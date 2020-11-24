Herkesin mutlaka gitmesi gereken 20 yeri seçtiler! Listede Türkiye'den öyle bir yer var ki...
Business Insider UK editörleri, Lonely Planet ve Airbnb gibi en iyi seyahat blog sitelerinin yazarlarına "Şimdiye kadar ziyaret ettiğiniz en iyi ülke neresi?” diye sordu. Cevaplardan yola çıkarak Business Insider, mutlaka görülmesi gereken 20 yeri sıraladı, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor. İşte ünlü seyahat yazarlarının mutlaka gitmelisiniz dediği o yerler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Business Insider UK editörleri, Lonely Planet ve Airbnb gibi en iyi seyahat blog sitelerinin yazarlarına "Şimdiye kadar ziyaret ettiğiniz en iyi ülke neresi?” diye sordu. Cevaplardan yola çıkarak Business Insider, mutlaka görülmesi gereken 20 yeri sıraladı, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor. İşte ünlü seyahat yazarlarının mutlaka gitmelisiniz dediği o yerler...
Fotoğraflar: Alamy
2
Abone Ol
20-Cape Wrath (İskoçya) Sidetracked Magazine'in Alt Editörü Alex Roddie Cape Wrath yolunu herkesin mutlaka gitmesi gereken yerlerden biri olarak seçmiş. Cape Wrath Yolu, İngiltere'nin en zorlu uzun mesafe yürüyüş yolu olarak tanımlanabilir. Ayrıca Savunma Bakanlığı bu bölgeyi eğitim amacıyla da kullanıyor.
3
Abone Ol
19-Birgu-Birgufest (Malta) Malta gerek öğrenilecek tarihi gerekse bünyesinde bulundurduğu yerlerle başka bir dünya konumunda. Malta’ya ayrı bir hava katan etkinliklerden biride Birgufest... Bu etkinlik Birgu şehrinin buram buram tarih kokan dar sokaklarında yüzlerce mum yakılarak oluşturuluyor ve muhteşem bir ambiyans ortaya çıkıyor. Birgu mutlaka görülmesi gereken yerler arasında...
4
Abone Ol
18- Tsingy Rouge (Madagaskar) Tsingy Rouge diğer bir ismiyle 'Kırmızı Tsingy' erozyon tarafından oluşmuş bir oluşum.
5
Abone Ol
Kuzey Madagaskar'daki Sadjoavato kasabasına yakın Antsiranana'nın yaklaşık 60 km güneyinde bulunan bu eşsiz yeri doğal bir kaya oluşumu olarak tanımlamak haksızlık olur. Kaya oluşumlarının dalgalanma şeklinde oluştuğu bu eşsiz yer kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri konumunda.
6
Abone Ol
17- Yokote- Kamakura Festivali (Japonya) Japonya’nın 100 bin nüfuslu Yokote şehrinde belirli aralıklarla düzenlenen bu kar etkinliği görülmeye değer nitelikte. Karanlıkta mantar görünümü veren buzdan evler, ziyaretçilerine 'Yokote'ye gelin' mesajı olarak biliniyor. Festivale bütün köy katılıyor ve başka ziyaretçilerde geliyor. Çocuklar ise herkese sıcak kek ikram ediyor.
7
Abone Ol
16- Louisiana (USA) İsmini Fransa kralı olan XIV. Louis'ten alan ve ABD'nin eyâletlerinden biri olan Louisiana gezilip görülmesi gereken yerlerden biri.
8
Abone Ol
Bölge caz müziğin doğum yeri olarak biliniyor. Farklı doğası ve yapısı ile unutulmaz anlar yaşamak için ideal bir yer olan Louisiana ayrıca ziyaretçilerine her yıl nisan ayında caz festivalleri sunuyor.
9
Abone Ol
15- Angkor Vat (Kamboçya) Angkor Wat, Siem Reap şehrinin 5,5 km kuzeyinde, ormanlar arasına gizlenmiş, Angkor medeniyetinin izlerini taşıyan bir yer. Bu mistik ve esrarengiz tapınaklar 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yerini aldı. 630 yıl hüküm süren Khmer Krallığı döneminde inşa edilen elliden fazla tapınağın içerisinde en çok bilineni ise 'Angkor Wat'. Ağaç kökleriyle taşan tapınakların üstünde güneşin doğuşunu izlemek, her gezgin listesinin en tepesinde bulunması gereken bir plan.
10
Abone Ol
14- Hawaii Adaları (ABD) Ruh hali değişken bir yer olan Hawaii’de kumsalın rengi bile her saat değişiyor. Bazen şeker beyazı, bazen kırmızı. Canı istediğinde yeşil, hatta bazen siyah olabiliyor…
11
Abone Ol
Oahu ve Maui adaları Hawaii'yi yaşamak için en ideal yerler. Lauai ise gökkuşağı adası olarak tanınıyor. Her yıl binlerce turist ve gezgini ağırlayan Hawaii, gidilmesi gereken yerler arasında bulunuyor.
12
Abone Ol
13- Londra İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkenti olan Londra bu unvana yakışır bir şehir. Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biri haline gelmiş Londra’da birçok tarihi yapı bulunuyor. Hampstead Heath ise şehrin büyüklüğüne rağmen çok iyi korunmuş güzel bir yer. Londra herkesin deneyimlemesi gereken yerler arasında bulunuyor.
13
Abone Ol
12- Point Roadknight Surfi, Melbourne (Avustralya) Melbourne güneyindeki bu sörf kumsalları şaşırtıcı görüntüsü ile görenleri etkiliyor. Bells Beach ve Point Roadknight’de bir ya da iki dalga yakalamak için canlandırıcı ve güzel noktalar bulunuyor.
14
Abone Ol
11-Jackson Hole, Wyoming, (ABD) Lonely Planet CEO'su bu eşsiz bölge hakkında Business Insider'a şunları söyledi: "İnanılmaz bir kar görüntüsü, güzel manzara ve kayakçılar için bir cennet... Sıradağları eteklerinde bulunan ve içinden Snake Irmağını bulunduran Jackson Hole gezilip görülmesi gereken yerler listesinde bulunuyor.
15
Abone Ol
10- Semerkant (Özbekistan) Doğu’nun incisi ve asırlar boyunca tüccarların, gezginlerin uğrak noktası Semerkant. Bir açık hava müzesi ve her adımı tarihin ayrı bir köşetaşı “Harzem Ülkesi’nin Gözbebeği” Hiva’ya ev sahipliği yapıyor. Tarihi yapılar, kaleler, camiler, medreseler; “Bu dünya iki hükümdara yetecek kadar büyük değil” diyen Timur’un ülkesi ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
16
Abone Ol
9- Kiribati Kiribati, tropikal iklimi sayesinde misafirlerine her daim sıcak anlar yaşatıyor. Kiribati, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olsa da doğuya dağılmış eşsiz adalara sahip bir ülke. Dolayısıyla, doğuya doğru bakan bu kumsallarda uzanıp gün doğumunu izlerken kendinize çok şanslı hissedebilirsiniz.
17
Abone Ol
8- Akra ( Gana) Gana'nın başkenti olan Acraa, Gana'nın dünyaya açılan kapısıdır. Afrika’nın en modern şehirlerinden olan Acrra, Gana’nın ticaret, sanayi ve kültür merkezidir.
18
Abone Ol
'Accra' kelimesi "Nkran"dan türetilmiştir. "Nkran" kelimesinin anlamı ise "karıncalar" demektir. Bu ismi, Accra çevresindeki çok sayıdaki tümsek şeklinde olan karınca yuvasından almıştır. Gana’nın canlı ve genç nüfusa sahip olması ise burayı sürekli olarak gelişen ve yaşanmakta olan bir yer yapıyor.
19
Abone Ol
7- Tuvalu 9 mercan adasından oluşan Tuvalu, dünyanın; en küçük dördüncü, en az nüfusa sahip ikinci bağımsız ülkesi. Avustralya ve Hawaii arasında kalan ülke, doğu konumunda bulunuyor. Deniz seviyesine yakın olan yüksekliği nedeniyle adaları sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu cennete gitmek ve hayatınızdan biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız bavulunuzu hazırlayın; Tuvalu sizi bekliyor!
20
Abone Ol
6- Levi, Finlandiya Dünyanın her ülkesini ziyaret etmiş en genç kişisi olduğuna dair dünya rekoru tutan James Asquith, Levi’yi görülmesi gereken noktalardan biri olarak seçti. Asquith "Kuzey Kutup Dairesinin 100 mil kuzeyinde yer alıyor, burada hava çok soğuk oluyor" dedi. "Mercury -34 derece santigrat dereceye düştüğünde oradaydım, ancak her sabah nefes almanın şartlarına uyduğunuzda, gerçekten benzersiz bazı etkinliklerle meşgul olabilirsiniz. Kar arabalarını sürmek ve go-kartlarda buzda kaymak ile Ice Hotel de konaklamayı unutmayın” diyor.
21
Abone Ol
5- Kazbegi, Kafkas Dağları (Gürcistan) "Kafkas Dağları'ndaki bu küçük kasaba şimdiye kadar burada yapılmış en güzel yerlerden biri olarak biliniyor. "Tiflis halkı dağların gür çimenlerinde vahşi atları ile beraber kamp kurmak için yaz aylarında buraya geliyor.Şelale ve yükselen zirve manzaraları ise görenleri büyülüyor.
22
Abone Ol
4- Kapadokya ( Türkiye) Kapadokya, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden biri olarak görülüyor. Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.
23
Abone Ol
Dowley ise Businessinsider’a verdiği demeçte "Yaklaşık dört milyon yıl önce yaşamam volkanik patlamalar, kaya yapıları ile süslü peyzajı birbirinden ayırdı ve bölgeyi bir Star Wars filmi mekanına çevirdi. "Şimdi mağara evleri ile Kapadokya son yıllarda ziyaretçi çekmeye başlamıştır." Diyor.
24
Abone Ol
3- Maupiti Motu Tiapaa (Fransız Polinezyası) Güney Pasifik adalarındaki bu adacık, çöl adasına çok yakın. Aynı anda huzur ve vahşiliği yaşayabileceğiniz bu ada sizi, volkanik siyah kaya tozu beyaz kumsalları ile karşılar. Bunun ötesinde Temmuz ve Ekim ayları arasında ada da kambur balinaları görebilirsiniz.
25
Abone Ol
2- Lofoten Adaları (Norveç) Kuzey göğü renklendiğinde başlıyor büyü. Mucizenin en iyi görüldüğü yerlerden biri Norveç’in Lofoten Adaları. Sivri kayalıklar, denizin, göllerin ve akarsuların birbirine karıştığı koylar, insanı şaşkınlığa sürükleyen gelgitler ve bunlarla iç içe yaşayan balıkçı kasabaları ışığın yeşil tonlarına karışıyor. Lofoten kesinlikle gezilmesi gereken yerler arasında.
26
Abone Ol
1-Virunga Ulusal Parkı (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Virunga Ulusal Parkı, Afrika kıtasında en fazla çeşitliliğe sahip doğal ortamı ve halen aktif durumdaki yanardağ zinciri ile dikkati çekmektedir. Karla kaplı zirvelere, dik yamaçlara, vadilere ve birkaç yılda bir lav püskürten yanardağlara sahip heybetli Ruwenzori Dağ silsilesi olağanüstü doğal güzellikler sunmaktadır.
27
Abone Ol
Ayrıca sıradığı görüntüler sunan Sinda ve Ishango erozyon bölgeleri kaydadeğer doğal yapılardır. Park 22'den fazla primata evsahipliği yapmaktadır. Dağ gorilleri, doğu ova gorilleri ve şempanzeleri gibi primatlar yanında filler, Afrika buffalosu, kıtadaki en zengin suaygırı nüfusu, önde gelmek üzere Park'da 218 memeli, 706 kuş, 109 sürüngen ve 78 amfibik hayvan çeşidi bulunmaktadır.