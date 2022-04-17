‘Sevinin küçükler, övünün büyükler’

7’den 70’e herkes ona koşuyor

Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Müzesi

Türk milleti nezdinde büyük öneme sahip, 7’den 70’e her milli bayramda koşarak ziyaret edilen ve Ankara’yı Ankara yapan Anıtkabir, aynı zamanda müzesiyle de Cumhuriyet tarihimize ışık tutar. Birinci bölümde Atatürk’ün özel eşyası; ikinci bölümde panorama ve yağlıboya tablolarla Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı, üçüncü bölümde ayrı ayrı galerilerde Milli Mücadele ve devrimler anlatılıyor. Dördüncü bölümdeyse Atatürk’ün özel kitaplığındaki kitaplar var. Haftanın her günü 9.00 -17.00 arasında ziyarete açık.

Halkın özverisiyle yapıldı

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)

Ankaralıların evlerinden ve Ulucanlar’daki Numune Mektebi’nden götürdüğü kiremitlerle ve büyük özveriyle tamamlanan bina 23 Nisan 1920-15 Ekim 1924 tarihleri arasında TBMM binası olarak kullanılmış. 23 Nisan 1961’de açılan müzenin koleksiyonunda Atatürk ve bazı milletvekillerine ait eşya, etnografik malzemeler, istiklal madalyaları, savaş araçları var. Bir de Mehmet Akif Ersoy’un anısına hazırlanan oda mevcut. Pazartesi dışında her gün 9.00 -17.00 saatleri arasında gezilebilir.

Yazgımızı değiştiren Meclis

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

‘Milletin yazgısını milletten aldığı güçle değiştiren Zafer Meclisi’ sloganıyla kapılarını açan Cumhuriyet Müzesi, 1924 yılında II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hizmete açılmış. Bina, mimar Vedat Tek tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş. İlk olarak 1981’de müze olarak kapılarını ziyaretçilerine açan binaya girdiğiniz andan itibaren, özellikle de Ulu Önder Atatürk’ün kişisel eşyası karşısında heyecanınız bir kat daha artıyor. Burası aynı zamanda Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi. Ziyaret saatleri 9.00 -19.30 arası.

Ankara’daki konutuydu

Milli Mücadele’de Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi

Anadolu-Bağdat Demiryolu Hattı üzerindeki ‘Direksiyon Binası’ Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da Ziraat Mektebi’nden sonraki konut ve karargâhı. Kurtuluş Savaşı’nın merkez üssü konumundaki bina, savaşın harekât planları, 21 Ekim 1921 Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın görüşmeleri ve imzalanması gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış, Milli Mücadele Ankara’sının adeta kalbi olmuştur. Cumartesi- pazar ve dini bayramlar hariç her gün 9.00-12.00 ile 13.00-17.00 arasında açık.