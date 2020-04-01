Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, Gettyimages
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 11:29,
İki ülke arasında kimsenin bilmediği ‘mini cumhuriyet’! “Burada yaşanır, kendi ülkemizi kuralım”
Le Mans’ın güneyinde bulunan Saugeais Vadisi'nde, Saugeais Cumhuriyeti adında kendi bayrağıyla minicik bir mikro ulus bulunuyor. Fransız hükümeti tarafından tanınmıyor olsa da bu durum, yerel halkın kendi cumhurbaşkanlarını seçmelerine engel olmamış. Bu arada yerel halkın tanınıp tanınmamak pek umurunda değil çünkü onlar hallerinden oldukça memnun. İşte ilginç hikâyesiyle Saugeais Cumhuriyeti hakkında bilgiler…
1947’de yaşanan eğlenceli bir hikâyeyi Saugeais Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı Madam Georgette Bertin-Pourchet BBC Travel’a şöyle anlatmış: “1947 senesinde, resmi bir görevli Saugeais’i ziyaret etmişti. Babam Georges, Montbenoit’in köyünde manastırın yakınında bir restoran işletiyordu. Bir gün, öğle yemeğine bazı resmi memurlar gelmiş.
Doubs Bölgesi’nin yöneticisi Louis Ottaviani, restorana geldiğinde, şaka yapmayı çok seven babam, ‘Le Saugeais topraklarına girmek için izniniz var mı?’ diye sormuş. Louis çok güldükten sonra babama Le Saugeais’in hikâyesini sormuş. Dinledikten sonra da ’Burada yaşanır, kendi ülkemizi kuralım. burası bir cumhuriyet olacak yere benziyor ve bir cumhuriyetin de bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardır, bu yüzden seni Le Saugeais Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ilan ediyorum’ demiş.’
En çok alkışı alan cumhurbaşkanı oldu
Böylece, Pourchet hanedanlığı doğmuş. Georges cumhurbaşkanı olmuş ve 1968’de ölümüne kadar 11 köy ve bu köyde yaşayan birkaç bin yerliyi yönetmiş. Şaka burada sonlanmış ve Montbenoit Kilisesi’nin rahibi, Georgette’nin annesine, yerli halkın en çok alkış göstererek Georges cumhurbaşkanının kızı Gabrielle’i, Le Saugeais Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olarak belirlediklerini iletmiş.
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Le Saugeais Cumhuriyeti’nin kökenleri
Aslında Saugeais’in hikâyesi, bir şaka ile başlamış gibi görünse de Fransa’nın uzak köşesindeki yerin hikâyesi, 1000 yıl öncesine dayanıyor. Burası, aşırı ormanlık ve sık yağışlardan dolayı rahat geçilemeyen bir bölgede, yaklaşık 1000 metrelik yüksek bir rakımda konumlanıyor. Tek tük yerli halkı ise kendi başına olmayı seçen dini fanatik ortaçağ keşişinden oluşuyormuş. İçlerinden bir kişi, sonunda Montbenoit Kilisesi olarak bilinen keşiş kulübesi yapımına başlamış.
1150’de bölge, Besançon yakınlarındaki Sire of Joux tarafından yerli asilzade olan bir psikoposa verilmiş. Aziz Augustin, İsviçre’nin Valais Bölgesi’nden inzivaya çekilmiş ve birkaç işçi ile kalın ormanları incelterek çeki düzen vermeye başlamış. Bertin-Pourchet’in anlattığına göre bölgeyi yaşanabilir bir hale getirmeyi başarmışlar, kiliseyi ve etrafındaki 11 köyü inşa etmişler.
Sınırdaki konumu ve doğal coğrafik kısıtları sayesinde, Doubs Nehri ve ilerisindeki yüksek tepeler, bölgeyi İsviçre’den ayırıyor. Le Saugeais Cumhuriyeti’nin, Fransız kasabaları Pontarlier ve Morteau ve İsviçre ve Fransa arasında kaldığını gülerek anlatan Bertin-Pourchet, aynı zamanda bölgedeki zorlu hava koşullarının, yerli halkı kendine güvenen sağlam bireyler yapmayı başardığını anlatıyor.
Tam Fransız ve İsviçre sınırındaki bu sevimli cumhuriyetin, kendi gümrük ofisi, cumhurbaşkanı ve posta pulu bulunuyor. Ufacık gümrük ofisi ve ziyaretçilerine çıkardığı vizeler, çok sevimli olsa da yasal olarak hiçbir geçerliliği bulunmuyor.
Dünyada tıpkı Saugeais Cumhuriyeti gibi o kadar küçük ve ilginç ülkeler var ki, bazısı haritada bile görülmüyor. Hatta bir köyün yüzölçümü kadar toprakları var. İşte o ülkelerden bazıları...
HUTT RİVER PRENSLİĞİ
21 Nisan 1970'te Leonard Casley adında bir çiftçi tarafından Avustralya'dan ayrılarak 75 kilometrekarelik tarım toprakları üzerinde kurulan bir mikro ulustur. Batı Avustralya'da, Perth şehrinin 595 km kuzeyinde yer alan bağımsız mikro ulusun toprakları Hong Kong kıyaslanabilecek miktardadır. Prenslik, aynı zamanda Kalbarri Milli Parkı'na da yakın bir konumda bulunuyor. Leonard Casley, Northampton yakınında büyük bir çiftlik satın alır. Bölgedeki bitki örtüsü, sadece koyun veya sığır ya da sadece sığır yetiştiriciliği için uygundur.
Yağmurların yeterli olduğu yıllarda, iyi beslenen koyunların yünleri bol ve kaliteli olmaktadır. Diğer çiftçilerin de aynı şekilde kaliteli yün üretmeleri sebebiyle, hedeflenen fiyata ulaşılamayıp, kar düşük kalacaktır. Yeterli yağmurun olmadığı yıllarda, koyunlar iyi beslenememekte, yün nitelik ve nicelik olarak düşük olmaktadır. Leonard Casley bu durumdan kurtulmak ister. Bir sulama programı uygular ve tahıl eker. Leonard Casley'in iyi bir ürün elde ettiği ilk yılda, Batı Avustralya'nın tahıl ambarındaki diğer çiftlikler de iyi mahsul elde etmişlerdir. Bunun üzerine üretim miktarını kısıtlayan bir kota yasası çıkartılır. Leonard Casley gelirinin yüzde 10'unu kaybeder. Buna karşılık yasal yollarla hakkını aramak ister, fakat yargıçların yasaları değiştirme yetkileri olmaması nedeniyle kendisine yardımcı olamamalarından dolayı davaları kaybeder. Leonard Casley hayal kırıklığı ile Avustralya mahkemelerinde adalet arar. Avustralya Anayasasında, faydalanabileceği bir takım yasal boşluklar mevcuttur. Bu gerçeği Leonard Casley kullanır. 1970'de, kendisine ait tarım istasyonu ile Avustralya'dan kopar ve "Hutt River Province"i kurarak bağımsızlığını ilan eder.
SEBORGA PRENSLİĞİ
Seborga Prensliği, İtalya topraklarının Fransız sınırına yakın bir bölgesinde bulunan bir prensliktir. Bu prenslik 954 tarihine kadar uzanıyor. Tarih boyunca birleşik İtalya'nın resmi anlamda asla bir parçası olmayan bu mikro ulus, Giorgio Carbone liderliğinde, 1963 yılından itibaren bağımsızlık iddiasını güçlü biçimde dile getirmeye başladı.
Yöre halkı tarafından yönetici seçilen Carbona, "1. Giorgio" unvanıyla 2009 yılına kadar yönetimde kaldı. Luigino isimli para birimi 1994-1996 yılları arasında hiçbir hukuki geçerliliği olmamasına karşın bölge içinde kullanılmıştır. Son nüfus sayımına göre 320 vatandaşı vardır.
ATLANTİUM İMPARATORLUĞU
Avustralya'ın Sidney şehrindeki bir apartman dairesinde George Cruickshank tarafından kurulan bir mikro devlettir. Devlet kurma fikrinin 30 yıl öncesine dayandığını dile getiren Kral George, “15 yaşında ailem bana ‘Dünyanın gidişatını beğenmezsen kendi yolunu çiz’ diye telkinde bulundu. Önceleri siyasi parti kurmayı düşündüm. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçerek iki kuzenimle kendi devletimi kurdum” der. Atlantium, Avustralya'dan bağımsız değildir. 2008 yılı verilerine göre, tüm dünyadan 1200'den fazla vatandaşı var.
CHRİSTİANİA
40 yıl boyunca Christiania’nın yerlileri ile hükümet arasında pek çok kavgalar ve çatışmalar yaşanmış. Fakat Christianialılar davasından hiç vazgeçmemişler. Nisan 2011’de Danimarka hükümeti ile Christiania’nın geleceği hakkında görüşmeler devam ettiği için Christiania halkı geçici olarak bu bölgeyi kapatıp sonra tekrar açmışlar. Tüm bu zorlu mücadelelerin sonunda ise, Temmuz 2012’de resmi olarak ‘Freetown Christiania’ (Özgür Bölge Christiania) kurulmuş. Avrupa Birliği’nin kurallarını reddeden, kendi kurallarını uygulayan bu bölgenin Kopenhag ile sınırları nasıl ayrılıyor? Tek bir adımla gerçekten tüm kurallar değişiyor mu?
‘Christiania’ tabelası ile bu sınırlara girdiğini ve ‘Şu anda Avrupa Birliği’ne giriyorsunuz’ tabelası ile artık bu sınırlardan çıkıp tekrar Kopenhag’a geri döndüğünü anlıyorsunuz. Christiania’ya adım attığınızda müzik, resim gibi pek çok sanat dalının ve sporun ön planda olduğunu görebilirsiniz. Burada birbirinden renkli grafitilerin süslediği duvarlar, organik kafeler ve marketler, konser alanları, sanat galerileri de yer alıyor.
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