsunuz demiÅŸtim de hocalardan biri uzakta gÃ¶rÃ¼nce yanÄ±ma koÅŸup parmaÄŸÄ±yla gÃ¶stererek iÅŸte orada var yalan deÄŸil demiÅŸti. AklÄ±ma geldikÃ§e hala gÃ¼lerim. DalÄ±ÅŸ harici KaÅŸ merkezde yapabileceÄŸiniz pek Ã§ok ÅŸey var. Uzun Ã§arÅŸÄ± en popÃ¼ler yeridir mesela. Uzun Ã‡arÅŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸÄ±ndaki Likya mezarÄ± halkÄ±n deÄŸimiyle Kral Lahiti yani AslanlÄ± Lahit size Likya uygarlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunuzu hatÄ±rlatÄ±r. Ruhun Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne inanan ve Ã¶lÃ¼mden korkmayan LikyalÄ±lardan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze armaÄŸan.







Lahitin Ã¼stÃ¼ndeki yazÄ±lar gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar henÃ¼z okunup Ã§Ã¶zÃ¼lememiÅŸ denilene gÃ¶re. KaÅŸâ€™ta en Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilen yer olabilir. Lahitten kendinizi aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru saldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kaygan taÅŸlÄ± yolun saÄŸlÄ± sollu tasarÄ±m Ã¼rÃ¼nler satan dÃ¼kkanlarla Ã§evrili olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. KaÅŸâ€™Ä±n en sevdiÄŸim yanÄ± bir yerde rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ±za baÅŸka yerde karÅŸÄ±laÅŸamamanÄ±z. Genelde herkes kendi tasarÄ±mÄ±nÄ± koyuyor tezgÃ¢hÄ±na. Limana doÄŸru indiÄŸinizde muhteÅŸem dondurmalarÄ±ndan alÄ±n elinize ve yine sallana sallana dolaÅŸmaya devam edin. KaÅŸ merkezde her ÅŸey yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ mesafesinde ne de olsa. AkÅŸam barlar sokaÄŸÄ±na yeniden dÃ¶nmek Ã¼zere gÃ¼nÃ¼ batÄ±rmak iÃ§in LikyalÄ±lardan kalma Antik tiyatroya koÅŸabilirsiniz.







Antiphellos Antik Kenti Tiyatrosu KaÅŸ merkezden yÃ¼rÃ¼yerek 10 dakika mesafede. Ä°lla arabayla gideceÄŸim diyenler arabasÄ±na yer bulabilir ama Ã§ok da beklentiniz olmasÄ±n. KaÅŸâ€™taki rutinlerden biri ÅŸarabÄ±nÄ± kapÄ±p bu tiyatroya gÃ¼n batÄ±mÄ± saati gelip denizde batan gÃ¼neÅŸi seyretmek, eÅŸsizdir.









Bir diÄŸer gÃ¼n batÄ±mÄ± noktasÄ± da KaÅŸ Panorama. KaÅŸâ€™Ä± tepeden gÃ¶rebileceÄŸiniz bir noktadan gÃ¼nÃ¼ adalarÄ±n ardÄ±nda batÄ±rmak enfes. GÃ¼n battÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sanÄ±rÄ±m acÄ±ktÄ±k. O zaman gÃ¼zel deniz mahsulleri yiyebileceÄŸimiz bir yere gidelim. AÃ§Ä±k ara Ã¶nde herkesin tavsiyesi Smileyâ€™s Restoran oluyor. Bir aile iÅŸletmesi olan restoranÄ±n alt kÄ±smÄ±ndaki tarihi sarnÄ±Ã§ ise benim favorim. Yemek yemeseniz bile ziyaret etmeniz iÃ§in size yolu gÃ¶steriyorlar. Yemekte yedik o zaman barlar sokaÄŸÄ±na gidip kendimize uygun bir yer bulup eÄŸlenme zamanÄ±. KaÅŸâ€™a kimse uyumaya gitmiyor sonuÃ§ta. Her tarzdan yer var. Ä°ster fasÄ±l ister kulÃ¼p ister canlÄ± mÃ¼zikâ€¦



Sabah muhteÅŸem Akdeniz gÃ¼neÅŸinin kavurduÄŸu bedenlerimizi serinletme zamanÄ±. KaÅŸâ€™Ä±n iÃ§inde ya da Ã§evresinde pek Ã§ok plaj bulunuyor. Ã–nemli olan siz nasÄ±l bir yer arÄ±yorsunuz. Ne ararsanÄ±z arayÄ±n unutmamanÄ±z gereken tek ÅŸey bulduÄŸunuz her deniz gerÃ§ekten muhteÅŸem olacak. Ben tesis olmadan yapamam illa bir beach hizmeti olsun diyenlerin pek Ã§ok alternatif bulacaÄŸÄ± bir yer KaÅŸ. Derya Beach en Ã¼nlÃ¼sÃ¼. Yer bulmakta en Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekilen yerlerden sanÄ±rÄ±m. Rezervasyonsuz asla gitmeyin. Ben illaki â€˜Ä°nce BoÄŸazâ€™ diyenlerdenim. AdÄ± gibi gerÃ§ekten bir yolun ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± denizin arasÄ± Ã¼Ã§ dakika bile deÄŸil. KaÅŸâ€™a arkanÄ±zÄ± verdiÄŸinizde saÄŸda kalan kÄ±sÄ±m Ã‡Ä±nar Beachâ€™in olduÄŸu kÄ±sÄ±m. Solda kalan kÄ±sÄ±m benim olsun. Ben plastiÄŸe oturmaktansa taÅŸa dokunmayÄ± tercih ediyorum. MÃ¼zik yerine dalgalarÄ±n sesini seviyorum. BurasÄ± ayrÄ±ca karavancÄ±larÄ±n da gÃ¶zdesi. Hayalini kurduÄŸum karavanÄ±mÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mda ilk gideceÄŸim yer burasÄ± olsun istiyorum. Ä°nce BoÄŸazâ€™a dolmuÅŸla gelip yÃ¼rÃ¼yerek dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼m ben. Defalarca geldiÄŸim KaÅŸâ€™ta bir sefer burada kampta yapmÄ±ÅŸtÄ±m.Â









Sezon genelde 29 Ekim sonrasÄ± kapanÄ±yor

KaÅŸâ€™ta sezon mayÄ±s gibi aÃ§Ä±lÄ±p 29 Ekim kutlamalarÄ± sonrasÄ± kapanÄ±yor. GÃ¶rebileceÄŸiniz en coÅŸkulu kutlamalardan birisi KaÅŸâ€™ta oluyor. TÃ¼m restoranlar meydana masalarÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Ã–nceden rezerve ettiÄŸiniz masanÄ±zda yerinizi alÄ±p bayraklarla sÃ¼slenmiÅŸ meydanÄ±n ve kutlamalarÄ±n coÅŸkusunu yaÅŸÄ±yorsunuz. Bu sene pandemi dolayÄ±sÄ±yla nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok merak ediyorum.Â

YazÄ±nÄ±n buraya kadarÄ± KaÅŸ merkezdeydi. KaÅŸâ€™a kadar gitmiÅŸken fazladan birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼nÃ¼z varsa Kekova ÃœÃ§aÄŸÄ±z kÃ¶yÃ¼nden kalkan teknelerle Kekova tekne turu yapmadan, KalekÃ¶yâ€™e uÄŸramadan, KalekÃ¶yâ€™Ã¼n meÅŸhur keÃ§i sÃ¼tÃ¼nden yapÄ±lmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± dondurmalarÄ±ndan yemeden dÃ¶nmeyin derim. Benim favorim limonlusu. Az biraz daha doÄŸuya gidip Demreâ€™deki Myra Antik Kentiâ€™ni de gÃ¶rmenizi tavsiye ederim.









KaÅŸâ€™Ä±n simgelerinden KaputaÅŸ PlajÄ±â€™da mutlaka gidip yÃ¼zmeniz gereken bir yer. Turkuaz denizinin buz gibi sularÄ± hemen ardÄ±ndaki daÄŸlardaki KaputaÅŸ Kanyonuâ€™ndan geliyor. Biraz daha Ã¶teye Kalkanâ€™Ä± da listenize ekleyin. Hatta Patara yÄ±lÄ± ilan edilmiÅŸken Patara Antik Kentiâ€™ni de gezmenizi Ã¶neririm.

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BurasÄ± iÃ§in bir mÃ¼ze karta ihtiyacÄ±nÄ±z olacak ya da nakit Ã¶deyeceksiniz. 12 km uzunluÄŸundaki plaj eÅŸsiz manzaralar vadediyor. Patara Kum tepeleri ise Ã§Ã¶ldeymiÅŸÃ§esine bir ambiyans saÄŸlÄ±yor.





Son zamanlarda Ã§ok popÃ¼ler olmasÄ± sebebiyle her yerden insan Ã§Ä±kÄ±yor ama siz yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼ batan gÃ¼ne Ã§evirirseniz, ruhunuzu ona teslim ederseniz eÅŸsiz anlar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n garantisi var. DÃ¼nya deÄŸiÅŸmeden KaÅŸâ€™Ä± gÃ¶rmelisin. OrayÄ± yaÅŸamalÄ±sÄ±n.



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