İlginç yasaklar diyarı! Sakız çiğnemek, araba satın almak yasak, hatta…

Ev kiralamak bile çok zor Diyelim belli bir paranız var ve Singapur’dan ev almak istiyorsunuz. Bunu başarmanız neredeyse imkânsız. Vatandaş değilseniz ya da daimi oturma izniniz yoksa ev alamıyorsunuz. Yalnız kiralama yapabilirsiniz ama bunun da belli kriteri var. Örneğin bir ya da iki yıl ev kiralamanız da çok zor.