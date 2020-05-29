Sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz en iyi 10 plaj

Pandemi herkesi endişelendiriyor ama tatile de ihtiyacımız var. Ancak bu yaz çoğumuz başkalarıyla dip dibe olmak istemiyoruz. Jürimize ‘sosyal mesafeli tatil’ için en uygun beldelerimizi ve plajlarımızı sorduk...
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1
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JÜRİ Faruk Akbaş / Fotoğraf turları rehberi Kemal Kaya / Seyahat blogger’ı @yoldaolmak Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Sinan Kunter / Seyahat programcısı Tunç Emre / Karakoyunlu Sualtı fotoğrafçısı Yücel Sönmez / Hürriyet Seyahat editörü
2
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Gerekli tedbirler alındı bile
Konyaaltı Plajı, Antalya Şehrin en popüler plajlarından biri. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı tedbirlerden son-ra sosyal mesafe kuralını uygulamak daha kolay olacak. Yılın neredeyse altı ayı denize girme şansı sunan Antalya Konyaaltı Plajı yedi km boyunca uzanıyor.
3
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Çocuklu ailelere de uygun
Sarımsaklı Plajı, Balıkesir Balıkesir’in Ayvalık ilçesine sekiz km uzaklıkta. Yedi km uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde ince kumlu plaj sosyal mesafeli tatil için uygun. Denizinin sığ olması nedeniyle çocuklu aileler tarafından da her zaman tercih ediliyor.
4
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Tenha koylar bulabilirsiniz
Ayazma Plajı, Çanakkale Plaj, Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’ya sadece sekiz km uzaklıkta. Geniş ve kumluk. Soğuk denizi sevenler için ideal. Ayrıca Bozcaada yaz aylarında kalabalık olsa da denize girilecek tenha koyları da var.
5
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Karadeniz’in serin suları...
İnkumu Plajı, Bartın Uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Yeşil ve mavinin Karadeniz’de buluştuğu plaj Amasra’ya 45 km uzaklık-ta. Bartınlılar yaz aylarını burada değerlendiriyor. Kalabalık olsa da genişliği sayesinde sosyal mesafeye uygun.
6
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Antik kentte sakin bir tatil
Faselis, Antalya Faselis, Likya’daki antik bir kent... Denize girebileceğiniz dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı, Korunmuş Liman ve Güneş Limanı... Kemer’e 16 km uzaklıkta. Kalabalıklardan uzak, antik bir kentte tatil için...
7
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Gözlerden uzak bir güzellik
Panayır İskelesi Koyu, Kırklareli Kırklareli’ndeki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen yanı başındaki Panayır İskelesi Koyu yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsala sahip. Gözlerden uzak olması sayesinde sosyal mesafeyi koruyarak keyif yapmak isteyenler için birebir.
8
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Sörf yapmak için ideal
Samandağı Plajı, Hatay Antakya’da 14 km uzunluktaki Samandağı Plajı hem dinlenmek hem de bölgede etkili olan meltem ve lodos rüzgârları sayesinde sörf yapmak için çok uygun. Samandağ ayrıca Caretta Caretta ve hayalet yen-geçlerin de üreme alanı...
9
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Arkası yeşil, önü mavi
Çıralı Plajı, Antalya 3.2 km uzunluğundaki Çıralı Plajı, Akdeniz’in berrak suyunun keyfini sürebileceğiniz enfes bir doğaya sahip. Sırtını çam ağaçlarıyla kaplı dağlara yaslayan Çıralı Plajı popüler olsa da sosyal mesafeyi koruyabile-ceğiniz genişlikte. Kemer’e 30 km uzaklıkta.
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Caretta’lar yumurtluyor
İztuzu Plajı, Muğla 5.4 km uzunluğundaki kumsalıyla 2008’de İngiliz The Times gazetesi tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan edilmişti. Dalyan’daki plaj mayıs – eylül ayları akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar kapatılı-yor. Çünkü bölge Caretta Caretta’ların yumurtlama alanı.
11
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Göz alabildiğine kum ve deniz
Patara Plajı, Antalya Kaş’a 43 km uzaklıktaki Patara Plajı, 12 km’lik sahil uzunluğu ve 1500 metreye ulaşan genişliğiyle Türki-ye’nin en uzun plajlarından biri. İnce kumlu plaj, sit alanı olduğu için el değmemiş havasını koruyor. 2020 de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Patara Yılı’ ilan edilmişti.