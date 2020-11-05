Yazı ve fotoğraflar: Aynur Tattersall / Hürriyet Seyahat Gezgini
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 15:01 |
Sonbaharın huzur adresi... Ne dert kalacak ne de tasa
Yaşamın günlük koşuşturmasından uzakta sonbaharın bizi nostaljiye boğan şu günlerinde Ayvalık, Cunda en çok tercih edilen yerlerden biri. Her şeyden tüm dert ve tasalardan uzakta tam bir huzur var Cunda’da. Doğa, deniz, sanat, kültür, yeme içme her şey var… İnsanı eğlendirme gayesi yok Cunda’nın. Denizi var, beach club’ı yok, barı var partisi yok. Bu da Cunda’nın “Ben kimseyi eğlendiremem, keyif almayı bilen, gelsin” şeklindeki sessiz sloganı olsa gerek. İşte size Cunda gezi rehberi…
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Yaşam tutkunlarının, doğa severlerin hiç vazgeçmedikleri yerlerden biri Cunda. Her mevsimde başka bir huzur sunan eski evlerle dolu sokaklarıyla, köy pazarının cıvıltısıyla, kahvecileri ve meyhaneleriyle hep akla ilk gelenlerden ve hep en zor unutulanlardan tatlı bir Ege kasabası burası. Dünyada gitmediğim çok az ülke olmasına rağmen tekrar görmek istediğim çok az yer var listemde. Pandeminin etkisiyle seyahatlerimi kısıtlamama rağmen içim kıpır kıpır ve hiç durmadan önlemleri sıkı sıkı alan şehir ve yerleri bulup ziyaret etmekte geri kalmıyorum. Cunda bu yerlerin başında geliyor.
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Bu mevsim temiz havası, başlayan hasatla zeytin kokan sokakları adeta beni kendine çekti. Hafta sonu atlayıp arabama harika iki gün geçirdim. Unutulmaz anla, tarifi mümkün olmayan hazlar aldım. Yeni insanlarla tanıştım, daha önce tanıdığım insanlarla daha sıkı dostluklar kurdum. Tam anlamıyla bir ömür unutamayacağım anılar birikti burada.
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Cunda’da aşk başkadır
Ne yaparsanız yapın işi gücü bir kenara itin, bir hafta sonu siz de ayırın. Kuzey Ege’nin incisi Ayvalık’ı, onun yavrusu Cuda’yı, hatta hatta bir saatten biraz fazla araba yolculuğu ile daha kuzeye çıkıp Kaz Dağları’nı mutlaka ama mutlaka sonbaharda ziyaret etmeye çalışın. Yolu gözünüzde büyütmeyin sakın… İstanbul’a dört saat mesafe uzaklıkta. Kendi aracınızla ya da bir araba kiralayarak tamamen kendi konforunuzda harika bir iki gün geçirebilirsiniz.
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Antik çağda yabani ayva anlamına gelen Kidonia ismiyle anılan Ayvalık gerçekten de ‘Kuzey Ege’nin Kalbi’. Tarihi Rum Evleri, ünlü Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Şeytan Sofrası, tarihi cami ve kiliseleri ile ufak ama kültür zenginliğimizin en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi. 1891 sayımına göre Ayvalık nüfusunun 21.486’sı Rum, 180’i Türk’müş. 1914’e gelindiğinde Rum nüfusu artarak 30 bin olmuş, Türk nüfusu ise üç artarak 184 ‘e çıkmış sadece. Bu etnik yapısı ve varlıklı bir bölge olması sebebiyle Osmanlı için hep bir kaynayan kazan olmuş.
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Türk tarafında Kurtuluş Savaşı sırasında ayrılıkçı azınlıklarla verilen mücadelenin, Yunan tarafında da yüzyıllardır Türklerin boyunduruğu altında yaşamanın bıkkınlığı Lozan Antlaşması’nda kendini 1923’de zorunlu nüfus değiş-tokuşu olarak manifesto ediyor. Cunda’dan ayrılan Rum nüfusunun yerine Girit ve Midilli’den gelen Müslümanlar yerleştirilmiş. Bugün hiç Rum nüfus kalmamış ama Yunanlılara sorarsanız onlar açısından Ege’deki en önemli kent Ayvalık.
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1860 tescilli ev var
Ayvalık’ta gezimin ilk durağı şüphesiz çarşı içerisindeki tarihi Ayvalık evleri oldu. Kaçıncı kez gidiyor olursam olayım o mistik tarih kokan evlerin arasında yürümek, sokaklarında dolaşmak farklı bir haz veriyor bana. Belediye Başkan Yardımcısı Günay Benli’ye göre, ülkemizde en fazla tescilli ev (tam 1860 adet) Ayvalık’ta. Bunların UNESCO tarihi mirası kabul edilmesi için yoğun çaba gösteriliyor belediye tarafından.
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Rum ustaların ellerinden çıkmış taş evler alıp sizi en az 200 yıl geriye götürüyor. Çoğu oldukça başarılı şekilde restore edilmiş. Bölgeye has sarımsak taşı kullanılarak yapılan evlerin benzeri yok. Küçük ve bitişik nizam olarak inşa edilen evler genellikle 2 ve 3 katlı. Dar ve Arnavut kaldırımlı sokaklarda yolların ortaları biraz çökük ve taşlık. Ayvalık merkezde yapılacak çok şey var. Ayvalık’ın tam merkezindeki İsmet Paşa Mahallesinde Saatli Camii’ye hemen yakın bir konumda Taksiyarhis, kentin ilk kilisesi. Bir de aynı isimle benzeri bir kilise Cunda‘da var. Tarih kokan sokaklarında dolaşmaya doyum olmuyor.
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Ayvalık’ta fazla vakit kaybetmeden Cunda’ya geçmenizi tavsiye ederim. Ben de öyle yaptım. Ayvalık ve çevresinde toplam 22 ada içerisinde sadece Cunda’da yerleşim alanı var. Adaya Ayvalık’tan kalkan tekneler ile 20 dakika da ulaşabiliyorsunuz. Çarşısı, limanı, Taksiyarhis Kilisesi (Rahmi M. Koç Müzesi), Aşıklar Tepesi, Necdet ve Sevim Kent Kitaplığı, Ay Işığı Manastırı, Despot Evi, Ada Köyü, Timarhane Adası ve Taşlı Kahvesi ile ünlü olan Cunda özellikle sonbaharda huzur arayanlar için en ideal yer. Bugünlerde havası da muhteşem.
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Tarih boyunca Cunda’nın hep bir ağırlığı olmuş. 18. yüzyılda Osmanlı’dan özerklik almış, büyük bir şehir olmamasına rağmen 4-5 konsolosluğa ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı sırasında işgalcilere ilk asker kurşunu burada sıkılmış (adanın diğer adı olan Alıbey de tetiğin arkasındaki isim) ve böylece Yunan ordusuna Anadolu’da ilk direniş burada başlamış.
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Cunda’da beni en çok etkileyen ve başka bir huzur bulmamı sağlayan mekan “Despotun Evi” oldu. Köydeki Rum evlerinin en ihtişamlısı, kıyıdan silüetini oluşturan en güzel yapılardan biri. 1862 tarihli bina (ki yanıbaşındaki restoranı da bu adı taşıyor), Yunanistan’dan Cunda Adası’na gelip yerleşen bir Ortodoks din adamının malikanesi imiş. Despot, aslında bizdeki baskıcı, faşizan, acımasız rejim anlamından farklı. Rum Ortodoks din adamlarına verilen bir rütbeymiş.
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Despot, Yunanistan’ın devlet olduğu gün halkın sevinçten verdiği bağışlardan kazandığı paraları doğum yeri olan Cunda’ya getirmiş. Bu paraların bir kısmıyla 1862’da binayı sarımsak taşından inşa ettirmiş. Halk arasında Despot’un saklanan hazinesi dilden dile yayılınca 1877’de eve gelen hırsızlar Despot’u altınların yerini söylemek için sıkıştırmışlar, işkence yapmışlar. Sonra Despot’u öldürmüş, evde buldukları altın, gümüş ve değerli eşyalar ile birlikte 15 bin Osmanlı lirasını da alarak kaçmışlar.
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Daha sonra Osmanlı tarafından satın alınarak hükümet binası olarak kullanılan malikane, 1920’lerde öksüzler yurdu olarak hizmet vermiş. 80’lerde yeni bir öksüzler yurdunun yapılmasıyla boşaltılan ve zamanla atıl kalan bina harabe halinde iken işadamı Süleyman Polat ve eşi İncifer hanım tarafından alınarak aslına uygun restore edilmiş. 28 odası, açık havuzu, masajda haklı Şöhret yaratmış Meral hanımın olduğu Spa’sı ve hoş 1862 restoranı ile bence bölgenin en sık, keyifli butik oteli.
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Ziya Bey Konağı’nda da bir gece konakladım. Yaşam mimarı Hüseyin Deniz’in elinden çıkma zevkli odalar, dış mekân ve giriş çok davetkar. Eğer daha ekonomik bir yerde konaklamak sterseniz Ziya Bey konağını tavsiye ederim. Hareket seviyor, meraklıysanız Cunda’da Taksiyarhis Kilisesi, Agia Triyada Kilisesi de rotanıza eklemeli; hatta daha önce görmediyseniz Rahmi Koç Müzesi’ne de bir saat ayırmalısınız. Zamanınız varsa eski Rum köyü Paterica’yı da ziyaret edin. Ama beni uzun süre tutan, yeni düşüncelerle zenginleştiren bir mekân var ki onu tavsiye etmeden geçemem. Antikacı Dükkanı’na sadece antika objeler almak için gitmeyin, dükkanın sahibesi Emine Nilgün Yurtsever ile sohbete doyamayacaksınız.
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Zeytin hasadının tarif edilemez hazzı
Erken zeytin yağının mimarlarından Rengin Suar ile tanıştım bu seyahatimde. İnanılmaz harika bir kadın. Kendini zeytin ve zeytinyağına adamış harika zeytinler üretiyor, muhteşem lezzetli yağlar sıkıyor. Hasadı tam anlamıyla coşkuya dönüştürmeyi başarmış.
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Sadece bu şenliğe şahit olmak için size bir Ayvalık seyehati planlamanızı tavsiye ederim. Ben kendisini ve yaptıklarını dinlemeye doyamadım. 0.2 asit yağlar üretmiş kokusu muhteşem tadına doyum olmuyor. Ben de zeytinliklere sahip biri olarak çok kıskandım diyebilirim. Rengin hanımdan “Nasıl iyi bir yağ üretilir?” gibi tüyolar da alabilirsiniz. Önceden organize olabilseniz Rengin hanımın verdiği workshoplara katılabilirsiniz. Zeytin tarlalarında hasada katılıp siz de zeytin toplayıp sıkıma şahit olabilir hatta tadıma da katılabilirsiniz.
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Mezenin başkenti
Sehahat yeme içme ile taçlanır benim için. Ayvalığı, Cundayı bu kadar çok sevmemin sebeplerinden biri her şeyi bir arada bulabilmem sanırım. Tarih, sanat ve tabii gastronomi. Türkiye’nin başka hiçbir yerinde karşılaşamayacağınız çeşitlilikte deniz mahsulleri mezeleri var Cunda’da.
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Cunda ve yemek deyince akla ilk Bay Nihat geliyor. Türkiye‘nin en iyi balık restoranlarından biri. Lale Restaurant olarak da bilinen Bay Nihat, Cunda’da sahildeki balık ve deniz ürünleri restoranlarının en ünlüsü. Geçen 40 yıla rağmen yine olması gerektiği gibi. Geleneği bozmuyor ve tereddütsüz oturuyorsunuz bembeyaz masalardan birine. Taze balıkları, lezzetli meze ve ara sıcakları, servisi ve güler yüzlü hizmeti ile kazandığı ‘ün’ün boşuna olmadığını anlıyorsunuz. Mezelere ve ara sıcaklara öyle güzel ve yöresel dokunuşlar yapılmış ki etkilenmemek elde değil. Çok fazla meze ve ara sıcak çeşidi var.
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Çok sevdiğimiz patlıcan ezme, Girit ezme, Kılıç Pastırma, Kabak çiçeği dolması, Deniz börülcesi, Hardal soslu istakoz, sütlü kokoreç ve zeytin yağına yatırılmış dil balığı ile Bay Nihat Cunda’da tam bir yemek şölenine şahit olabilirsiniz. Mutlaka yenilmesi gereken kelle peynirinden tarçınlı kefalaki, levrekten yapılan balık simiti, Soslu dil balığı, levrek sarma, sakızlı ahtapot, kalamar ızgara ve sıcak ot tabağı ara sıcakları ile masanızı taçlandırın. Rakısı, balığı, ara sıcakları ve şöyle çeşitli mezeleri ile 2 kişilik güzel bir masa kuralım demeniz halinde 400 TL’yi gözden çıkarmanız lazım.
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Yapmadan dönmeyin
Mavi panjurlu Karadeniz Pastanesi’nden sakızlı kurabiyeler alın. Sahilde yürürken Taş Kahve’de ada çayı, Türk kahvesi içmeyi ihmal etmeyin. ‘Ayna’, yeme, içme, oturma için adanın en stil sahibi mekânlarından biri. Adeta Karaköy, adeta Alaçatı’dan fırlamış gibi. Aşma yaprağında sardalya, karides makarna, balık sağanaki de parmak yedirtir. Öncesinde peynirli Girit tabağı ve Ege salatasından da tadın tabii.
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Kesebir Mandıra & Zeytinyağı Cunda merkezde karşılıklı iki dükkan. Birisi çeşit çeşit peynir diğeri de zeytinyağı cenneti. Başka yerde pek denk gelemeyeceğiniz sağanaki çeşitlerinden mutlaka satın alın. Ayvalık, mevsimsiz bir kaçış noktası ama sonbaharını mutlaka deneyin. Bir hafta sonu kaçamağı için olsa bile.