Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes, Saklıkent ve Palandöken Kayak Merkezleri, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
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ERCİYES
Erciyes Dağı'nın üst kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
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Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.
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PALANDÖKEN
Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda yine kar etkili oluyor.
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Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.
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Erzurum şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan aileler, yağan kar sonrası çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı. Mevsimin ilk karını sevinçle karşıladıklarını söyleyen Serkan Cebanay, karın Palandöken'e çok yakıştığını söyledi.
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Kahvaltı yapmak için çıktıkları dağda kar yağdığını görünce kızı Azranur ile birlikte kar topu oynadığını belirten Cebanay, "Bu yıl kar geç geldi. Yılın büyük bir bölümünü karla geçirmemize rağmen yağması gecikince özlemişiz. Bu sezon herkesi Palandöken'e bekliyoruz" dedi.
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Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Ömer Akca ise 7 Aralık'ta kar yağmasa bile suni karla dolduracakları pistlerde sezonu açacaklarını söyledi. Akca, "Geçen hafta Palandöken'in zirvelerine kar yağdı. Şimdi de daha aşağı olan 2 binli rakımlara yağmaya başladı. Bugün biraz kar yağışı var. Ama meteorolojik verilere göre esas kar yağışı çarşamba gecesi gözüküyor. İşletmeler, oteller ve Büyükşehir Belediyesi olarak sezona hazırız. Aralığın ilk haftasında inşallah sezonu açarak misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.
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SAKLIKENT
Antalya'nın Konyaaltı ilçe sınırlarında yer alan, kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta ve 1850 metre yükseklikte olan Saklıkent Kayak Merkezi ile Feslikan Yaylası'nda kar yağışı sürüyor. Bölgede 2 gündür devam eden yağış sonrası kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti. Hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Saklıkent'e geldiklerini belirtenler ise aileleriyle kar keyfi yaptı. Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'nda kar yağışı aralıksız devam ederken, bölgede kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti.
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ANTALYA'DA ÇİFTE MEVSİM
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Antalya'da 2 mevsim aynı anda yaşanmaya devam ediyor.
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Kente 47 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde de güneşi görenler Konyaaltı sahilinde denize girdi. Dalgaların arasında denize giren bir turist, manzaranın tadını çıkardı.