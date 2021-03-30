Justinianus Köprüsü Nerede? Justinianus Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Justinianus Köprüsü, ülkemizin en turistik köprülerinden biridir. Zamana meydan okuyan mimarisiyle son derece anıtsal olan bu köprü, çevresindeki eşsiz doğayla da ilgi görmektedir.

Justinianus Köprüsü Hakkında Bilgi

429 metre uzunluğuna ve 9,85 metre genişliğine sahip olan taş köprü toplam 12 kemerden oluşur. Köprü önceleri Latince köprü anlamına gelen "pons" adıyla anılıyordu. Halk Latince bilmediği için köprüye "Pons Köprüsü" demekteydi. Bu isim zaman içinde Pontogephyra ve son olarak Pentegephyra'ya (Beş Köprü) dönüştü. Bu nedenle köprü "Beş Köprü" adıyla anılmaya başlandı. Ancak köprüde hiçbir şekilde 5 parça, 5 kemer veya 5 ayrım bulunmuyordu. Köprü 12 kemerden oluşuyordu. 1995 yılında onarılan köprü, aynı yıl taşıt trafiğine kapatıldı ve köprünün her iki ucuna araç çıkmaması için basamaklar eklendi.

Justinianus Köprüsü Nerede?

Justinianus Köprüsü, Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde yer alan uzun ve geniş bir taş köprüdür. Sakarya il merkezine 8 kilometre uzaklıkla konumlanan köprü, İstnabul - Adapazarı - Ankara karayolları ve Arifiye - Adapazarı demiryolunun kesişim noktasına da oldukça yakındır. Köprünün bulunduğu vadiden Sapanca Gölü'nün sularını boşaltan Çark Suyu akmaktadır. Bir zamanlar köprünün altından Sakarye Nehri'nin aktığı düşünülmektedir.

Justinianus Köprüsü'ne Nasıl Gidilir?

Justinianus Köprüsü'ne ulaşım toplu taşıma ve şahsi araçlarla sağlanmaktadır. Şahsi araçla Milli Egemenlik Caddesi ve Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan tabelalar takip edilerek yaklaşık olarak 15 dakikada ulaşım sağlanmaktadır. Sakarya Otogarı'nda bulunan şehir içi ulaşım sağlayan taşıtlardan bazıları da köprüye gitmek için tercih edilebilir.

Justinianus Köprüsü Tarihi

Justinianus Köprüsü, MS 558-560 yılları arasında dönemin Bizans İmparator Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Köprü, Konstaninopolis ve doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edildi. Günümüzde köprünün batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli bir yapı ve tonozlu yapı kalıntıları bulunmaktadır. Justinianus Köprüsü, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

Justinianus Köprüsü Hikayesi

Justinianus Köprüsü günümüzde bazı uzmanlar tarafından antik bir kanal projesinin parçası olarak görünmektedir. Bu projeye göre köprünün yapım amacı, Boğaziçi'ni kullanmadan Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlamaktı. Bu konuya dair en eski yazışmalara İmparator Trajan ile Bitinya valisi Plinius arasında rastlanmaktadır. Ancak Plinius'un kısa süre sonra ölmesi kanal projesinin yapılmadan kalmasına sebep olmuştur.

Nehir ayaklarında akıntıya karşı dalgakıran özellikte yuvarlatılmış ve akıntı yönünde sivreltilmiş parçalar bulunur. Bu özellikleriyle Siegfried Froriep'e göre akıntıya yön vermek ve nehrin akış yönünü değiştirerek kanal projesini gerçekleştirmek mümkünken tarihçi Michael Whitby, bunun sıra dışı bir özellik olmadığını ve köprünün altından gemi geçmesinin olanaksız olduğunu söylemektedir. Günümüzde Justinianus Köprüsü'nün yapım amacı ve tarihiyle ilgili tartışmalar devam etmektedir.

Justinianus Köprüsü Özellikleri

Justinianus Köprüsü tamamen kireçtaşı kullanılarak yapılmıştır. Köprü sahip olduğu kemerler sayesinde oldukça ihtişamlı görünmektedir. Köprünün batı tarafında bulunan kemerlerden birinin altından Çark Deresi aksa da önceleri köprüden Sakarya Nehri'nin aktığı düşünülmektedir. Yaklaşık 1500 yıldır ayakta duran Justinianus Köprüsü, Bizans döneminden beri pek çok deprem karşısında yıkılmadan kalmıştır. Bu özelliğiyle zamana direnen köprü olarak anılmaya başlanmıştır.

Köprü, Osmanlı Dönemi'ndeki ticaret yollarından uzakta konumlandığı için keşfedilmesi uzun sürmüştür. Bu nedenle köprünün seyyahların ve dervişlerin dikkatini çekmesi de vakit almıştır. Ayasofya Camii'yle yaşıt olan köprü hakkında daha fazla bilgi edinmek için kazı çalışmaları devam etmektedir.