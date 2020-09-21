Denizli'deki Kartal Gölü ve karaçam ormanı ziyaretçilerini büyülüyor

"Beyağaç'ımızın doğal güzellikleri, saymakla bitiremeyeceğimiz derecede çok. Beyağaç ile Köyceğiz arası yaklaşık 50 kilometre. Bu yolun Beyağaç sınırları içerisindeki kısmını geçtiğimiz yıllarda tamamladık. Mülkiyeti belediyemize ait, bu yol üzerinde değişik rakımlarda değişik özellikleri olan yaylalar var. Yaklaşık 1000 rakımındaki Yumaklı Yaylası, biraz ileride 1300 rakımlarında Karagöl Yaylamız var. Daha ileride 1450 rakımında Topuklu Yaylamız var, suyuyla, yayla özelliğiyle bu bölgenin en güzel yaylalarından biri. Burada belediyemizin de yapmış olduğu birtakım tesisleşmeler var, bungalov evler var. Oraya özellikle sahil kesimindeki, Muğla kesimindeki insanlar daha ziyade yoğun bir şekilde geliyorlar."