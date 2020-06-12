Türkiye'nin en sakin 10 plajı! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici. Özellikle Mimoza Koyu Plajı, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.