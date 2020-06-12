Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 11:05,
Türkiye'nin en sakin 10 plajı! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...
Ülkemiz deniz tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Kumlu, taşlı, dalgalı, sığ her tür koylara ve plajlara sahibiz. Bu yaz popüler plajların dışında biraz daha sessizlik arıyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık.
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Hâlâ yaz tatili planı yapmadıysanız bu liste çok işinize yarayacak...
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Mimoza Koyu / Karaburun - İzmir Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi.
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Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici. Özellikle Mimoza Koyu Plajı, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.
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Panayır İskelesi Plajı – Kırklareli Panayır İskelesi Koyu ilçe merkezine 47 kilometre mesafede Kışlacık Köyü’nde yer alıyor. İğneada longozunun en doğusunda, sakin ve huzurlu bir yer.
Ulaşılması biraz zahmetli ama gitmeye değer. 20 metre genişliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsalı var. Ege ya da Akdeniz’de denize girmek istemeyenler için güzel bir adres…
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Akçakese Köyü Plajı / İstanbul Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Nasıl Gidilir? Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Bölgede bir restoran da bulunuyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Toplu taşımayla ulaşım? Üsküdar 139A, Şişli/Mecidiyeköy Otobüs - 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik E-3 ve 139A, Kadıköy Metro M4 Metro - M4-Otobüs ve 139A, Taksim Otobüs 66- otobüs - 522ST ve otobüs - 139A yollarını izleyerek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Köyden sahile yürümek için biraz yolunuz var. Tahmini 20 dakikada sahilde olursunuz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Kilimli Koyu Plajı / İstanbul Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün. Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz.
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Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.
Faselis / Antalya Faselis (Phaselis), Beydağları Sahil Milli Parkı’nın sahil kesiminde yer alan ve tarihi MÖ 700’lü yıllara dayanan antik bir kent. Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuş.
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Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuş. Faselis'in dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı.
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Denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzarada zaman geçirmek harika… Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda ve plajlarda yüzmek gerçekten çok farklı bir deneyim…
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Çilingöz Plajı / İstanbul İstanbul’un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…
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Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka listenize eklemelisiniz.
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Güvercinlik Kleopatra Koyu / İzmir Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
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İnkumu Plajı - Bartın Amasra’ya 30 km uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre.
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Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var. Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.
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Falez Plajları / Antalya Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları en çok ilgi gören plajlardan… Erenkuş Falez Plajı'yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.
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Plajların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği nokta Erenkuş’ta yer alıyor. Erenkuş’ta, çay, kahve, su gibi içeceklerin; hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği bir büfe hizmeti de mevcut.
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Eski Lara Caddesi’nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunurken giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı’nda bulunuyor.
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625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı’nda da büfe hizmeti mevcut. İnciraltı’nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe’nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor.
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Belediye falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu’nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, 1800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.
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İztuzu Plajı / Dalyan - Muğla İztuzu plajı, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan beldesi yakınlarında bulunan 4,5 km uzunluğa sahip bir Akdeniz plajı. Plaj, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biri.
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Plaja, Caretta caretta'ların yumurtalarını bırakmasından dolayı ‘Kaplumbağa Plajı’ (Turtle Beach) da denilmekte. Plajda denize girenlerin yumurtalara zarar verememesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretleniyor. Uçsuz bucaksız bir kumsalı olan plaj, genelde dalgalı oluyor.