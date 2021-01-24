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Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle dolup taştı. Kayak pistine dolduran binlerce öğrenci, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

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Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Palandöken'e gelen öğrenciler aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakacak olan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı bulabiliyor. Tatilde bu yıl bolca kayak yapmayı planladığını söyleyen Nil Duru Çil, "Okul tatil olunca biz de hemen kayağa çıkalım dedik. Okul dönemi online olduğu için çok zorlayıcı geçti. Bizim için çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Sürekli ekran karşısındaydık ve çok yorucuydu. Arkadaşlarımızla dışarıya çıkamamak bizi iyice bunaltmıştı. Biz de bugünlerin telafisini kayarak yapıyoruz" diye konuştu.

Bilgisayarları kapatın, tatil başlasın
Bilgisayarları kapatın, tatil başlasın!

Çocuğuna kayak yapmayı öğreten Melike Çakır, "Eşim, Ağrı'nın Doğubeyazat ilçesinde görevli. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk. Eşim ve ben kayak yapmayı biliyoruz. Bunu çocuğumuza da öğretmek için tatili de fırsat bilerek Palandöken'e geldik. Çok beğendik. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.

Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor


Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Nuh Seçer şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Bizde otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Kayak, odamızdan gelen misafir alanlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz. Palandöken'deki tüm otellerde bu önlemleri uyguluyor" diye konuştu

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