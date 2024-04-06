Stresten uzak huzur dolu: Bayram tatilinin yeşil adresleri… İstanbul ve Ankara’ya yakın birbirinden güzel 10 rota

Turizm sektöründe bayram hareketliliği yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 90’a ulaştı. Fakat otellerde çok fazla para harcayarak zaman geçirmek yerine günübirlik ya da iki günlük nispeten ekonomik bir tatil yapabilmek de mümkün. İşte şehirden çok uzaklaşmadan yeşilliğin içinde ailecek vakit geçirilecek adresler…



Piknik için ideal: AYDOS ORMANI



Aydos Ormanı, İstanbul’da Anadolu Yakası’nda en çok ziyaret edilen adreslerden biri… Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ile çevrelenmiş bir bölgede yer alıyor. Bol oksijenli ve yemyeşil bir doğaya sahip. Şehrin içinde yer aldığı için ulaşımı da çok kolay.







Bayramda şehrin kalabalığının biraz azalacağını düşünecek olursak ailecek güzel bir piknik için ideal… Bölgede piknik için ayrılan bölüm ve masalar çok güzel. Piknik sonrası çevrede keşfedilecek yerler de var. Örneğin Aydos Tepesi’ne çıkabilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekeceğiniz bir manzaraya sahip. Aydos Gölü de görülmesi gereken yerlerden… Gölde deniz bisikletiyle ailecek güzel bir gezinti yapabilirsiniz.







İstanbul’un huzur adresi: NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ



Ataşehir’in doğusunda yer alan botanik bahçe, adeta şehrin ortasında bir vaha… 1995’te İnşaat Mühendisi Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına bir hatıra parkı oluşturmak amacıyla kuruldu. 2002’de de vatandaşların ziyaretine açıldı.





Fotoğraf: İsmail Sarı



Alan sekiz ada üzerine kurulu. Bu adalar; Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, İstanbul Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu Adası ve Trakya Adası... Girişin ücretsiz olduğu botanik bahçede; nilüfer havuzları, göller, kaktüsler, faydalı bitkiler koleksiyonu ve sakura ağaçları gibi onlarca bitki türü ve yeşil alan sizi bekliyor.





Fotoğraf: İsmail Sarı



Sessiz sakin: KETENLİ YAYLASI



Bursa’da Soğukpınar köyü, çevresinde pek çok güzellik barındırıyor. Bunlardan biri de Ketenli Yaylası… Şehrin kalabalığından uzak sakinlik arıyorsanız burası en doğru adreslerden biri… Yaylada ne tesis var ne de elektrik ve market…



Ketenli'ye çıkmadan önce merkezden tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekiyor. Sonrası ise yemyeşil bir diyarda çadırı kurup huzuru kucaklamak… Eğer aracınız yoksa şehir merkezinden kalkan minibüslerle yaylaya rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.



Kamp ve doğa yürüyüşü tutkunlarına özel: PÜRENLİ YAYLASI



Pürenli Yaylası, Düzce’ye 28 kilometre mesafede Gölyaka ilçesinin sınırlarında bulunuyor. Efteni Gölü ile Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı yolundan ulaşılan yayla, su ve kuş sesleriyle adeta huzura açılan bir pencere...



Pürenli, son yıllarda çadır kampı, doğa yürüyüşü ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri haline geldi. Kamp dışında günübirlik yürüyüş yapabileceğiniz yaylada, Büyük Balıklı, Hira ve Kardüz yaylalarından rotanıza uygun olanları seçip yola koyulabilirsiniz… Ayrıca bölgeye bazı tur şirketleri yürüyüş turları da düzenliyor. Genelde bayramda tur sayısı artırıyor. Kolay ve orta derece turlardan birini satın alıp da maceraya atılabilirsiniz.







Yeşilliklerin içinde: KAZ DAĞLARI



Kaz Dağları, Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde keyifli bir bayram tatili adresi... Bölgede gezilecek yerler listesi biraz uzun ama ön plana çıkan üç adres var; Sutüven Şelalesi, Hasanboğuldu Gölü ve Adatepe…



Sutüven Şelalesi; Sarıkız Yaylası’ndan doğan, Kızılkeçeli Çayı üzerinde yer alıyor. Büyüleyici bir görüntüye sahip. Patika yollardan geçerek şelalenin döküldüğü yere vardığınızda şelale etrafında yürümek çok keyifli…







Hasanboğuldu Gölü ise şelaleye oldukça yakın. Aslında burası çay sularının biraz daha fazla bir alanda birikerek oluşturduğu küçük bir gölet. Turkuaz rengi görülmeye değer. Adatepe köyü de Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim bir konumda bulunuyor. Köy, sit alanı içinde bulunduğundan Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri. Instagram'da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğinizi garanti ederim.







Yemyeşil vadi içinde konumlanıyor: BALLIKAYALAR



Ballıkayalar, Kocaeli’nin Tavşanlı köyü sınırları içinde yer alıyor. İstanbul’a bir buçuk Ankara’ya ise üç buçuk saat uzaklıkta bulunuyor. Yemyeşil bir vadi içinde konumlanan alan, kanyonu, göletleri ve şelaleleriyle keşfedilmeyi bekliyor.







Milli park statüsüne de sahip olan Ballıkayalar’da çeşitli zorluk seviyelerinde pek çok yürüyüş parkuru bulunuyor. Her bir parkurda birbirinden güzel göletler yer alıyor. Özellikle kanyonun üstünde bulunan parkuru seçtiyseniz kaya tırmanışı da yapabilirsiniz.







Huzur adresi: SÜLÜKLÜ GÖL



Sülüklü Göl, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Gölün çevresi karaçam, göknar, kavak, çınar ve ıhlamur gibi pek çok ağaç türünü barındırıyor.







Heyelan gölü olduğu için gölün bazı bölgelerinde ağaçların gövdeleri göl sularının altında yer alıyor. Bu da fotoğraf tutkunlarına muhteşem bir görsellik sunuyor. Göl çevresinde herhangi bir tesis bulunmuyor. Alanda yürüyüş, kamp ve piknik yapabilirsiniz.







Ankara’nın popüler adresi: KARAGÖL



Başkent’in Çubuk ilçesi sınırları içinde yer alan Karagöl, aynı zamanda bir tabiat parkı. Ankara şehir merkezine 68, Çubuk ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burası Ankaralıların en sevdiği piknik ve mesire alanlarından biri. İşletme ve bakımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.



Küçük ve derin bir krater gölü olan Karagöl’den çıkan suların bir kısmı Mürtet Ovası’nı sulayan ova çayına karışıyor. Gölün etrafındaki parkurda ya da orman içlerine doğru patika yollarda doğa yürüyüşleri yapmak size oldukça iyi gelecek.







Avrupa’nın gözdesi: YENİCE ORMANLARI



Ankara’ya üç saat uzaklıkta bulunan Yenice, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve korunması gereken 100 orman alanı içinde yer alıyor. Burada ailecek orman içinde harika yürüyüşler yapabilirsiniz.



Alanda 396 kilometreye ulaşan yürüyüş rotaları bulunuyor. Sizi çok yormayacak iki rota ise 14 kilometre uzunluğundaki İncebacaklar Köyü-Şekermeşe rotası ile 15 kilometre uzunluğundaki Şekermeşe-Meyri-Eğriova Eskipazar Göleti rotası… Bu gölet kenarı kamp için de çok uygun…

Batı Karadeniz’in yeşil güzeli: AKÇAKOCA



Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden biri Akçakoca… Düzce’nin bu güzel ilçesi, kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Şu sıralar havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Eğer deniz sezonunu erken açmak isterseniz burası çok ideal…Çünkü Akçakoca 40 kilometrelik kumsalda, tertemiz bir deniz, yemyeşil bir alan ve tane tane kuma sahip.







İlçede gezilecek pek çok yer de var. Örneğin Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerleri…. Farklı mimari özellikleri taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler. Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde harika fotoğraflar çekip, tarihi yolculuğa çıkacaksınız.



İlçede hafta sonları kurulan yöresel ürünlerin olduğu pazar da görülmeye değer. Bayramlarda pazar yeri daha renkli ve eğlenceli oluyor. Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şeyi bulabilirsiniz.







Akçakoca’nın bir başka özelliği de doğa sporlarına elverişli bir yapıya sahip olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz. En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki rafting parkuru...



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