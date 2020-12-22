Koca adada 100 yıldır boş duruyor! ‘Dünyanın en yalnız evi’ olarak adlandırıyorlar...

Ev, İzlanda'nın güneyinde yer alan ıssız bir ada olan Elliðaey, diğer adıyla Ellirey’de yer alıyor. Tarihsel olarak küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen, kalan az sayıdaki sakinleri de adayı 1930'larda anakarada yaşamak için terk etti. Başlangıçta, terk edilmiş binanın ve sahibinin kökenine dair birkaç söylenti ortaya çıktı. Söylentiye göre bina, zombi kıyameti durumunda onu güvenli bir ev olarak kullanmayı planlayan bilinmeyen bir milyardere aitti.









Ancak sonrasında binanın aslında bir ev olmadığı ortaya çıktı; Elliðaey Avcılık Derneği'ne ait bir av köşk olduğu söylendi. Uzak adada, nesli tükenmekte olan bir tür olmasına rağmen İzlanda'da avlanması yasa dışı olmayan büyük bir martı sürüleri yaşam sürüyor. Adanın kendisi, fırtına kuşları ve diğer deniz kuşları için büyük bir kuluçka alanı olması nedeniyle aslında bir doğa koruma alanı olarak yer alıyor. Ayrıca adanın elektriği, akan suyu veya kapalı sıhhi tesisat sistemi olmadığı için yerleşik düzene de pek uygun değil. Sosyal medyada oldukça ünlü olan ev, görseli yayınlandığı andan itibaren 25 binden fazla beğeni topladı.







Bazı kullanıcıların düşündüğü gibi, adada internet bağlantısı ya da cep telefonunun olması da pek olası değil. Ancak mülk, yağmur suyu toplama sisteminden beslenen görünüşte çevre dostu saunasıyla ayakta kalabiliyor. Bunun yanında ev, sosyal medyada tartışmalara da neden oluyor. Bir kullanıcı, 'Olmak için en güzel yer gibi görünüyor' derken, diğeri işe, 'Sadece sen acıkana kadar' yanıtını vermişti.





Ada hakkında bilgisi varmış gibi görünen bir başkasının, 'Aslında o kadar da uzak değil (avcı kulübünün bir üyesi değilseniz oraya yanaşamazsınız), günde birkaç kez feribot geçiyor. Gerçi gerçekten güzel ve gerçek olmayacak kadar çılgınca görünüyor. Vestmanadjyar'da yürüyüş yapabileceğiniz ve martıları görebileceğiniz böyle bir arazi var. ' yorumu da dikkat çekenler arasında…









Adaya geldiğini iddia eden bir kişi, 'Ben oradaydım ve hala uçurumun kenarına gömülü bir merdiveni tırmanmanız gerektiğine inanıyorum. Küçük bir plaj ve rıhtım var, ardından uçurum. ' notuyla merak uyandıranlar arasında yer aldı.