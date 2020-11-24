Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Ömer Akca ise 7 Aralık'ta kar yağmasa bile suni karla dolduracakları pistlerde sezonu açacaklarını söyledi. Akca, "Geçen hafta Palandöken'in zirvelerine kar yağdı. Şimdi de daha aşağı olan 2 binli rakımlara yağmaya başladı. Bugün biraz kar yağışı var. Ama meteorolojik verilere göre esas kar yağışı çarşamba gecesi gözüküyor. İşletmeler, oteller ve Büyükşehir Belediyesi olarak sezona hazırız. Aralığın ilk haftasında inşallah sezonu açarak misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.