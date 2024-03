Şimdi yola çıkma zamanı… Ramazanın ruhunu hissedebileceğiniz rotalar | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Davulcular, orta oyunları, fasıllar ve kalabalık iftar sofraları… On bir ayın sultanı ramazan, her yıl özel etkinlikler eşliğinde heyecanla kutlanıyor. Ancak ülkemizdeki bazı şehirler, ramazana bambaşka bir anlam yüklüyor ve ramazan ruhunu her yerden daha farklı yansıtıyor.



Biz de bu hafta gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Özlem Köseoğlu, Bahar Gündoğdu ve Erdoğan Gümüş’e ‘Ramazan ruhunun en iyi hissedileceği rotalar hangileri?’ diye sorduk.



İşte 8 şehirden birbirinden özel adresler…



Ramazanda ziyaretçi akınına uğruyor: Balıklıgöl / ŞANLIURFA



Açık hava müzesi gibi varlığını sürdüren Urfa, zamanında pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Şehir, son yıllarda yaşanmışlıkları ve eşsiz lezzetleriyle kendine hayran bırakıyor. Ramazan ayında ise Balıklıgöl en özel adres olarak ön plana çıkıyor.



“Adı gibi içerisinde balık bulunan bu göldeki sazan türü balıklar, halk tarafından kutsal sayılıyor” diyen Özlem Köseoğlu, “Balıklıgöl’ün efsanesine göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra inanılmaz bir mucize yaşanır ve çevresindeki her yer güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği yer ise Balıklıgöl… Özellikle ramazanda oldukça yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor” dedi.







Köseoğlu, şöyle devam etti:



“Efsane Hz. İbrahim’in ateşe atılmasıyla da son bulmuyor. Nemrut’un kızı Zeliha, Hz. İbrahim’in ateşe atılmasına çok üzülüyor ve bu acıya daha fazla dayanamayıp kendisini de ateşe atıyor. Sonrasında Zeliha’nın düştüğü ortam bir göle dönüşüyor. Şanlıurfa’nın turizm incisi olan Balıklıgöl’de Hz. İbrahim’in doğduğu mağara da bulunuyor. Bu özel yeri mutlaka görmelisiniz.”



Şanlıurfa’nın damak çatlatan lezzetlerine de değinen Köseoğlu, “Nohut ve etin başrolde olduğu leziz borani, tadına doyamayacağınız Urfa usulü çiğ köfte, muhteşem Urfa lahmacunu, yörenin kuzu ve dana etlerinden hazırlanan kebabı ve künefe tatlısı ramazanda iftar yaparken sizi mutlu edecek lezzetlerden birkaçı” ifadelerini kullandı.







Göz alıcı: Lala Paşa Camisi / ERZURUM

Ramazan kültürünün doya doya yaşandığı kadim Anadolu şehirlerden biri de Erzurum... Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait birçok kültürel mirasa sahip şehirde, ramazan ayının manevi duraklarından en önemlisi Lala Paşa Camisi…

Erdoğan Gümüş, “Osmanlı döneminde yapılan ilk cami özelliği taşıyan Lala Paşa Camisi, 1562 yılında inşa edilmiş. Sultan Ahmet Cami, Eminönü Yeni Cami ve Yeni Fatih gibi İstanbul camilerinde uygulanan plan tipine sahip… Dört paye ile taşınan merkez kubbe, sivri kemerlerle desteklenen yarım çapraz tonozlar, caminin iç mekânını iki sıra halinde aydınlatan pencereleri ve pencere alınlıkları üzerinde bulunan çinileriyle göz alıcı bir mimariye sahip” ifadelerini kullandı.



“Bu kadim şehir, turistik değerleriyle görülmeye değer” diyen Erdoğan Gümüş, “Anadolu’daki kapalı medreselerin son ve en büyük örneklerinden Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Saat Kulesi, anıt mezar geleneğinin en güzel örneklerinden Beylikler döneminde inşa edilen Üç Kümbetler görülecek yerlerden sadece birkaçı…” dedi.



Yerli-yabancı çok fazla turist ağırlıyor: Mevlana Müzesi / KONYA



Mevlana’nın dergâhı ve türbesi olan Mevlana Müzesi, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden Selimiye Cami ile birlikte şehrin kalbindeki Mevlana Meydanı’ndan yer alıyor.



“Müzeyi yaz-kış demeden tüm yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor” diyen Nurgül Büyükkalay, “Eskiden Mevlana’nın dergâhı olan müzeyi çoğumuz Mevlana Türbesi olarak biliyoruz. 'Yeşil Kubbe' adlı türbe, dört fil ayağı üzerine yapılmış. Müzenin avlusuna giriş ise ‘Dervişan Kapısı’ndan yapılıyor” dedi.







Büyükkalay, şu bilgilerin altını çizdi:



“Avludaki Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan şadırvan ‘Şeb-i Arus’ havuzu ve selsebil adlı çeşme müzeye harika bir renk katıyor. Tilavet Odası, Mesnevi ve Divan-ı Kebir eserlerinin sergilendiği Huzur’u Pir ve Mevlevi müzik aletlerinin sergilendiği semahane ise müzede göreceğiniz bölümler arasında yer alıyor.”







Lezzetli bir iftar / GAZİANTEP



Gaziantep, tarih boyunca farklı medeniyetlerle bir arada olmuş, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan, gastronomi ve kültürel zenginliğiyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Ramazan ayında yerli pek çok turisti ağırlayan şehirde hem gezilecek çok yer var hem de lezzetli bir iftar tadılacak çok fazla lezzet…



Kentin Türkiye’nin ve dünyanın en büyük mozaik müzelerinden birine ev sahipliği yaptığını söyleyen Nurgül Büyükkalay, “Zeugma Mozaik Müzesi muhteşem bir sanatsal zenginliğe sahip. Zeugma Müzesi’nin en ünlü eseri ise Çingene Kızı Mozaiği. Yüzündeki sevinç ve hüznü aynı anda yansıtan bu büyüleyici mozaiği mutlaka görün” dedi. Büyükkalay, şu önerilerin altını çizdi:







“Kentin en eski alışveriş merkezi olan Bakırcılar Çarşısı'nın tarihî atmosferinde mutlaka dolaşmalısınız. Gaziantep Kalesi, Gümrük Han, Zincirli Bedesten ve Tahmis Kahvesi şehirde görmeniz gereken önemli yerlerden bazıları… Gaziantep’te şehrin simgesini oluşturan çok sayıda tarihi cami de bulunuyor. Burmalı minaresi ile Hacı Nasır Cami, portal süslemeleri ile Handaniye ve Eyüpoğlu Cami, minberindeki ahşap işçiliği ile Boyacı Cami bunlardan sadece birkaçı...”



Kentin mutfak kültürüne de değinen Büyükkalay, “Baklavası ve kebaplarıyla birbirinden nefis lezzetleri var. Öyle ki babadan oğula, ustadan çırağa öğretilen fıstıklı baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, lahmacunu, küşleme kebabı, menengiç kahvesi gibi meşhur lezzetleri coğrafi işaretli. Antep baklavası Avrupa Birliği tarafından ülkemizin coğrafi işaret tescili verilen ilk ürünü. Yine coğrafi işaretli lahmacunu içeriğinde kullanılan malzemeleri ve sunumu ile diğer lahmacunlardan ayrılıyor” dedi.







Mimar Sinan'ın muhteşem eseri: Süleymaniye Cami / İSTANBUL



Ramazan ayı, İstanbul'un manevi atmosferinin en yoğun olduğu zaman… Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kent, ramazan ayında da önemli bir durak oluyor.

Şehirde yılın bu zamanı en çok ziyaret edilen adreslerin başında ise Süleymaniye geliyor.



Bahar Gündoğdu, “Süleymaniye Cami, Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak biliniyor. Pek çok tarihçi temelinin tam altı yılda atıldığını söylüyor. Bu sebeptendir ki bunca deprem geçirmesine rağmen tek bir çatlak bile bulunmuyor o güzel duvarlarında… En güzeli ise bahçesinden İstanbul’un şahane manzarasına bakılıyor. Uçsuz bucaksız İstanbul Boğazı, kubbeler ve Galata Köprüsü… Gerçekten görülmeye değer” ifadelerini kullandı.



Burayı özel kılan bir başka şeyin de tarihî kuru fasulyecileri olduğunu söyleyen Gündoğdu, “Caminin ön kapısında yan yana bir dolu kuru fasulyeci dükkânı bulunuyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelebilmiş bu tarihî dükkânlarda şimdiye kadar yediğiniz en güzel kuru fasulyeyi yiyebilirsiniz. Öğrenci menüsü olarak sundukları seçenekleriyle her keseye uygun iftar yapılabiliyor” dedi.







Maneviyat ve tarih iç içe: Ulu ve Yeşil Cami / BURSA



Ramazan, Bursa'da maneviyatın ve tarihin iç içe geçtiği, geleneksel lezzetlerin tadına varılan ve kültürel zenginliklerin keşfedildiği bir ay.



“Bursa’da birçok tarihi cami bu atmosfere katkıda bulunuyor” diyen Didem Mutçalıoğlu, “İlk görülecek adres, şehrin en büyük ve en eski camilerinden biri olan Ulu Cami… Osmanlı mimarisinin muhteşem örneklerinden biri olan bu cami, ramazan ayında özel programlara ve terâvih namazlarına ev sahipliği yapıyor. İçerisindeki 20 kubbesi ve muhteşem hat eserleriyle mutlaka görülmeli” ifadelerini kullandı.



“Yeşil Cami de Bursa’nın sembollerinden” diyen Mutçalıoğlu, “Büyük bir bölümü çini ile kaplı olan cami, çini işçiliğinin en güzel örneklerinin görülebildiği yapılardan biri. Bursa aynı zamanda iftar ve sahur lezzetleri açısından da çok zengin ve köklü bir mutfağa sahip. Osmanlı'dan günümüze uzanan bir mutfak kültürüne sahip olan Bursa’da iftarınızı buraya özgü İskender kebap ve pideli köfte gibi birbirinden lezzetli yemeklerle yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.







Yoğun ilgi görüyor: Hacı Bayram Veli Cami / ANKARA



Ankara’nın tarihi semti Ulus’ta, Başkent’in en önemli sembol değerlerinden biri olan Hacı Bayram Veli Cami, manevi kapı olarak en önemli duraklardan…



Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli adına inşa edilmiş olan cami ve türbesinin yapılışı 1427 yıllarına kadar uzanıyor. Osmanlı döneminin bu kutsal mekânı, tavan, mihrap-minber işçiliği süslemeleri, çinileri ve tavan yapımı ile de göz alıcı bir özelliğe sahip.



Erdoğan Gümüş, “Başkentlilerin özellikle cuma namazları başta olmak üzere, vakit namazlarını da kılmak üzere rağbet gösterdiği cami, Ramazan ayında da yediden yetmişe herkesin ziyaret ettiği kutsal mekânlardan… Ramazan ayının gelmesiyle birlikte terâvih namazlarında Ankara’nın birçok semtinden gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile adeta dolup taşıyor” dedi.



Ankaralıların iftarlarını açmak üzere en çok tercih ettikleri mekânların yer aldığı Hamamönü’ne de dikkat çeken Gümüş, "Butik lokanta ve restoranlar, özellikle bu aya özel tasavvuf musikisi, sema gösterileri, orta oyunu gibi programlarıyla misafirlerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Hepsi birbirinden güzel: Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Burmalı Cami / AMASYA



Amasya adeta büyülü bir şehir. Yeşilırmak kıyısında sıralanmış tarihî evleri, şehrin arkasında yükselen tepelerdeki kaya mezarları ve kentin her yerine serpiştirilmiş yapılarıyla ülkemizin en güzel adreslerinden biri…



Didem Mutçalıoğlu, “Amasya, her dönem ayrı güzel. Fakat ramazan ayında daha farklı çehreye bürünüyor. Şehir hem Selçuklular hem de Osmanlı döneminden kalma muhteşem cami ve yapılara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en önemlisi Sultan II. Bayezid Külliyesi… Külliye içerisinde yer alan cami, medrese, imaret ve türbe, ziyaretçilere Osmanlı’nın dini ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunuyor” dedi.



“Amasya'nın en gözde camilerinden biri de Burmalı Cami” diyen Mutçalıoğlu, “Osmanlı döneminde yapılmış önemli bir eser ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Minarelerinin biri diğerine göre hafifçe eğik olması nedeniyle burmalı olarak adlandırılıyor” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: iStock, Alamy