Etrafı dağlar ve tepelerle çevrili vadiler zengin bitki çeşitlilikleri, özgür akan dereleri, akarsuları ve yaban hayatlarıyla adeta cenneti andırıyorlar. Gezerken keyif alacağınız, güzelliğiyle öne çıkan ve mutlaka korumamız gereken vadileri seçtik!
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Türkiye'nin en iyi vadilerini sizler için seçtik. İşte Türkiye'nin en güzel 10 vadisi... Jüri
Yücel Sönmez – Hürriyet Seyahat Editörü, Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı, Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı, Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü, Sedat Kalem – WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü, Sebati Karakurt – Hürriyet Fotoğraf Editörü, Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni, Yıldırım Güngör – Atlas Dergisi yazarı, Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi, Ersin Demirel – Yürüyüş rotaları rehberi
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Cennetten bir köşe: KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA
Babadağ’ın eteklerinde 350 metreyi bulan sarp kayalarla çevrili Kelebekler Vadisi adeta cennetten bir köşeyi andırıyor. Adını üzerinde yaşayan 80’den fazla kelebek türünden alan vadide kamp yapmak ve denize girebilmek için harika bir kumsal bulunuyor.
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Faruk Akbaş, “Dik ve derin vadinin manzarası mükemmel” diyor.
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Doğa ve insan: IHLARA VADİSİ / AKSARAY
Vadi içine oyulmuş kiliseleri, mağaralar ve Melendiz Çayı’nın görüntüsüyle inanılmaz güzellikte bir atmosfere sahip. Her adımda tarihin farklı bir dönemine rastlayacaksınız.
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Yıldırım Güngör, “Volkanik kayaların arasındaki bir dünya mirası.
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Hem insan hem de doğa ilişkisinin yoğun bir şekilde görülebileceği bir yer” yorumunu yapıyor.
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Yeşillikler içinde: FIRTINA VADİSİ / RİZE
Çay bahçelerinin, yeşilliklerin ve hırçın akan Fırtına Deresi’nin oluşturduğu muhteşem vadi Çamlıhemşin’de yer alıyor.
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Vadinin hakim noktasına Trabzon İmparatorluğu döneminde inşa edilen Zilkale’ye çıkıp muhteşem manzaranın tadını çıkarmadan ve Fırtına Deresi’nde rafting yapmadan dönmeyin.
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Endemik bitkiler: MUNZUR VADİSİ / TUNCELİ
Türkiye’nin en büyük vadilerinden olan Munzur Vadisi 1971’de milli park olarak ilan edildi. Vadi boyunca dökülen şelaleler, yaban hayvan ve bitki çeşitliliğiyle öne çıkıyor.
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Yücel Sönmez, “Endemik ve canlı çeşitliliğiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın en özel yerlerinden biri” diye söz ediyor.
Kapadokya’nın en güzel manzarasını izleyebileceğiniz vadi dört kilometrelik trekking parkuruyla sporseverlerin uğrak yeri.
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Uçhisar Kalesi de hemen yanı başında yer alıyor.
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Saffet Emre Tonguç, “Dünyanın en güzel yerlerinden. Özellikle balonların havalandığı sabah saatlerinde Güvercinlik Vadisi’nde yürümek çok büyük bir keyif” yorumunu yapıyor.
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Kuş gözlemi: ÇORUH VADİSİ / ARTVİN
Vadiye yaşam veren Çoruh Nehri’nin oluşturduğu vadi zengin florası, trekking rotaları ve mayıs ayı sonuna kadar gözlemleyebileceğiniz Kafkasya’dan göç eden kuşları gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir yer.
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Gitmişken Çoruh Nehri’nde rafting yapmalısınız.
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Tarihe yolculuk: FRİG VADİSİ / AFYON, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR
Bu vadi tarih severler için en iyi rotalardan biri.
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Türkmen Dağı’nın tüfleriyle örtülü olan vadiye MÖ 900’de yerleşen Frigler’in Kybele’ ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları ile savunma ve barınma amaçlı pek çok yapısı günümüze kadar ulaştı.
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Friglerin izlerini ve anıtlarını görürken keyifle trekking yapabileceğiniz bir yer.
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Görkemli vadi: LEVENT VADİSİ / MALATYA
Neolitik Çağ’dan kalma kalıntılar ve etkileyici jeolojik oluşumları olan vadi 28 km. uzunluğa sahip.
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Vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terasına çıkıp görkemli manzaranın tadını çıkarın.
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Faruk Akbaş, “ Kemer köprü kayalar, dar ve derin kaya çatlaklarıyla vadi dağcıların gözdesi” diyor.
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Cam teras: HATİLA VADİSİ / ARTVİN
Milli Park statüsünde olan vadi üzerinde 400’ün aşan bitki çeşitliliği, içinden akan kollara ayrılan deresi ve sahip olduğu yaban hayatı ile farklı bir güzelliğe sahip.
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Yükseklik korkunuz yoksa Hatila Deresi’nden 220 metre yüksekliğe inşa edilen cam terasına çıkıp görkemli ve ürkütücü manzarasının tadını çıkarın.
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Rengârenk çiçekler: BARHAL VADİSİ / ARTVİN
Yusufeli içesinde yer alan Barhal yemyeşil doğası, yabani rengârenk çiçekleri, özgür akan dereleri ve etrafındaki haziran ayında bile karla kaplı dağlarıyla huzur vaat ediyor.
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Vadi etrafındaki köylerde birkaç gün geçirip vadiyi doyasıya keşfetmelisiniz.
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Jüri
Yücel Sönmez – Hürriyet Seyahat Editörü, Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı, Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı, Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü, Sedat Kalem – WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü, Sebati Karakurt – Hürriyet Fotoğraf Editörü, Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni, Yıldırım Güngör – Atlas Dergisi yazarı, Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi, Ersin Demirel – Yürüyüş rotaları rehberi