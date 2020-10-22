29 Ekim tatilinin en güzel adresleri... Bir gün alınacak izinle dört gün tatil fırsatı

Her hafta sonu burada yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Pazara vardığınızda mis gibi tarhana ve köy ekmeği kokusu sarıyor dört bir yanı. Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var. Yayık ayranının tadına doyum olmuyor. Mutlaka ‘Sündüzün Yeri’nde ‘mancarlı pide’ yemelisiniz. Kızılca mancarı, ıspanak, pırasa ve pazı gibi birçok sebzenin karışımından yapılan pide, bölgede meşhur. Bir diğer önemli lezzetse gelinlerin ilk geceden sonra dağıttıkları şekerli fındık...