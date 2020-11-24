Herkesin mutlaka gitmesi gereken 20 yeri seçtiler! Listede Türkiye'den öyle bir yer var ki...

13- Londra

İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ların başkenti olan Londra bu unvana yakışır bir şehir. Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biri haline gelmiş Londra’da birçok tarihi yapı bulunuyor. Hampstead Heath ise şehrin büyüklüğüne rağmen çok iyi korunmuş güzel bir yer. Londra herkesin deneyimlemesi gereken yerler arasında bulunuyor.