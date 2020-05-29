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Hürriyet
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Seyahat
Uygar TAYLAN / utaylan@hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Alamy, DHA, DepoPhotos
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 13:53,

Sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz en iyi 10 plaj

Pandemi herkesi endişelendiriyor ama tatile de ihtiyacımız var. Ancak bu yaz çoğumuz başkalarıyla dip dibe olmak istemiyoruz. Jürimize ‘sosyal mesafeli tatil’ için en uygun beldelerimizi ve plajlarımızı sorduk...

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JÜRİ
Faruk Akbaş / Fotoğraf turları rehberi
Kemal Kaya / Seyahat blogger’ı @yoldaolmak
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Sinan Kunter / Seyahat programcısı
Tunç Emre / Karakoyunlu Sualtı fotoğrafçısı
Yücel Sönmez / Hürriyet Seyahat editörü

2Gerekli tedbirler alındı bile
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Gerekli tedbirler alındı bile

Konyaaltı Plajı, Antalya
Şehrin en popüler plajlarından biri. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı tedbirlerden son-ra sosyal mesafe kuralını uygulamak daha kolay olacak. Yılın neredeyse altı ayı denize girme şansı sunan Antalya Konyaaltı Plajı yedi km boyunca uzanıyor.

3Çocuklu ailelere de uygun
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Çocuklu ailelere de uygun

Sarımsaklı Plajı, Balıkesir
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine sekiz km uzaklıkta. Yedi km uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde ince kumlu plaj sosyal mesafeli tatil için uygun. Denizinin sığ olması nedeniyle çocuklu aileler tarafından da her zaman tercih ediliyor.

4Tenha koylar bulabilirsiniz
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Tenha koylar bulabilirsiniz

Ayazma Plajı, Çanakkale
Plaj, Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’ya sadece sekiz km uzaklıkta. Geniş ve kumluk. Soğuk denizi sevenler için ideal. Ayrıca Bozcaada yaz aylarında kalabalık olsa da denize girilecek tenha koyları da var.

5Karadeniz’in serin suları...
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Karadeniz’in serin suları...

İnkumu Plajı, Bartın
Uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Yeşil ve mavinin Karadeniz’de buluştuğu plaj Amasra’ya 45 km uzaklık-ta. Bartınlılar yaz aylarını burada değerlendiriyor. Kalabalık olsa da genişliği sayesinde sosyal mesafeye uygun.

6Antik kentte sakin bir tatil
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Antik kentte sakin bir tatil

Faselis, Antalya
Faselis, Likya’daki antik bir kent... Denize girebileceğiniz dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı, Korunmuş Liman ve Güneş Limanı... Kemer’e 16 km uzaklıkta. Kalabalıklardan uzak, antik bir kentte tatil için...

7Gözlerden uzak bir güzellik
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Gözlerden uzak bir güzellik

Panayır İskelesi Koyu, Kırklareli
Kırklareli’ndeki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen yanı başındaki Panayır İskelesi Koyu yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsala sahip. Gözlerden uzak olması sayesinde sosyal mesafeyi koruyarak keyif yapmak isteyenler için birebir.

8Sörf yapmak için ideal
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Sörf yapmak için ideal

Samandağı Plajı, Hatay
Antakya’da 14 km uzunluktaki Samandağı Plajı hem dinlenmek hem de bölgede etkili olan meltem ve lodos rüzgârları sayesinde sörf yapmak için çok uygun. Samandağ ayrıca Caretta Caretta ve hayalet yen-geçlerin de üreme alanı...

9Arkası yeşil, önü mavi
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Arkası yeşil, önü mavi

Çıralı Plajı, Antalya
3.2 km uzunluğundaki Çıralı Plajı, Akdeniz’in berrak suyunun keyfini sürebileceğiniz enfes bir doğaya sahip. Sırtını çam ağaçlarıyla kaplı dağlara yaslayan Çıralı Plajı popüler olsa da sosyal mesafeyi koruyabile-ceğiniz genişlikte. Kemer’e 30 km uzaklıkta.

10Caretta’lar yumurtluyor
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Caretta’lar yumurtluyor

İztuzu Plajı, Muğla
5.4 km uzunluğundaki kumsalıyla 2008’de İngiliz The Times gazetesi tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan edilmişti. Dalyan’daki plaj mayıs – eylül ayları akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar kapatılı-yor. Çünkü bölge Caretta Caretta’ların yumurtlama alanı.

11Göz alabildiğine kum ve deniz
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Göz alabildiğine kum ve deniz

Patara Plajı, Antalya
Kaş’a 43 km uzaklıktaki Patara Plajı, 12 km’lik sahil uzunluğu ve 1500 metreye ulaşan genişliğiyle Türki-ye’nin en uzun plajlarından biri. İnce kumlu plaj, sit alanı olduğu için el değmemiş havasını koruyor. 2020 de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Patara Yılı’ ilan edilmişti.

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