Karayipler’deki Avrupalı: 36 saatte Curaaçao

CUMA



Kaldırımdaki atıştırmalıklar

12.00



La Bohème Curaçao, başkent Willemstad’ın tarihi merkezi Punda’da. Sert kahveleri, atıştırmalıklarıyla gezginler için cazip bir mekân. Seyyar satıcıların elişi ürünler ve meyve dolu arabalarıyla geçtiği kaldırımdaki masalardan birine oturun. Kereviz ve brokoli karışımından yapılan, şerbeti andıran vitaminli içecek ‘The Hulk’ siparişi verin. Arepa’yı tatmayı da unutmayın. Özellikle köri soslu tavuklusu harika. İki kişi ortalama 150 lira.



Tarihi kenti keşfedin

13.00



Curaçao’yu keşfe başlamak için ideal hareket noktası Punda’nın mağaza ve sanat galerisi dolu sokakları. Nena Sanchez’in galerisine uğrayın. Yerel sanatçıların göz alıcı renklerle yaptığı balık, çiçek resimlerine bakın. Laraha portakalından yapılan mavi renkli yerel likörü Senior & Co.’da tadın. Yüzer köprü Queen Emma Pontoon Bridge’den geçerken panoramik manzaraya hayran kalacaksınız. Çevreyi seyrederken dengenizi korumaya dikkat edin. Karşı kıyıdaki Handelskade’nin kartpostal güzelliğindeki binalarını seyredin.









Geçmişe bakmak

15.30



Adanın kültürel mozaiğini kavramak için öncelikle Karayipler’deki köle ticaretinin tarihini bilmek gerek. Liman yakınında, bir zamanlar Hollandalı tacirlerin köle alışverişi yaptığı Otrobanda’daki küçük Kura Hulanda Museum bu amaçla kurulmuş. 15 bölmede kölelerin Afrika’dan Curaçao’ya uzanan öyküleri, Hollandalı işadamlarınca buradaki İspanyol, Portekiz, Fransız çiftlik sahiplerine peynir, baharat gibi maddelerle birlikte satılmaları anlatılıyor. Karayipler’de kölecilik tarihi konusundaki en geniş koleksiyona sahip müzeye giriş 60 lira.



Ayaklarımızı kuma gömelim

17.00



Denize hazır mısınız? Mütevazı bir mekânda, bir o kadar güzel günbatımı manzarası için Pirate Bay’e gidin. Otrobanda’daki barda denize en yakın masada oturun. Mutlaka mayonuz yanınızda olsun. Mavi renkli portakal likörünü (Blue Lagoon’u deneyin) içip bol baharatlı, az kızartılmış aslan balığını tattıktan sonra kendinizi kristal berraklığındaki sulara atın. Ve günbatımını, dalgaların üstüne düşen renkleri seyredin. İki kişi ortalama 120 lira.



Usta işi kokteyl ve mezeler

21.00



Mosa’nın kapısındaki kuyrukta masa bekleyen aç turistleri geçip sahiplerinin diğer restoranı Caña Bar and Kitchen’a girin. Az bilindiği için çoğunlukla ada halkı gidiyor buraya. Turist az. Yakışıklı, eli çabuk Hollandalı barmenler tropik meyve, fesleğen gibi taze malzemelerle güzel kokteyller hazırlıyor. Deniz ürünleri salatası ve pirzolaları mutlaka tadın. İki kişi yemek ortalama 300 lira.



CUMARTESİ



Manzaralı kahvaltı

9.30



Curaçao’daki en güzel kumsallar adanın kuzeybatısındaki Sabana Westpunt’ta. Kaktüslerle dolu yoldan kuzeye giderken Landhuis Klein Santa Martha’da mola verin. Tepenin üstündeki 17’nci yüzyıldan kalma köşk, Curaçao’nun tarihi merkezindeki sömürge dönemi Hollanda mimarisi üslubunda. Gece konaklamak, Santa Martha Körfezi’ni seyrederek sağlıklı yemekleri tatmak mümkün. Pazarları yüzme havuzunun yanındaki güneşli teras açılıyor. Elmalı çörek ya da pide ekmeğine yapılmış sandviçinizin yanına nane çayı alın. İki kişi 270 lira.



Adanın en güzel manzarası

11.00



Bu büyüleyici coğrafyanın tadını çıkarmak için otomobil kiralayın, yanınıza mayo, deniz gözlüğü, havlu, termos, içecek, piknik malzemesi ve piknik koltuklarınızı alıp yola çıkın. En popüler plajlardan Playa Porto Mari ve Cas Abao’ya gidin önce. Her ikisi de çok sakin, rahatlıkla havlunuzu serecek bir yer bulursunuz. Falezlerin arasındaki Playa Lagun’a gittiğinizde mutlaka deniz gözlüğünüzü takıp, suyun dibindeki rengârenk hayatı seyredin. Sonraki durağınız Kleine Knip de sualtı gözlemi için ideal. Hatta falezlerin çevresinde denizkaplumbağalarını bile görebilirsiniz. Grote Knip (diğer adı Kenepa) için mutlaka yetecek kadar zaman ayırın. Muhtemelen adanın en güzel manzaralı, en sakin kumsalı bu. Sahil turunuzu Restaurant Playa Forti’de noktalayın. Bir yandan limonatanızı yudumlayıp atıştırmalıklarla lezzet keşfi yaparken diğer yandan falezlerden denize atlayan çılgın gençleri seyredin.









Sualtında terapi

18.30



Gece dalışları düzenleyen Ocean Encounters’ın sualtı rehberleri büyüleneceğiniz bir akşam gezisi için sizi bekliyor. Gün ışığı tonundaki ampullerle aydınlatılan mercan kayalıklarında, rengârenk balıklar, deniz anemonları görülmeye değer. Grupla ya da yalnız dalışa çıkabilirsiniz. Bir tüp süresince dalış, tüm ekipmanlar dahil kişi başı 480 lira.



Şehirde akşam yemeği

21.00



Dalıştan çok mu aç döndünüz? Curaçao’nun en havalı mekânlarından Kome’ye gidin. Pietermaai’deki iki katlı restoran yerel malzemelerle hazırlanan büyük porsiyonlu yemekleri, sert içecekleriyle ünlü. Bahçesinde ya da barını kuşbakışı seyredeceğiniz asma katındaki masalardan birine kurulun. Fırınlanmış sebze tabağı, soslu pirzola ve mutlaka şefin acılı sosunu deneyin. İki kişi ortalama 300 lira.



Gece gözlemi

10.30



Hollanda masallarını anımsatan Pietermaai’nin birbirini kesen dar sokaklarında, geçitlerinde yürüyüşe çıkın. Geçmişin genelevlerinden dönüştürülen butikleri, hediyelik eşya mağazalarını görün. Mundo Bizarro, antikacılardan toplanmış konforlu oturma takımları, sakin köşeleriyle cazip bir bar. Dar yolun kıyısındaki kanepelerden birine ya da balkondaki piknik masasına oturun. Sahnedeki grubu dinleyip içkinizi yudumlarken çevrenizdekileri seyredin.









PAZAR



Çiftlik kahvaltısı

10.00



Şu anda adada yemekle ilgili en heyecan verici proje Hofi Cas Cora. Willemstad’dan daha içerdeki bölgede kurulan bu çiftliğin parlak kırmızı boyalı restoranı hafta sonunda açılıyor. Aslında piknik masalarında hizmet veren küçük bir açık hava kafesi! Mönü yerel ürünlere odaklanmış. Önce çiftliği gezin, papaya ağaçlarını, küçük tavuskuşlarını görün. Sonra bahçeden toplanan yeşilliklerle yapılmış salatayı, tatlı patates musakkasını tadın. İki kişi ortalama 180 lira.



Doğayla buluşma

12.00



Shete Boka National Park’ta denizin vahşi, acımasız gücünü gözlemleyin. Dev dalgalar volkanik kayalara mağaralar, taraçalar oymuş. Suyun kayaları yalayıp beyaz köpüklere dönüşmesi etkileyici... Arzu ederseniz otomobille gezebilir ya da parktaki parkurlarda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Giriş 60 lira.







