Ege'de huzur adresi... Çılgın kalabalıklar yok, şimdi tam zamanı

Eğer siz de benim gibi balık çorbası seviyorsanız, Turgut Usta Lokantası balık çorbasının tek adresi diyebilirim. Özellikle perşembe günleri mutlaka balık çorbasını tatmak için uğramalısınız. Ayrıca her gün kelle paça çorbası da restoranın vazgeçilmezi. Eğer balık ve meze yerine farklı bir şey denemek isterseniz, Tipota Makarna İtalyan usulü makarna yapıyor. Bir defa denemenizi tavsiye ederim. Belki öğle yemeği olarak da tercih edebilirsiniz. Ayrıca muhteşem manzaraya sahip Yelken Restorant’ta kavurmayı anne patatesi ile mutlaka deneyin. Memnun kalmamanız mümkün değil. Yine Paşa Lokantası zeytinyağlıların gözbebeği. Boşnak yemekleri denince ilk akla gelenlerden biri. Çamlık Paşalimanı yine manzarası ve lezzetleri de çok güzel…