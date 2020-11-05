Sonbaharın huzur adresi... Ne dert kalacak ne de tasa

Ziya Bey Konağı’nda da bir gece konakladım. Yaşam mimarı Hüseyin Deniz’in elinden çıkma zevkli odalar, dış mekân ve giriş çok davetkar. Eğer daha ekonomik bir yerde konaklamak sterseniz Ziya Bey konağını tavsiye ederim. Hareket seviyor, meraklıysanız Cunda’da Taksiyarhis Kilisesi, Agia Triyada Kilisesi de rotanıza eklemeli; hatta daha önce görmediyseniz Rahmi Koç Müzesi’ne de bir saat ayırmalısınız. Zamanınız varsa eski Rum köyü Paterica’yı da ziyaret edin. Ama beni uzun süre tutan, yeni düşüncelerle zenginleştiren bir mekân var ki onu tavsiye etmeden geçemem. Antikacı Dükkanı’na sadece antika objeler almak için gitmeyin, dükkanın sahibesi Emine Nilgün Yurtsever ile sohbete doyamayacaksınız.