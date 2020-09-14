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Körfez’in doğal güzellikleri büyülüyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Körfez’in doğal güzellikleri büyülüyor

Marmara’nın maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından biri olan, tarihi güzellikleri dışında doğal güzellikleriyle de büyüleyen Körfez, hafta sonu bölge illerden de büyük rağbet görüyor.

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Marmara’nın maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından biri olan, tarihi güzellikleri dışında doğal güzellikleriyle de büyüleyen Körfez’in köyleri de hafta sonu tatili için yoğun şehir kalabalığından kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun da faaliyete geçmesi ve direk Sevindikli’den çıkışın olması, özellikle İstanbullular için güzel bir alternatif oluşturuyor.

Körfez’in doğal güzellikleri büyülüyor


Sevindikli ve Sipahiler Göleti’nin çevresinde çadır kurarak kamp yapan ve balık tutan vatandaşlar, sabah saatlerinde de Körfez’in doğal güzelliklerinde trakking keyfi yapıyor. Trakking grupları da özellikle Tarihi Taşköprü önünden başlayan ve 2 saat süren kanyon boyunca da hafta sonu yürüyüş etkinlikleri düzenliyor.

Körfez’in doğal güzellikleri büyülüyor


Sipahiler Göleti ve Sevindikli Göleti çevresinde çadır kuran, kanyon içinde konaklayan vatandaşlar, sanayi ve liman kenti olarak bildikleri Körfez’in doğal güzellikleri karşısında çok etkilendiklerini belirtiyor. Bu güzellikler sadece İstanbul değil, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Körfez Belediyesi ise bu bölgelerde düzenleme çalışmaları için start verdi. Sevindikli Göleti için hazırlanan proje son aşamasına gelirken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de 1. yıl toplantısında kısa süre içerisinde projeyi hayata geçireceklerini belirtmişti. Hereke Kalesi, Hereke Halısı ve Kaiser Willhem Köşkü gibi tarihi güzellikleri dışında Körfez’in doğal güzellikleri de gün yüzüne çıkarılacak.

Körfez’in doğal güzellikleri büyülüyor


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