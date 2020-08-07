İstanbul'un yanı başındaki yeşil ve mavi güzeller... Ucuza hafta sonu keyfi

Bu arada kendi mangalınızı getirmezseniz de mangal ve kömürü içeriden temin edebiliyorsunuz. Aydos’ta özel işletmeler mevcut ancak giriş ücreti dışında herhangi bir ücret ödemeden orman içerisindeki tahta piknik masalarından herhangi birine de oturabilirsiniz. Aydos Ormanlarının tepesi tarihi değere sahip bir yapıyı da içinde barındırıyor. Bizans İmparatorluğu’ndan kalma en önemli yapılardan biri olan, etrafını kaplayan bitki örtüsünün temizlenmesi ve sekiz yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Aydos Kalesi’nin de bölgenin turizmine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini