Bilgisayarları kapatın, tatil başlasın!

Orman yürüyüşü gibisi yok: NG Sapanca Enjoy, Sapanca

Saffet Emre Tonguç Hürriyet Seyahat yazarı



İstanbul’a 1.5 saat mesafedeki Sapanca’da NG Sapanca Enjoy hem doğası hem de olanaklarıyla her yaştan misafir için keyif verici bir konaklama adresi. Biz de otele dört kuşak girdik; annem, ablam, ben, yeğenim Billur ve onun oğlu Bora. En beğendiğimiz yer 2.5 saat yürüyüş yaptığımız arkadaki dev orman oldu. Doğanın hep başrolde olduğu tesiste her şey yepyeni, bu sebeple hem hijyen hem de sosyal mesafeyle ilgili bir kaygı olmuyor. Orman ve havuz manzaralı geniş odalar çok şık. Beş tane kapalı, iki tane de açık toplam yedi havuz var. Açık büfe restoranın yanı sıra a’la carte restoran Safran’ın yemekleri de çok başarılı. Lobideki klasik araba ve motosikletler eminim minik misafirler kadar büyüklerin de ilgisini çekecek. (Telefon: 0534 277 76 20)









Ailece kayak eğlencesi: Sway Hotel, Erzurum

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı



Palandöken’deki otel, kar yağsa da yağmasa da kendi pistleri ve kendi karlama sistemiyle her daim karlı ve kayak için çok ideal. Evinizden otelin swayhotels.com internet adresine girip pistlerin ve çevrenin canlı görüntülerini izleyip kar durumunu anlık gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınıza gün boyunca özel ders aldırtabilirsiniz. Otelin şömine başı da oldukça güzel… Dileyen otelin karlı terasında yakılan ateşin etrafında canlı müzik eşliğinde geceyi de uzatabilir. (Telefon: 0442 230 30 30)









Tavşan, keçi, ördek peşinde: Hilton Dalaman Sarıgerme, Dalaman

Erdal İpekeşen Tempo Travel Yayın Danışmanı



Çocuklar için çok fazla alan ve etkinlik olan otelde Carpi’s Farm en sevdikleri yer. Burada çiftlik hayvanlarını, keçi, tavşan, ördek çeşitlerini görebiliyorlar. Eğitimli bakıcıların gözetiminde mini fitness, mini disko ve hobi atölyeleri de var. Çocuk olimpiyatları ve yüz boyama faaliyetleri çocukları bekleyen aktiviteler arasında. Resepsiyondan temin edilebilecek bebek telefonuyla da çocuklarınızı her an takip edebiliyorsunuz. (Telefon: 0252 444 19 81)









Çiftlikte, doğanın içinde: İksirli Çiftlik, Kastamonu

Canan Demiray / Seyahat yazarı



Kastamonu Daday’daki bu harika çiftlik, yarıyıl tatili için 3 gece 4 günlük bir program sunuyor. At bakımından çiftlik hayvanlarını beslemeye, resim atölyesinden sinema gecelerine birçok aktivite çocukları bekliyor. Doğa yürüyüşlerinden yorgun düştüğünüzde soba başında ailece kestane közleyebilirsiniz. Pandemi nedeniyle toplu geziler yapılmıyor ama kendi aracınızla çevre keşiflerine çıkın. Azdavay Cam Terası, Loç Vadisi ve Dipsiz Göl çevredeki güzelliklerden. Safranbolu gezisi de yapabilirsiniz. (Telefon: 0366 616 10 16)









Kazdağları, tarih ve lezzet: İda Blue Otel, Çanakkale

Nalan Miri Sözer / Seyahat yazarı



Buraya oğullarım Deha ve Yekta ile gitmeye bayılıyorum. Aslına uygun olarak restore edilmiş dört tane eski Rum evinde konaklanıyor. Bol bol doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Deha ve Yekta otelin kahvaltılarına bayılıyor. Birçok etkinlik ve doğal yaşam atölyesi düzenleniyor. Ayrıca mevsime göre yürüyüş, Kazdağları turları, mantar avı, Yörük pazarı turu, endemik bitki turu dahi var. Tarihe meraklıysanız 100 kilometrelik çevrede çok güzel antik kentler var... (Telefon: 0286 752 10 45)









Film seti gibi: Abant Masal Evler, Bolu

Özlem Demir / Hürriyet Seyahat gezgini



Doğanın kalbinde, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in dünyasında vakit geçirip Bilgin, Uykucu, Neşeli’nin ağaç evlerinde konaklama... Dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine başında oyun oynayabilir, kütük yataklarda uyuyabilir, banyonuzdaki ahşap jakuzide sıcacık suyla eğlenebilirsiniz. Her köşesinden farklı güzellikte görseller sunan, piknik, at binme, bisiklet sürme ve yürüyüş gibi etkinlikler yapabileceğiniz Abant Gölü Tabiat Parkı ise Masal Evler’e arabayla sadece 20 dakika mesafede. (Telefon: 0374 237 11 49)









Kuş sesleriyle yürüyüş: Gazelle Resort & SPA, Bolu

Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat gezgini



Bolu’ya 18 kilometre uzaklıkta, yemyeşil bir orman içindeki oteli çocuklu aileler gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Orman parkurunda, kuş sesleri eşliğinde yürürken geyik, sincap ve benzeri pek çok hayvana rastlayabiliyorsunuz. Çocuklar için ayrıca çok güzel oyun alanları var. Uzun süredir evlere kapanmak zorunda kalan çocuklar, doğada özgürce koşup oynayarak, ormanda keşifler yaparak mutlu olacak. Her mevsim ayrı güzel olsa da kışın karlar altında daha da güzel vakit geçirebilirsiniz. (Telefon: 0374 262 98 00)









Meşe korusunun kucağında: Bakucha Bağ Oteli & SPA, Lüleburgaz

Esra Abalı / Çocuk kitabı yazarı



Pandemide açık ve temiz havada vakit geçirmenin kıymetini daha çok bilir olduk. Bakucha, bu ihtiyacı karşılayacak bir bağ oteli. Istranca Dağları’nın altında uzanan vadide bağları, bahçeleri, bostanları, meşe koruları ve lezzetli mutfağıyla her yaşı mutlu edebilecek özelliklere sahip. Günlerinizi planlarken yakın çevrede görülmesi gereken yerleri de unutmayın. Örneğin Dupnisa Mağarası, Longoz Ormanları, Vize ve Edirne, çocuklarla birlikte mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler. (Telefon: 0288 473 44 17)









Miniklere özel kamp: Toşi Pansiyon, Kaçkarlar

Mutlu Tönbekici / Yazar



Çamlıhemşin’de Fırtına Deresi’nin

hemen kıyısındaki bu pansiyon her yıl olduğu gibi bu yıl da sömestir tatilinde bir ‘Çocuk Kampı’ düzenliyor. 5-9 Şubat 2021 tarihlerinde rehber Muco yönetiminde yapılacak kar kampında kardan adam yarışmasından civar köylere yürüyüşe, şambrel üstünde kızak kaymaktan gece ateş yakmaya kadar her tür eğlence var. (Telefon: 0536 575 85 08)









Oynamaya doyamayacaklar: Adesa Bungalow, Sapanca

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı



Sapanca’ya 14 kilometre uzaklıkta, ahşap bungalovlardan oluşan tatlı bir otel. Temiz, ısıtması güzel, kahvaltısı güzel, güler yüzlü, bütçe dostu bir aile işletmesi. En şahane tarafı, Ormanya Milli Parkı’na sadece 4 kilometre mesafede oluşu. Ormanya, içinde geyiklerin, hobbit evlerinin, göllerin, sincapların, kuş gözlem alanı ve çocuklara yönelik doğa okulunun bulunduğu nefis bir tema park. Pazartesi günleri kapalı. Giriş ücretsiz. Ayrıca 6-18 yaş grubundakiler için ücretsiz at biniş eğitimi veriliyor. (Telefon: 0264 592 31 36)