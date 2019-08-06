Türkiye'de ailece kamp yapılacak en güzel yerler

Kaş / Antalya

Kaş’ta denize sıfır harika bir kamp alanı var. Bu kamp alanında çadırınızı asırlık çam ağaçlarının altına kurabilirsiniz. Burada dilerseniz bungalovlarda da kalabilir, karavanınızı da getirebilirsiniz. Dilediğiniz pek çok aktivite için kamp alanında keyifli yerler bulunmaktadır. Burada denize kolayca girebilirsiniz. Tavla gibi oyunlar oynayıp, gölgede serinletici şeyler içerek deniz manzarası eşliğinde kitap okuyabilirsiniz. Burada bir tane de cafe-restoran hizmet vermektedir.