Güler, bungalovları diğer yaylalara da kurmak, 100'ün üzerine çıkarmak istediklerini vurgulayarak bununla ilgili siparişleri verdiklerini aktardı. Bungalovların bölgeye uyumlu olduğuna dikkati çeken Güler, "Arjantin'den bile soruyorlar, 'Bu güzel yer neresi?' diye. Tabii filmler çekiliyor, sanatkarlar geliyor. Ordu burada basamak, seviye atladı. O bakımdan çok güzel bir ortam oluştu. Bunların sayısını daha da artıracağız." diye konuştu.Güler, yaylaların dışında çağlayanlar, kanyonlar ve göllerin de çekim merkezi olması yönünde çalıştıklarını sözlerini ekledi. Kaynak: Ordu'da yaylaların cazibesi bungalovlarla artırılıyor