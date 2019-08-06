MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'de ailece kamp yapılacak en güzel yerler
GeriSeyahat Türkiye'de ailece kamp yapılacak en güzel yerler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 06 Ağustos 2019 - 08:47,

Türkiye'de ailece kamp yapılacak en güzel yerler

Çocuklu ailelerin tercihleri arasında doğa içinde kamp alanları ya da bungalov konaklamaları önemli bir yer tutuyor. Macera dolu bir tatil tercih eden çocuklu ailelere özel, güvenle tatil yapabilecek ideal seçenekleri listeledik. Bayram tatilinizi biraz olsun kalabalıktan uzak sessiz sakin bir şekilde geçirmek istiyorsanız buralara bakmadan plan yapmayın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çocuklu ailelerin tercihleri arasında doğa içinde kamp alanları ya da bungalov konaklamaları önemli bir yer tutuyor. Macera dolu bir tatil tercih eden çocuklu ailelere özel, güvenle tatil yapabilecek ideal seçenekleri listeledik. Bayram tatilinizi biraz olsun kalabalıktan uzak sessiz sakin bir şekilde geçirmek istiyorsanız buralara bakmadan plan yapmayın...

2
Abone Olgoogle-news

Kaş / Antalya
Kaş’ta denize sıfır harika bir kamp alanı var. Bu kamp alanında çadırınızı asırlık çam ağaçlarının altına kurabilirsiniz. Burada dilerseniz bungalovlarda da kalabilir, karavanınızı da getirebilirsiniz. Dilediğiniz pek çok aktivite için kamp alanında keyifli yerler bulunmaktadır. Burada denize kolayca girebilirsiniz. Tavla gibi oyunlar oynayıp, gölgede serinletici şeyler içerek deniz manzarası eşliğinde kitap okuyabilirsiniz. Burada bir tane de cafe-restoran hizmet vermektedir.

3
Abone Olgoogle-news

Dilerseniz yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi buradan alabilirsiniz. Gezilecek çok yer, keşfedilecek çok şey olan Kaş’ta, çocuklarınızla mutlaka sea kayak aktivitesi öneriyoruz. Ayrıca batık şehir Kekova’da da keyifli bir tekne turu yapmalısınız.

4
Abone Olgoogle-news

Datça Aktur Koyu / Muğla
Asırlık çam ağaçlarının altında denize sıfır konumda bir kamp alanına sahiptir Aktur. Burada dilerseniz kendi çadırınızı getirip kurabileceğiniz gibi, karavanınızla da gelebilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Kamp alanının yanı başında aynı adı taşıyan bir site vardır. Bu site içerisinde iki tane market bulunur. Günlük ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabilirsiniz. İki ayrı koy da mavi bayraklı, tertemiz ve berrak bir denize sahiptir.

6
Abone Olgoogle-news

Alanda restoran – bar ve mutfaklar vardır. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz çamaşırhane ve ütü odası da mevcuttur. Misafirler alanda bulunan tenis kortlarından da faydalanabilmektedir.

7
Abone Olgoogle-news

Ormanya Hobbit Köyü / Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata kazandırdığı Ormanya tam bir doğal yaşam köyü. Alana girişlerin ücretsiz olduğunu hemen hatırlatalım. Fotoğraf: www.ormanya.com

8
Abone Olgoogle-news

Bu alanda çocuklar için hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, botanik yolu, doğa eğlence alanı, yaban hayatı koruma ve rehabilitasyon merkezi gibi belli başlı yapılanmalar mevcuttur. Fotoğraf: www.ormanya.com

9
Abone Olgoogle-news

Çocuklarınızla birlikte oldukça keyifli bir tatil yapabileceğiniz Ormanya’da; 40 araçlık karavan ve 100 çadırlık çadır kamp alanı da bulunmaktadır. Ayrıca burada 07-14 yaş arası çocukların katılabileceği bir doğa okulu vardır. Fotoğraf: www.ormanya.com

10
Abone Olgoogle-news

Bu okul çocukların doğayı keşfetmelerine olanak sunarken, üretici becerilerini destekleyecek bir eğitim modeli de benimsenmektedir. Fotoğraf: www.ormanya.com

11
Abone Olgoogle-news

Saros Körfezi Kömür Limanı / Çanakkale
Küçücük bir koy ama denizinin temizliği ve berraklığıyla ün yapmış bir beldedir. Koy sadece kamp yapanlara özel bir yerdir.

12
Abone Olgoogle-news

Alanda temiz su, tuvaletler olduğu gibi dalış ekipmanları kiralayan bir yer ve mini bir büfe de hizmet veriyor. Eğer ki dalışa merakınız varsa buradan ekipman kiralayarak dalış yapabilirsiniz.

13
Abone Olgoogle-news

Maçka / Trabzon
Karadeniz’in yemyeşil doğasında misafirlerine kapılarını açan bir tesis var Maçka’da. Adı Livera Camping. Sazlıklardan yapılmış çadırları, konforlu olduğu kadar geniş ve çocukların seveceği türden. Tesisin ortak alanlarından kıl çadır içinde restoran alanı ve açık teras alanı mevcut.

14
Abone Olgoogle-news

Tüm misafirler bu ortak alanlarda yemek yiyebilir, sevdikleriyle vakit geçirebilirler. Gün içinde ailecek doğa yürüyüşüne çıkabilir, akşamları da bahçede yanan ateşin etrafında çocuklarınıza gençlik hikâyelerinizi anlatabilirsiniz. Fotoğraf: www.liveracamping.com

15
Abone Olgoogle-news

Olimpos / Antalya
Olimpos, gerek doğası gerek denizi, gerekse tarihi noktalarıyla bambaşka bir tatil sunar.

16
Abone Olgoogle-news

Çocukların tutkunu olduğu ağaç evlerde konaklayabilirsiniz, Çıralı Yanartaş’a tırmanarak onlara buranın mitolojik öyküsünü anlatabilirsiniz. Akşamları sahilde yanan ateşin etrafında gitar çalan gençlerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

17
Abone Olgoogle-news

Yedigöller / Bolu
Sadece doğa arayanların adresi Bolu Yedigöller. Sadece hafta sonları bile çadırınızı alıp gidebileceğiniz bir yer olan Yedigöller’i sizin kadar çocuğunuz da çok sevecek. Gün içinde gölde birlikte olta ile balık tutabilir, yemyeşil ormanda göller arasında yürüyüş yapabilirsiniz.

18
Abone Olgoogle-news

Ayrıca araç trafiği olmadığı için çocuğunuzla rahat rahat topla oynanan oyunlar oynayabilir ya da ailecek scrabble, tabu gibi oyunlarla da keyifli zaman geçirebilirsiniz. . Kaynak: neredekal.com

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi