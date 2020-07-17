Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor

‘KALEKONDULARI KALDIRACAĞIZ’ Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Tarihi kale surlarının restore edilmesi demek sadece kaleden düşen taşların yerine konması demek değildir. Tabii ki bu iş için 10 milyon Euro gibi kaynak bulmuşuz. Bu kaynağı Sinop halkı yıllardır bekledi. Biz de Sinopluların özlem duyduğu bir proje hayata geçiyoruz. Bu proje kapsamda kale surlarındaki ‘kalekonduları’ orada tutmak söz konusu değil, tabii ki onlar da kalkacak.