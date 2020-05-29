Sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz en iyi 10 plaj

Sörf yapmak için ideal Samandağı Plajı, Hatay

Antakya’da 14 km uzunluktaki Samandağı Plajı hem dinlenmek hem de bölgede etkili olan meltem ve lodos rüzgârları sayesinde sörf yapmak için çok uygun. Samandağ ayrıca Caretta Caretta ve hayalet yen-geçlerin de üreme alanı...