Sınırlar kapatılınca gezgin çift İstanbul'da mahsur kaldı

"Sahip olduğumuz her şeyi satıp yola çıktık" Dünya turu için bütün eşyalarını satan çift, seyahate çıkma öykülerini şöyle anlattı: "Sahip olduğumuz her şeyi sattık. Arabamız, motosikletimiz, bütün mobilyalarımız... Bu seyahate karar verdik çünkü yakın arkadaşlarımdan biri kalp krizi geçirdi. Marianne'nin en yakın arkadaşı hastalandı ve böbrek nakline ihtiyacı vardı. Marianne ona böbreğini bağışladı ve şunu düşündük; hayat gerçekten çok kısa. Çocuklarımızı orada bıraktık, kiradaki evimizden çıktık ve her şeyimizi sattık. Karavanda yaşayıp dünyayı gezmeye karar verdik. Tüm zamanı seyahat ederek geçiriyoruz. Dünyadaki tüm ülkeleri gezmeye çalışıyoruz."