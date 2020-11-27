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HaberlerSeyahat HaberleriZamanın durduğu yer! 'Dünyanın Çatısı' olarak biliniyor, buradaki insanların hayatları şaşırttı...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:52 | 

Zamanın durduğu yer! 'Dünyanın Çatısı' olarak biliniyor, buradaki insanların hayatları şaşırttı...

Sovyetler zamanında yabancılara kapatılan yerleşim yeri, şimdilerde maceraperest gezginler için uğrak bir nokta. Bunun nedeni de çok ilginç.

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BBC Travel yazarlarından Pascal Mannaerts bölgeye gitti ve gördüklerini yazdı. İşte Pamir Dağları’ndaki insanların sıra dışı yaşamları hakkında bilgiler…

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Farsça’da ‘Bam-i Dünya’ (Dünyanın Çatısı) olarak bilinen Pamir Dağları, Tacikistan ve Çin arasındaki Gorno-Badakhshan’da (Dağlık Badahşan) yer alıyor.

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Bir zamanlar İpek Yolu’nun bir parçası olan bölge Sovyet yönetimi zamanında kapatıldı.Ancak yakın zamanda maceraperest gezginleri tekrardan kabul ediyor.

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Gorno-Badakhshan, Pamir Dağları’nı Afganistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan geçen Pamir Karayolu ile dış dünyaya bağlıyor. Bölgeye, kış aylarında yağan yoğun kar nedeniyle ulaşım zorlaşıyor.

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Pamir’in bulunduğu İpek Yolu’nun güney bölgesindeki Yamchun Kalesi dikkat çekici yapıtlardan... Tarihi 3. yüzyıla dayanıyor ve Afgan sınırı boyunca uzanan Wakhan Vadisi’nde bulunuyor.

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Uçurumun tepesine yapılan bu kalede İpek Yolu üzerindeki kargo, trafik ve güvenliği kontrol ediliyordu.

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Görkemli geçmiş ve farklı bir miras
Pamir halkı Tacikistan’da yaşayan diğer halktan farklı olarak güçlü bir kültürel kimliğe sahip.

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2008 yılından beri her yıl temmuz ayında başkent Khorog, Pamir bölgesinin dört bir yanından gelen dansçıları, sanatçıları ve tarihi İpek Yolu üzerinde yaşayan diğer dağ topluluklarını ağırlıyor.

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‘Dünyanın Çatısı’ adlı festivaline katılanlar; sanat, müzik ve dans alanındaki yeteneklerini sergiliyorlar.

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Ayrıca Tacikistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerinde kaşlar kadınlar için çok önemli...

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Güzellik ve saflığın sembolü olarak görülüyor.

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Kadınlar kaşlarını birleştirmek için kajal kalemiyle boyuyorlar.

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Dünyadan uzak
Bulunkul köyü dağlık Tacikistan bölgesine yakın modern dünyadan uzak bir hayat yaşanıyor.

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Köyde yaklaşık 20 aile var. Tuğla, çamur, ahşap ve taştan yapılmış evlerde yaşıyorlar.

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Yollar taşlı ve topraktan oluşuyor.

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Renkli kutlamalar ve farklı etkinliklere rağmen burada bölgede yaşayanların geçim kaynağı hayvancılık…

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Tibet öküzü denilen yaklar, keçi ve koyunlar köylülerin hayatta kalması için büyük bir öneme sahip.

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Çünkü burada başka bir iş imkânı bulunmuyor. Köydeki tek okulda iki öğretmen ve yaklaşık 50 çocuk bulunuyor. 18 yaşına geldiklerinde bazıları ailelerine ve sürülerine bakmak için köyde kalıyor.

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Bazı gençler de köylerini sevse de geleceği için daha iyi yerlerde kalmayı istiyor.

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Birçok genç genellikle iş bulmak için Tacikistan’a ya da Rusya’ya taşınıyor.

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Ancak Bulunkul'da yaşayan birçok yaşlı sakinler buradan başka bir yerde yaşamayı düşünmüyor.

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Hayatlarında birçok kez Khorog bölgesine gitmelerine rağmen Pamir'deki yaşantılarını, alışkanlıklarını bulamayacağını söylüyorlar. Kaynak: BBC Travel

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